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Буданов (351) Медведчук (1323) ФСБ (1346)

Медведчук найбільше потрібен ФСБ, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Кум Путіна та колишній голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ, оскільки через нього йшло фінансування агентурних мереж в Україні та наповнення негласного бюджету організації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З точки зору розвідінформації: Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен Федеральній службі безпеки, а не комусь там конкретно. Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібний. Цей засіб, насамперед і впливу, і заробляння, відмивання коштів", - заявив Буданов на брифінгу в Офісі Президента, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, в цьому і головна причина, чому в Росії так боролися за Медведчука.

Як доповнив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації".

Також читайте: Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и Карловки. Обходят с севера Лиман.
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22.09.2022 21:00
+19
Цей бовдур думає, що до своїх повернувся))) Зараз його будуть так допитувати, що не одну швабру зламають
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22.09.2022 20:53
+17
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22.09.2022 21:10
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ну наконец то я тебя нашла сказала клизма и концом нырнула в анал Вите...
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22.09.2022 20:52 Відповісти
Не клизма, а черенок брендовой лопаты от "Каддафи".
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22.09.2022 21:15 Відповісти
Та що ви тішитеся . Двійника предали в РФію щоб міг легалізуватися оригінал. А той уже давно втік в РФ. А зараз труп двійника напевне вже догорає в лісопосадці.
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22.09.2022 22:37 Відповісти
Єдиний раз коли згоден з Будановим
кум спитає:

Где деньги Зин ?...."
Да вот ентот ресторан ?
Вы там с кумою кувыркалися
Когда я в бункере сидел

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22.09.2022 23:43 Відповісти
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22.09.2022 20:52 Відповісти
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22.09.2022 20:53 Відповісти
Никому не нужные ***** на трассе.
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22.09.2022 21:28 Відповісти
Этот аэродром Чкаловский в мордоре. Фото сделано по ходу перед вылетом.
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22.09.2022 21:34 Відповісти
расстрелять за то что живыми сдались !
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22.09.2022 23:55 Відповісти
Коли ти не на стороні світла і правди , тебе завжди чекають : смерть , позор, забуття

от так на прикладі кацапів увесь світ ще раз переконається в цьому Божій догмі
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22.09.2022 20:59 Відповісти
передостаннє речення все характеризує...тобто війну уявляли, але не такою..без трупаків, поранених..їх квітамі зустрічають і в ніжки падають??? немає санкцій, за рупь 300 баксів дають?? їм аплодує світ?? якісь нереальні довбаки..
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22.09.2022 22:23 Відповісти
Цей бовдур думає, що до своїх повернувся))) Зараз його будуть так допитувати, що не одну швабру зламають
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22.09.2022 20:53 Відповісти
Как бы не наоборот - всеми конечностями упирался, чуть ли не решетку изнутри держал.

И идиоту понятно, что его поймали не потому что СБУ у нас такое окуенное, а потому что этот болван не особо сбежать хотел. При его-то деньгах и связях свалить в Рашку ему бы труда не составило.

