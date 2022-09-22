Медведчук больше всего нужен ФСБ, - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кум Путина и бывший глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ, поскольку через него шло финансирование агентурных сетей в Украине и наполнение негласного бюджета организации.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С точки зрения развединформации: Медведчук на этом этапе больше всего нужен Федеральной службе безопасности, а не кому-то там конкретно. Потому что он – то лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей тут. Через него шло в целом финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного фонда бюджета ФСБ. Потому он им очень нужен. Это средство, прежде всего, и влияния, и зарабатывания, отмывания средств", - заявил Буданов на брифинге в Офисе президента, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в этом и главная причина, почему в России так боролись за Медведчука.
Как дополнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Медведчук – это "очень мощный для них носитель информации".
Пожалуйста, подождите...
кум спитає:
Где деньги Зин ?...."
Да вот ентот ресторан ?
Вы там с кумою кувыркалися
Когда я в бункере сидел
от так на прикладі кацапів увесь світ ще раз переконається в цьому Божій догмі
И идиоту понятно, что его поймали не потому что СБУ у нас такое окуенное, а потому что этот болван не особо сбежать хотел. При его-то деньгах и связях свалить в Рашку ему бы труда не составило.
А зная о связях нашего президента А. Ермака - это вообще могла быть инициатива Пыни, типа "вы мне Мертвечука, а я вам ваших азовцев". Так или иначе, как ни крути, а с любой стороны этот шаг - офигенен.
І до того, як обміняти його, наше СБУ, ГПУ, ДБР, ГУР та інші "на три букви" з'ясували ті прізвища, схеми і рахунки, прада? А потім вже віддали, так?
Якщо так, то ФСБ він і з доплатою не потрібен, а якщо ні, то така заява - або брехня, або визнання власного непрофесіоналізму.
Повернули флешку її власнику?
Дуже ж важлива інформація від буданова! Якщо сказати нічого, то може краще мовчати, особливо працівникам деяких служб?
І що ГУР викрило всі ці агентурні мережі, і встановило всіх цих посадових осіб? Цікава відповідь на це питання.
А от
Зеленський в черговий раз порушив Конституцію України ст. 25 якої проголошує "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."
Видача Медведчука - це друге порушення цього типу.
Перша - Цемах.!
В даному випадку , для нас наші полонені - це найдорожчий скарб в нашій краіні 😡
тому хр@ен з тим мертветчуком , бо йому недовго залишилось , судячи
з того , як він виглядає 🙁
Зважаючи на те, що росіянам терміново та вкрай потрібні переговори, а Медведчук такий собі бігунок та має досвід, орієнтується в політиці та суспільстві України, має вплив та ресурси, висновок роблю такий, що його знову будуть залучати до спроб вести переговори чи навіть в якості гауляйтера східних окупованих регіонів України у майбутьному.
Кого ще поміняли? Ну не треба мертвечук нікому, когось під Харьковом взяли у полон... когось дуже потрібного.
Все частіше згадую цемаха.
Яких осіб ????????
Хто арештован ???