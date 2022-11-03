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Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада

полонені,обмін,звільнені

Стали відомі імена українських військовослужбовців, визволених з полону за обміном 3 листопада у форматі "107 на 107".

"Новинарня" публікує повний список 107 українців, інформує Цензор.НЕТ.

Серед визволених – шість офіцерів, 101 солдат та сержант. 74 бійці із цього списку захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

Це зокрема:

  • 33 бійці Національної гвардії України,
  • 21 військовослужбовець Військово-морських сил ЗСУ,
  • 20 військовослужбовців інших родів Збройних сил України,
  • 18 військовослужбовців Державної прикордонної служби України,
  • 13 військовослужбовців Сил територіальної оборони у складі ЗСУ,
  • один представник Національної поліції України,
  • один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 01
Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 02
Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 03

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Топ коментарі
+9
найкращі ліки від депресії - читати імена звільнених. І для тих, хто дочекався, і для тих, хто ще чекає і сподівається
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03.11.2022 21:44
+5
.
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03.11.2022 21:49
+5
какого ***, ты , урод, прославляешь солдат вермахта, убивавших
наших дедов, бабушек а кому и родителей
с приколом пишешь про потери советской армии
в ней не служили украинци???
немци не были как ***** сейчас???
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03.11.2022 22:56
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Додому пацаны, а орки - на парашку.
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03.11.2022 21:40 Відповісти
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03.11.2022 21:42 Відповісти
А чому список на кацапскому язикє?
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03.11.2022 21:43 Відповісти
Зверху написано,що списки підготовленні росіянцями,тобто нам виставили оригінал!
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03.11.2022 21:52 Відповісти
найкращі ліки від депресії - читати імена звільнених. І для тих, хто дочекався, і для тих, хто ще чекає і сподівається
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03.11.2022 21:44 Відповісти
.
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03.11.2022 21:49 Відповісти
прикольная песня наших товарищей\\

https://www.youtube.com/watch?v=EyQh4r9Bm8g

Смеется нам солнце, иль снег, или шторм,
В дневную жару и в ознобе ночном,
Покрыты пылью лица, зато душа ясна,
Сквозь бурю и ветер промчится броня.

Как молния, быстры, мотор словно гром.
Броня защищает при встрече с врагом.
Камрады, боритесь! Единым остриём,
Одной семьей
Вонзимся глубоко во вражеский строй.

Коль армия вражья пред нами встаёт,
На полном газу мчимся мы на неё.
Что наша жизнь для войска, когда врагов не счесть?
За Германию гибель - вот высшая честь.

В засаде орудия грозные ждут.
Смеёмся над ними: другой есть маршрут.
Ежи враг клепает и мины под песком,
Нежданной тропою к нему в тыл зайдём.

Удача изменит несчастной порой,
Из нас ни один не вернётся домой.
Судьба нас зовет,снарядом свистя,
Железной могилой нам станет броня.
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03.11.2022 21:51 Відповісти
Якого *** Ви постите переклад кацапською мовою?

Майте хоч трохи поваги до німецьких солдатів, які свого часу її співали.
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03.11.2022 21:54 Відповісти
вибачте, то мені зняти приспів та сісти й перекладати?
ну ізвіні, де я тобі в ср. знайду по-нашому? переклад
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03.11.2022 21:57 Відповісти
та й до речі думаю шо то ******* пісня.
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03.11.2022 21:58 Відповісти
https://www.volksliederarchiv.de/obs-stuermt-oder-schneit-panzerlied
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03.11.2022 22:02 Відповісти
а ти не Вельт Шмерц?
з Дніпра пацан тут був, теж знався на цьому РАК-у?
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03.11.2022 22:13 Відповісти
Welt Schmerz, відгукніться, Вас тут шукають 😁😂🤣
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03.11.2022 22:17 Відповісти
та сам скаже чо
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03.11.2022 22:19 Відповісти
Шварц Дівізон слухаю, вроді Шталгевітер. круто.
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03.11.2022 22:23 Відповісти
в смислі треба не оригіналі?
так тут ніяка собака, як і я не знає німецьку.
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03.11.2022 22:01 Відповісти
Ob's stürmt oder schneit,
Ob die Sonne uns lacht
Der Tag glühend heiß
Oder eiskalt die Nacht
******** sind die Gesichter
Doch froh ist unser Sinn
Ist unser Sinn
Es braust unser Panzer
Im Sturmwind dahin