А зная о связях нашего президента А. Ермака - это вообще могла быть инициатива Пыни, типа "вы мне Мертвечука, а я вам ваших азовцев". Так или иначе, как ни крути, а с любой стороны этот шаг - офигенен.
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22.09.2022 20:58 Відповісти
Сейчас его спросят за все просранные миллиарды которому кремль давал на скупку агентуры и развед данных
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22.09.2022 21:08 Відповісти
За яхты и дворцы . И обвинят в проигрыше раши из-за неверной инфлрмации
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22.09.2022 21:16 Відповісти
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22.09.2022 20:53 Відповісти
...догрався, вітьок
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22.09.2022 20:58 Відповісти
Флешка.
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22.09.2022 21:04 Відповісти
тіки не "мама" а кіт Кокосік.
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22.09.2022 21:10 Відповісти
Та у нас еще полно его подельников. Пора и их брать за дупы
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22.09.2022 20:54 Відповісти
А голосовать кто будет? Конверты кончились, пора привлекать бывшее опзж, монобольшинства ведь по факту уже нет.
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22.09.2022 21:02 Відповісти
ааааааааааа)))) палає анальний отвір у пдра<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?19" data-telegram-post="dnepr_operativ/24620" data-width="100%"></script>
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22.09.2022 20:57 Відповісти
ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и Карловки. Обходят с севера Лиман.
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22.09.2022 21:00 Відповісти
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22.09.2022 21:02 Відповісти
Да, и погода не очень... Хаймаросит...
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23.09.2022 12:13 Відповісти
-"Як доповнив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації"-В нас хоч щось без д'єрмака робиться? Чи він всім дупам затичка?!
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22.09.2022 21:00 Відповісти
Он говорящая голова. И да, глава офиса президента, это должность высокая.
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22.09.2022 21:02 Відповісти
Думаю що Єрмак знає що говорив Грішка -Самозванець Отцю Варлааму в корчмі на Литовському кордоні
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22.09.2022 22:40 Відповісти
Со слов Буданова можно сделать вывод что ему здесь было хорошо и отдали патриота на рстерзание ФСБ
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22.09.2022 21:03 Відповісти
С ослов Буданова, ага
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22.09.2022 21:37 Відповісти
Перестановка залыкова!
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22.09.2022 21:54 Відповісти
А ОПЗЖ нужно зеленскому, каждому что-то нужно
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22.09.2022 21:04 Відповісти
Хтось логіку побачив у цьому всьому окрім обміну? Мертвечук потрібен фсб...Ну хіба що Буданов здоїв з мертвечука все що тільки можна?Щось сумніваюся.🤷
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22.09.2022 21:04 Відповісти
А я думал что Мертвечук безальтернативный переговорщик. А он вот какой...
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22.09.2022 21:05 Відповісти
Тонкій прогіб в сторону ЗЕ зафіксірован. Чи проти Пороха.
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22.09.2022 21:13 Відповісти
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 21:06 Відповісти
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22.09.2022 21:19 Відповісти
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22.09.2022 21:35 Відповісти
Ну звісно, той виродок найбільше треба ФСБ. Буданов лише уточнив як звати, якого року народження, сімейний стан, основне місце роботи і розмір кедів.
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22.09.2022 21:07 Відповісти
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22.09.2022 21:08 Відповісти
"Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ." Джерело: https://censor.net/ua/n3369009

І до того, як обміняти його, наше СБУ, ГПУ, ДБР, ГУР та інші "на три букви" з'ясували ті прізвища, схеми і рахунки, прада? А потім вже віддали, так?

Якщо так, то ФСБ він і з доплатою не потрібен, а якщо ні, то така заява - або брехня, або визнання власного непрофесіоналізму.
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22.09.2022 21:09 Відповісти
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22.09.2022 21:10 Відповісти
Чекисты его подвесят за яйца и поинтересуются куда миллиард долларов испарился и почему победителей встречали не цветами под Киевом а огненными цветами Джавелинов.
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22.09.2022 21:11 Відповісти
то есть сбу обслуживает потребности фсб
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22.09.2022 21:11 Відповісти
Мєдвєдчук-дурачьок скора атвєдаєт навічьок...
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22.09.2022 21:12 Відповісти
Где деньги, Вить ?
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22.09.2022 21:12 Відповісти
«дуже потужний носій інформації»
Повернули флешку її власнику?
Дуже ж важлива інформація від буданова! Якщо сказати нічого, то може краще мовчати, особливо працівникам деяких служб?
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22.09.2022 21:13 Відповісти
Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осібДжерело: https://censor.net/ua/n3369009

І що ГУР викрило всі ці агентурні мережі, і встановило всіх цих посадових осіб? Цікава відповідь на це питання.
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22.09.2022 21:14 Відповісти
Наївне запитання.Відповідь на поверхні: зечмоні у всій своїй красі.
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22.09.2022 22:01 Відповісти
фсб молча курит в сторнке...шобло рыгов и кума ***** все уши прожужали
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22.09.2022 21:15 Відповісти
А когда его товарищей в Раде из ОПЗЖ лишать мандатов ? Партии уже нет. А держать их в Раде опасно , бо сейчас нанут общаться с медвелчуком и гадить Украине
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22.09.2022 21:18 Відповісти
А голосовать кто будет вместе со ,,Слугами урода"? Там тех ЗЕ** лядей осталось всего ничего, а антиукраинские законы протягивать как-то нада
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23.09.2022 04:03 Відповісти
Ещё пожалеет, что его московитам отдали, когда гэбнявые отморозки, своими берцами ему зубы начнут выбивать, за ***** *****.
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22.09.2022 21:19 Відповісти
Та не ФСБ він потрібен, а самому куму. А щодо слів про потужність кума як носія інфи. то тут дерьмак правий він вінже був четвертим в Омані на передпродажній підготовці України.
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22.09.2022 21:20 Відповісти
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22.09.2022 21:20 Відповісти
Цій тупій тварюці , ківі , пора до кабиздоха на концерт навідадись
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22.09.2022 21:27 Відповісти
Буданов просто дебіл.
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22.09.2022 21:21 Відповісти
Крім страшилок для мертветчука від Буданова , я нічого не бачу !

А от
Зеленський в черговий раз порушив Конституцію України ст. 25 якої проголошує "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."

