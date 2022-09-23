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Новости Война в Украине
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Буданов (329) военнопленные (748) обмен (1236) разведка (4003)

Обмен пленными произошел одновременно на территориях четырех стран, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

21 сентября наших военнопленных одновременно обменяли на территориях четырех стран – Украины, Турции, Польши и Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе, к сожалению, с того момента, как у нас начали появляться пленные. На данном этапе это самый большой обмен, который проведен за это время войны. В целом этот обмен проходил на территории нескольких стран – это территория Украины, граница между Украиной и Россией, этап на территории Республики Польша, операция на территории Турецкой Республики, операция на территории Саудовской Аравии", – рассказал начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Среди 215 освобожденных пленных – 124 офицера, 89 солдат и сержантов. Из них 188 защитников Азовстали и 8 раненых в результате теракта в Оленовке.

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Также освобождены 10 иностранцев – двое граждан США, 5 – Великобритании, один Швеции, один Хорватии и еще один Марокко.

Под так называемым следствием РФ находились 46 пленных.

"Эти обмены будут продолжаться и дальше. Мы вернем абсолютно всех наших граждан, никто не останется покинутым", - добавил Буданов.
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Топ комментарии
+11
Ліна Костенко

Чи справді вірив я у перемогу

в такій тяжкій нерівній боротьбі?

Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.

І вірив людям. Людям і собі.

#Ліна_Костенко #Берестечко

На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
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23.09.2022 13:17
+8
Кулеба в ООН: Я вижу, российские дипломаты убегают так же быстро, как российские солдаты.
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23.09.2022 13:10
+8
Ви ж розумієте, що якби ви не про@бали наступ з Криму, то не було б оточенея Маріка?
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23.09.2022 13:11
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Може хтось сказати скільки наших полонених у них, а їхніх - у нас? Десь ці дані, чи ні?
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23.09.2022 13:09 Ответить
може вам і таємну документацію щодо планів генштабу викласти у відкритий доступ? ви он свого справжнього імені не можете назвати, а хтось вам винен шось сказати, бо вам хочеться. теж мені стратег
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23.09.2022 13:56 Ответить
З яких під кількість полонених стала таємною інформацією?
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23.09.2022 14:09 Ответить
ГУР МО, досить піаритись! Там ще 4000 наших з Маріку в полоні!
"Одночасно у трьох країнах", "одночасно у чотирьох країнах", вже другий день читаю...
Кого це **@?
Ви краще розкажіть, як ви з абдристовичем про@бали наступ з Криму!
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23.09.2022 13:10 Ответить
Кулеба в ООН: Я вижу, российские дипломаты убегают так же быстро, как российские солдаты.
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23.09.2022 13:10 Ответить
Ви ж розумієте, що якби ви не про@бали наступ з Криму, то не було б оточенея Маріка?
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23.09.2022 13:11 Ответить
Всі це розуміють і тому Zе не пускає в Украіну 5 обміняних командирів Азову
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23.09.2022 13:13 Ответить
Такі були умови обміну по процедур "екстракшн".
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23.09.2022 13:18 Ответить
.. Гундосий в обміні командирів Азову ніхто і звати ніяк. Це заслуга Ердогана.. з умовою ***** находження командирів на території Туреччини. Ніхто гундосому їх би не віддав.
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23.09.2022 13:40 Ответить
Юрій Бутусов

Вперше в історії України кумовство врятувало життя людей.
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23.09.2022 13:16 Ответить
Ліна Костенко

Чи справді вірив я у перемогу

в такій тяжкій нерівній боротьбі?

Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.

І вірив людям. Людям і собі.

#Ліна_Костенко #Берестечко

На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
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23.09.2022 13:17 Ответить
ПОРОХОБОТИ

Валерій Миколайович

Не знаю, який там медведчук, але вчора в США рідні Азовців зустрічались з конгресменами США , і зокрема з Вікторієй Спартц. Мета зустрічі була-це звільнення Азовців з полону. На фото Катерина дружина Дениса Прокопенко (Редиса). Тиск США, перемовини Ердогана - це причина звільнення Азовців з полону, а не непотрібна стухша консерва Медведчук та фсбшний Єрмак. Щоб примазатись до звільнення та провернути аферу, на днях Зе заявив що згоден переправляти російський аміак через Украіну в обмін на полонених. Але запізнився протягнути цей піар та аферу під шум звільнення. Маю думку , що ОПа не знала про підготовку обміна. Як і про наступ на Харьковському напрямку.

Галина Травнева
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23.09.2022 13:26 Ответить
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23.09.2022 13:26 Ответить
Читаємо знову що там сказав Зе актор у травні, для того щоб довгий строк проявляти свої переговорні "таланти" з кацапами :
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23.09.2022 14:23 Ответить
 
 