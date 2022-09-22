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Медведчук больше всего нужен ФСБ, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведчук

Кум Путина и бывший глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ, поскольку через него шло финансирование агентурных сетей в Украине и наполнение негласного бюджета организации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С точки зрения развединформации: Медведчук на этом этапе больше всего нужен Федеральной службе безопасности, а не кому-то там конкретно. Потому что он – то лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей тут. Через него шло в целом финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного фонда бюджета ФСБ. Потому он им очень нужен. Это средство, прежде всего, и влияния, и зарабатывания, отмывания средств", - заявил Буданов на брифинге в Офисе президента, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в этом и главная причина, почему в России так боролись за Медведчука.

Как дополнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Медведчук – это "очень мощный для них носитель информации".

Читайте также: Медведчука обменяли на 200 украинских защитников, - СБУ
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Топ комментарии
+27
ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и Карловки. Обходят с севера Лиман.
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22.09.2022 21:00
+19
Цей бовдур думає, що до своїх повернувся))) Зараз його будуть так допитувати, що не одну швабру зламають
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22.09.2022 20:53
+17
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22.09.2022 21:10
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ну наконец то я тебя нашла сказала клизма и концом нырнула в анал Вите...
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22.09.2022 20:52 Ответить
Не клизма, а черенок брендовой лопаты от "Каддафи".
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22.09.2022 21:15 Ответить
Та що ви тішитеся . Двійника предали в РФію щоб міг легалізуватися оригінал. А той уже давно втік в РФ. А зараз труп двійника напевне вже догорає в лісопосадці.
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22.09.2022 22:37 Ответить
Єдиний раз коли згоден з Будановим
кум спитає:

Где деньги Зин ?...."
Да вот ентот ресторан ?
Вы там с кумою кувыркалися
Когда я в бункере сидел

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22.09.2022 23:43 Ответить
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22.09.2022 20:52 Ответить
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22.09.2022 20:53 Ответить
Никому не нужные ***** на трассе.
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22.09.2022 21:28 Ответить
Этот аэродром Чкаловский в мордоре. Фото сделано по ходу перед вылетом.
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22.09.2022 21:34 Ответить
расстрелять за то что живыми сдались !
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22.09.2022 23:55 Ответить
Коли ти не на стороні світла і правди , тебе завжди чекають : смерть , позор, забуття

от так на прикладі кацапів увесь світ ще раз переконається в цьому Божій догмі
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22.09.2022 20:59 Ответить
передостаннє речення все характеризує...тобто війну уявляли, але не такою..без трупаків, поранених..їх квітамі зустрічають і в ніжки падають??? немає санкцій, за рупь 300 баксів дають?? їм аплодує світ?? якісь нереальні довбаки..
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22.09.2022 22:23 Ответить
Цей бовдур думає, що до своїх повернувся))) Зараз його будуть так допитувати, що не одну швабру зламають
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22.09.2022 20:53 Ответить
Как бы не наоборот - всеми конечностями упирался, чуть ли не решетку изнутри держал.

И идиоту понятно, что его поймали не потому что СБУ у нас такое окуенное, а потому что этот болван не особо сбежать хотел. При его-то деньгах и связях свалить в Рашку ему бы труда не составило.