Видача Медведчука - це друге порушення цього типу.

Перша - Цемах.!

В даному випадку , для нас наші полонені - це найдорожчий скарб в нашій краіні 😡
тому хр@ен з тим мертветчуком , бо йому недовго залишилось , судячи
з того , як він виглядає 🙁
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22.09.2022 21:25 Відповісти
У мене версія дещо інша. Якщо пам'ятаєте, то Медведчук брав роль посередника у переговорах та по обмінам ще при Порошенко, він був на короткій нозі з пу, любив ночами гуляти біля тодішньої адміністрації президента України та мав спецдозвіл на прямі авіарейси до Москви .

Зважаючи на те, що росіянам терміново та вкрай потрібні переговори, а Медведчук такий собі бігунок та має досвід, орієнтується в політиці та суспільстві України, має вплив та ресурси, висновок роблю такий, що його знову будуть залучати до спроб вести переговори чи навіть в якості гауляйтера східних окупованих регіонів України у майбутьному.
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22.09.2022 21:38 Відповісти
Нагадаю, що його партія, як і він сам завжди набирали непогані рейтинги на виборах в нині окупованих сіхдних регіонах. І тут зорі зійшлись - росіянам в якийсь момент протрібен буде досвідчений у справах України та проросійський політик, хто зможе підмінити чи створити таку собі альтернативу Зеленському.
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22.09.2022 21:49 Відповісти
Легко можуть спробувати.. Руські свині спочатку обурювалися: його можна було на мішок картоплі обміняти, а тепер хтось їм ідею підкинув, як можна виправдати такий обмін, типу, він свого часу багатьох орків виміняв. Але нічого в них не вийде.
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22.09.2022 22:04 Відповісти
Не нужен. Весь его функционал перешел Ермаку.
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22.09.2022 21:42 Відповісти
Буданову хочеться щоб ми так думали!
Кого ще поміняли? Ну не треба мертвечук нікому, когось під Харьковом взяли у полон... когось дуже потрібного.
Все частіше згадую цемаха.
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22.09.2022 21:46 Відповісти
а бабьонку яка підірвала Хараберюша? її ж обміняли на психа Клиха,який був роснацистом,його заманили в рашку через бабу-кацапку,яку він начеб-то десь обрюхатив..
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22.09.2022 21:54 Відповісти
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22.09.2022 21:46 Відповісти
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22.09.2022 21:51 Відповісти
а кому найбільше потрібні ше більше 2000 наших полонених,яких здали в Маріуполі? зеленоквартальним членограям вони точно не потрібні...
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22.09.2022 21:52 Відповісти
"Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб".

Яких осіб ????????
Хто арештован ???
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22.09.2022 21:53 Відповісти
Не так, пане Буданове. Насамперед "ведмедчук" не був потрібен вам в Україні. Бо треба було б якось пояснювати "плівки_деркача", сфабриковані в фсб, які блаЗЄнські використовували проти Порошенка.
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22.09.2022 22:01 Відповісти
"Ноічок" зачекався на Вітю - ото буду тепла зустріч , хоча і коротка
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22.09.2022 22:06 Відповісти
Цей мудень преподавал у моего кореша в 90е на юрфаке. Теперь понятна история судебной системы с паспортами Московии.
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22.09.2022 22:09 Відповісти
а где Мураев?
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22.09.2022 22:13 Відповісти
У Європах!
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22.09.2022 22:15 Відповісти
У Відні.
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22.09.2022 22:29 Відповісти
До того буданова сусіда гогіашвілі питань не має. Є питання до73%- ви зробили себе ще раз разом? Це явка з повинною: кащей потрібен фсб і ви так просто віддаєте його ворогу?Що ще зечмоні готові здати?
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22.09.2022 22:57 Відповісти
А ви розумієте рівень зради? При Порошенкові медведчук займався питанням повернення полонених. Зараз медведчука обміняли на наших полонених..
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22.09.2022 22:58 Відповісти
А УСПЕЛИ НОВИЧЬКОМ ЕГО С КОРОНОВИРУСОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ЗАОАЗИТЬ?ОН ЖЕ МРАЗЬ С ****** ВСТРЕТИТСЯ!И ЗА ОДНО И ЕГО УБРАЛИБЫ!
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22.09.2022 23:19 Відповісти
Так Буданов, щоб відновити консерви в Україні
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23.09.2022 02:17 Відповісти
буданов *****, займись шуфричем и его поездками к *******!!!
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23.09.2022 08:41 Відповісти
Буданов вполне доволен,что сплавили медведчука-резидента от фсб, которого "колоть"на агентуру уже не потребуется,а то "как бы чего не вышло"..
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23.09.2022 12:55 Відповісти
 
 