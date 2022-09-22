Медведчук найбільше потрібен ФСБ, - Буданов

Кум Путіна та колишній голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук найбільше потрібен Федеральній службі безпеки РФ, оскільки через нього йшло фінансування агентурних мереж в Україні та наповнення негласного бюджету організації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З точки зору розвідінформації: Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен Федеральній службі безпеки, а не комусь там конкретно. Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібний. Цей засіб, насамперед і впливу, і заробляння, відмивання коштів", - заявив Буданов на брифінгу в Офісі Президента, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, в цьому і головна причина, чому в Росії так боролися за Медведчука.

Як доповнив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації".

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