А зная о связях нашего президента А. Ермака - это вообще могла быть инициатива Пыни, типа "вы мне Мертвечука, а я вам ваших азовцев". Так или иначе, как ни крути, а с любой стороны этот шаг - офигенен.
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22.09.2022 20:58 Ответить
Сейчас его спросят за все просранные миллиарды которому кремль давал на скупку агентуры и развед данных
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22.09.2022 21:08 Ответить
За яхты и дворцы . И обвинят в проигрыше раши из-за неверной инфлрмации
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22.09.2022 21:16 Ответить
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22.09.2022 20:53 Ответить
...догрався, вітьок
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22.09.2022 20:58 Ответить
Флешка.
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22.09.2022 21:04 Ответить
тіки не "мама" а кіт Кокосік.
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22.09.2022 21:10 Ответить
Та у нас еще полно его подельников. Пора и их брать за дупы
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22.09.2022 20:54 Ответить
А голосовать кто будет? Конверты кончились, пора привлекать бывшее опзж, монобольшинства ведь по факту уже нет.
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22.09.2022 21:02 Ответить
ааааааааааа)))) палає анальний отвір у пдра<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?19" data-telegram-post="dnepr_operativ/24620" data-width="100%"></script>
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22.09.2022 20:57 Ответить
ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и Карловки. Обходят с севера Лиман.
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22.09.2022 21:00 Ответить
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22.09.2022 21:02 Ответить
Да, и погода не очень... Хаймаросит...
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23.09.2022 12:13 Ответить
-"Як доповнив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, Медведчук - це "дуже потужний для них носій інформації"-В нас хоч щось без д'єрмака робиться? Чи він всім дупам затичка?!
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22.09.2022 21:00 Ответить
Он говорящая голова. И да, глава офиса президента, это должность высокая.
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22.09.2022 21:02 Ответить
Думаю що Єрмак знає що говорив Грішка -Самозванець Отцю Варлааму в корчмі на Литовському кордоні
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22.09.2022 22:40 Ответить
Со слов Буданова можно сделать вывод что ему здесь было хорошо и отдали патриота на рстерзание ФСБ
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22.09.2022 21:03 Ответить
С ослов Буданова, ага
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22.09.2022 21:37 Ответить
Перестановка залыкова!
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22.09.2022 21:54 Ответить
А ОПЗЖ нужно зеленскому, каждому что-то нужно
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22.09.2022 21:04 Ответить
Хтось логіку побачив у цьому всьому окрім обміну? Мертвечук потрібен фсб...Ну хіба що Буданов здоїв з мертвечука все що тільки можна?Щось сумніваюся.🤷
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22.09.2022 21:04 Ответить
А я думал что Мертвечук безальтернативный переговорщик. А он вот какой...
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22.09.2022 21:05 Ответить
Тонкій прогіб в сторону ЗЕ зафіксірован. Чи проти Пороха.
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22.09.2022 21:13 Ответить
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 21:06 Ответить
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22.09.2022 21:19 Ответить
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22.09.2022 21:35 Ответить
Ну звісно, той виродок найбільше треба ФСБ. Буданов лише уточнив як звати, якого року народження, сімейний стан, основне місце роботи і розмір кедів.
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22.09.2022 21:07 Ответить
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22.09.2022 21:08 Ответить
"Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ." Джерело: https://censor.net/ua/n3369009

І до того, як обміняти його, наше СБУ, ГПУ, ДБР, ГУР та інші "на три букви" з'ясували ті прізвища, схеми і рахунки, прада? А потім вже віддали, так?

Якщо так, то ФСБ він і з доплатою не потрібен, а якщо ні, то така заява - або брехня, або визнання власного непрофесіоналізму.
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22.09.2022 21:09 Ответить
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22.09.2022 21:10 Ответить
Чекисты его подвесят за яйца и поинтересуются куда миллиард долларов испарился и почему победителей встречали не цветами под Киевом а огненными цветами Джавелинов.
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22.09.2022 21:11 Ответить
то есть сбу обслуживает потребности фсб
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22.09.2022 21:11 Ответить
Мєдвєдчук-дурачьок скора атвєдаєт навічьок...
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22.09.2022 21:12 Ответить
Где деньги, Вить ?
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22.09.2022 21:12 Ответить
«дуже потужний носій інформації»
Повернули флешку її власнику?
Дуже ж важлива інформація від буданова! Якщо сказати нічого, то може краще мовчати, особливо працівникам деяких служб?
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22.09.2022 21:13 Ответить
Тому що він - та особа, через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осібДжерело: https://censor.net/ua/n3369009

І що ГУР викрило всі ці агентурні мережі, і встановило всіх цих посадових осіб? Цікава відповідь на це питання.
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22.09.2022 21:14 Ответить
Наївне запитання.Відповідь на поверхні: зечмоні у всій своїй красі.
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22.09.2022 22:01 Ответить
фсб молча курит в сторнке...шобло рыгов и кума ***** все уши прожужали
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22.09.2022 21:15 Ответить
А когда его товарищей в Раде из ОПЗЖ лишать мандатов ? Партии уже нет. А держать их в Раде опасно , бо сейчас нанут общаться с медвелчуком и гадить Украине
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22.09.2022 21:18 Ответить
А голосовать кто будет вместе со ,,Слугами урода"? Там тех ЗЕ** лядей осталось всего ничего, а антиукраинские законы протягивать как-то нада
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23.09.2022 04:03 Ответить
Ещё пожалеет, что его московитам отдали, когда гэбнявые отморозки, своими берцами ему зубы начнут выбивать, за ***** *****.
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22.09.2022 21:19 Ответить
Та не ФСБ він потрібен, а самому куму. А щодо слів про потужність кума як носія інфи. то тут дерьмак правий він вінже був четвертим в Омані на передпродажній підготовці України.
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22.09.2022 21:20 Ответить
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22.09.2022 21:20 Ответить
Цій тупій тварюці , ківі , пора до кабиздоха на концерт навідадись
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22.09.2022 21:27 Ответить
Буданов просто дебіл.
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22.09.2022 21:21 Ответить
Крім страшилок для мертветчука від Буданова , я нічого не бачу !

