Медведчук найбільше потрібен ФСБ, - Буданов
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Кум Путіна та колишній голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ, оскільки через нього йшло фінансування агентурних мереж в Україні та наповнення негласного бюджету організації.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З точки зору розвідінформації: Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен Федеральній службі безпеки, а не комусь там конкретно. Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібний. Цей засіб, насамперед і впливу, і заробляння, відмивання коштів", - заявив Буданов на брифінгу в Офісі Президента, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, в цьому і головна причина, чому в Росії так боролися за Медведчука.
Як доповнив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації".
Будь ласка, зачекайте...
кум спитає:
Где деньги Зин ?...."
Да вот ентот ресторан ?
Вы там с кумою кувыркалися
Когда я в бункере сидел
от так на прикладі кацапів увесь світ ще раз переконається в цьому Божій догмі
И идиоту понятно, что его поймали не потому что СБУ у нас такое окуенное, а потому что этот болван не особо сбежать хотел. При его-то деньгах и связях свалить в Рашку ему бы труда не составило.
А зная о связях нашего президента А. Ермака - это вообще могла быть инициатива Пыни, типа "вы мне Мертвечука, а я вам ваших азовцев". Так или иначе, как ни крути, а с любой стороны этот шаг - офигенен.
І до того, як обміняти його, наше СБУ, ГПУ, ДБР, ГУР та інші "на три букви" з'ясували ті прізвища, схеми і рахунки, прада? А потім вже віддали, так?
Якщо так, то ФСБ він і з доплатою не потрібен, а якщо ні, то така заява - або брехня, або визнання власного непрофесіоналізму.
Повернули флешку її власнику?
Дуже ж важлива інформація від буданова! Якщо сказати нічого, то може краще мовчати, особливо працівникам деяких служб?
І що ГУР викрило всі ці агентурні мережі, і встановило всіх цих посадових осіб? Цікава відповідь на це питання.
А от
Зеленський в черговий раз порушив Конституцію України ст. 25 якої проголошує "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."
Видача Медведчука - це друге порушення цього типу.
Перша - Цемах.!
В даному випадку , для нас наші полонені - це найдорожчий скарб в нашій краіні 😡
тому хр@ен з тим мертветчуком , бо йому недовго залишилось , судячи
з того , як він виглядає 🙁
Зважаючи на те, що росіянам терміново та вкрай потрібні переговори, а Медведчук такий собі бігунок та має досвід, орієнтується в політиці та суспільстві України, має вплив та ресурси, висновок роблю такий, що його знову будуть залучати до спроб вести переговори чи навіть в якості гауляйтера східних окупованих регіонів України у майбутьному.
Кого ще поміняли? Ну не треба мертвечук нікому, когось під Харьковом взяли у полон... когось дуже потрібного.
Все частіше згадую цемаха.
Яких осіб ????????
Хто арештован ???