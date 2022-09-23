Обмен пленными произошел одновременно на территориях четырех стран, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
21 сентября наших военнопленных одновременно обменяли на территориях четырех стран – Украины, Турции, Польши и Саудовской Аравии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе, к сожалению, с того момента, как у нас начали появляться пленные. На данном этапе это самый большой обмен, который проведен за это время войны. В целом этот обмен проходил на территории нескольких стран – это территория Украины, граница между Украиной и Россией, этап на территории Республики Польша, операция на территории Турецкой Республики, операция на территории Саудовской Аравии", – рассказал начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
Среди 215 освобожденных пленных – 124 офицера, 89 солдат и сержантов. Из них 188 защитников Азовстали и 8 раненых в результате теракта в Оленовке.
Также освобождены 10 иностранцев – двое граждан США, 5 – Великобритании, один Швеции, один Хорватии и еще один Марокко.
Под так называемым следствием РФ находились 46 пленных.
"Эти обмены будут продолжаться и дальше. Мы вернем абсолютно всех наших граждан, никто не останется покинутым", - добавил Буданов.
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"Одночасно у трьох країнах", "одночасно у чотирьох країнах", вже другий день читаю...
Кого це **@?
Ви краще розкажіть, як ви з абдристовичем про@бали наступ з Криму!
Вперше в історії України кумовство врятувало життя людей.
Чи справді вірив я у перемогу
в такій тяжкій нерівній боротьбі?
Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.
І вірив людям. Людям і собі.
#Ліна_Костенко #Берестечко
На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
Валерій Миколайович
Не знаю, який там медведчук, але вчора в США рідні Азовців зустрічались з конгресменами США , і зокрема з Вікторієй Спартц. Мета зустрічі була-це звільнення Азовців з полону. На фото Катерина дружина Дениса Прокопенко (Редиса). Тиск США, перемовини Ердогана - це причина звільнення Азовців з полону, а не непотрібна стухша консерва Медведчук та фсбшний Єрмак. Щоб примазатись до звільнення та провернути аферу, на днях Зе заявив що згоден переправляти російський аміак через Украіну в обмін на полонених. Але запізнився протягнути цей піар та аферу під шум звільнення. Маю думку , що ОПа не знала про підготовку обміна. Як і про наступ на Харьковському напрямку.
Галина Травнева