Обмен пленными произошел одновременно на территориях четырех стран, - ГУР

21 сентября наших военнопленных одновременно обменяли на территориях четырех стран – Украины, Турции, Польши и Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе, к сожалению, с того момента, как у нас начали появляться пленные. На данном этапе это самый большой обмен, который проведен за это время войны. В целом этот обмен проходил на территории нескольких стран – это территория Украины, граница между Украиной и Россией, этап на территории Республики Польша, операция на территории Турецкой Республики, операция на территории Саудовской Аравии", – рассказал начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Среди 215 освобожденных пленных – 124 офицера, 89 солдат и сержантов. Из них 188 защитников Азовстали и 8 раненых в результате теракта в Оленовке.

Читайте также: РФ намеренно провела непопулярный в стране обмен пленными в день объявления частичной мобилизации, - ISW

Также освобождены 10 иностранцев – двое граждан США, 5 – Великобритании, один Швеции, один Хорватии и еще один Марокко.

Под так называемым следствием РФ находились 46 пленных.

"Эти обмены будут продолжаться и дальше. Мы вернем абсолютно всех наших граждан, никто не останется покинутым", - добавил Буданов.