А от
Зеленський в черговий раз порушив Конституцію України ст. 25 якої проголошує "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі."

Видача Медведчука - це друге порушення цього типу.

Перша - Цемах.!

В даному випадку , для нас наші полонені - це найдорожчий скарб в нашій краіні 😡
тому хр@ен з тим мертветчуком , бо йому недовго залишилось , судячи
з того , як він виглядає 🙁
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22.09.2022 21:25 Ответить
У мене версія дещо інша. Якщо пам'ятаєте, то Медведчук брав роль посередника у переговорах та по обмінам ще при Порошенко, він був на короткій нозі з пу, любив ночами гуляти біля тодішньої адміністрації президента України та мав спецдозвіл на прямі авіарейси до Москви .

Зважаючи на те, що росіянам терміново та вкрай потрібні переговори, а Медведчук такий собі бігунок та має досвід, орієнтується в політиці та суспільстві України, має вплив та ресурси, висновок роблю такий, що його знову будуть залучати до спроб вести переговори чи навіть в якості гауляйтера східних окупованих регіонів України у майбутьному.
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22.09.2022 21:38 Ответить
Нагадаю, що його партія, як і він сам завжди набирали непогані рейтинги на виборах в нині окупованих сіхдних регіонах. І тут зорі зійшлись - росіянам в якийсь момент протрібен буде досвідчений у справах України та проросійський політик, хто зможе підмінити чи створити таку собі альтернативу Зеленському.
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22.09.2022 21:49 Ответить
Легко можуть спробувати.. Руські свині спочатку обурювалися: його можна було на мішок картоплі обміняти, а тепер хтось їм ідею підкинув, як можна виправдати такий обмін, типу, він свого часу багатьох орків виміняв. Але нічого в них не вийде.
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22.09.2022 22:04 Ответить
Не нужен. Весь его функционал перешел Ермаку.
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22.09.2022 21:42 Ответить
Буданову хочеться щоб ми так думали!
Кого ще поміняли? Ну не треба мертвечук нікому, когось під Харьковом взяли у полон... когось дуже потрібного.
Все частіше згадую цемаха.
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22.09.2022 21:46 Ответить
а бабьонку яка підірвала Хараберюша? її ж обміняли на психа Клиха,який був роснацистом,його заманили в рашку через бабу-кацапку,яку він начеб-то десь обрюхатив..
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22.09.2022 21:54 Ответить
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22.09.2022 21:46 Ответить
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22.09.2022 21:51 Ответить
а кому найбільше потрібні ше більше 2000 наших полонених,яких здали в Маріуполі? зеленоквартальним членограям вони точно не потрібні...
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22.09.2022 21:52 Ответить
"Через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб".

Яких осіб ????????
Хто арештован ???
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22.09.2022 21:53 Ответить
Не так, пане Буданове. Насамперед "ведмедчук" не був потрібен вам в Україні. Бо треба було б якось пояснювати "плівки_деркача", сфабриковані в фсб, які блаЗЄнські використовували проти Порошенка.
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22.09.2022 22:01 Ответить
"Ноічок" зачекався на Вітю - ото буду тепла зустріч , хоча і коротка
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22.09.2022 22:06 Ответить
Цей мудень преподавал у моего кореша в 90е на юрфаке. Теперь понятна история судебной системы с паспортами Московии.
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22.09.2022 22:09 Ответить
а где Мураев?
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22.09.2022 22:13 Ответить
У Європах!
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22.09.2022 22:15 Ответить
У Відні.
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22.09.2022 22:29 Ответить
До того буданова сусіда гогіашвілі питань не має. Є питання до73%- ви зробили себе ще раз разом? Це явка з повинною: кащей потрібен фсб і ви так просто віддаєте його ворогу?Що ще зечмоні готові здати?
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22.09.2022 22:57 Ответить
А ви розумієте рівень зради? При Порошенкові медведчук займався питанням повернення полонених. Зараз медведчука обміняли на наших полонених..
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22.09.2022 22:58 Ответить
А УСПЕЛИ НОВИЧЬКОМ ЕГО С КОРОНОВИРУСОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ЗАОАЗИТЬ?ОН ЖЕ МРАЗЬ С ****** ВСТРЕТИТСЯ!И ЗА ОДНО И ЕГО УБРАЛИБЫ!
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22.09.2022 23:19 Ответить
Так Буданов, щоб відновити консерви в Україні
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23.09.2022 02:17 Ответить
буданов *****, займись шуфричем и его поездками к *******!!!
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23.09.2022 08:41 Ответить
Буданов вполне доволен,что сплавили медведчука-резидента от фсб, которого "колоть"на агентуру уже не потребуется,а то "как бы чего не вышло"..
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23.09.2022 12:55 Ответить
 
 