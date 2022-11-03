Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада

Стали відомі імена українських військовослужбовців, визволених з полону за обміном 3 листопада у форматі "107 на 107".

"Новинарня" публікує повний список 107 українців, інформує Цензор.НЕТ.

Серед визволених – шість офіцерів, 101 солдат та сержант. 74 бійці із цього списку захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

Це зокрема:

33 бійці Національної гвардії України,

21 військовослужбовець Військово-морських сил ЗСУ,

20 військовослужбовців інших родів Збройних сил України,

18 військовослужбовців Державної прикордонної служби України,

13 військовослужбовців Сил територіальної оборони у складі ЗСУ,

один представник Національної поліції України,

один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

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