Mit donnernden Motoren
Geschwind wie der *****
Dem Feinde entgegen
Im Panzer geschützt
Voraus den Kameraden
Im Kampf steh'n wir allein
Steh'n wir allein
So stoßen wir tief
In die feindlichen Reihn

Wenn vor uns ein feindliches
Heer dann erscheint
Wird Vollgas gegeben
Und ran an den Feind!
Was gilt denn unser Leben
Für unsres Reiches Heer?
Ja Reiches Heer?
Für Deutschland zu sterben
Ist uns höchste Ehr.

Mit Sperren und Minen
Hält der Gegner uns auf
Wir lachen darüber
Und fahren nicht drauf
Und droh'n vor uns Geschütze
Versteckt im gelben Sand
Im gelben Sand
Wir suchen uns Wege
Die keiner sonst fand

Und läßt uns im Stich
Einst das treulose Glück
Und kehren wir nicht mehr
Zur Heimat zurück
Trifft uns die Todeskugel
Ruft uns das Schicksal ab
Dann wird uns der Panzer
Ein ehernes Grab.
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03.11.2022 22:02 Відповісти
можеш нагадати шталгевітера пісню про типу мовляв там "ромів" типу геноцид?
забуваю, мав її на диску типу на компі колись?
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03.11.2022 22:09 Відповісти
просто дохрена шукати
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03.11.2022 22:10 Відповісти
Вот самые лучшие танкисты стали после британцев, фон всякие немецкие парни..
Разматывали совковые орды.... мммм, классно. на легких-средних танках мочили Жукова под Дубно, а тамтяжелые были и немало. Самые лучшие солдики и танкисты. ВСУ даже близко не подошли к мастерству Вермахта.
Это просто факт.
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03.11.2022 21:55 Відповісти
Конечно не подошли до уровня танковых войск вермахта, ведь у нас даже танков не особо наблюдается
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03.11.2022 22:15 Відповісти
800 вроде было
че там подойти- не подойти то? Танки то одинаковые. у тварей может были тепловизоры, больше. ну а теперь ты грустишь. че, ночью не видно? а наши - видят
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03.11.2022 22:18 Відповісти
Ну 800 это совсем немного по сравнению с танковыми резервами того же Вермахта( там было под 5000 на 41 год, и это были ВЕЛИЧАЙШИЙ ОБРАЗЕЦ военной инженерии). Ну а по правде говоря, российских колон много пожгли в начале войны
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03.11.2022 22:23 Відповісти
там у совков было 14000 или больше и такие были что никто в мире не имел, Командование не верило что даже такое существует, какого хрена ты так выпячиваешь немцев то? ааа, может либо идиот, либо совок. ибо Вермахта танки против совковых были типо ты против Валуева.
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03.11.2022 22:28 Відповісти
С кем только не сравнивали в этой жизни, но только не с Валуевым
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03.11.2022 22:35 Відповісти
ну извини, тогда с Голиафом.. гггг, сорри если обидел, но просто совок по танкам был как весь мир два раза, да и то.... победил бы
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03.11.2022 22:39 Відповісти
Да просто смешно, я не боксёр , чтоб меня сравнивать с кем - то сильным . Ну а количественно краснопузый лидировал ещё не только в танках, а ещё в арте и авиации, только толку от этого было ноль на начальном этапе, учитывая как ихразбивали
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03.11.2022 22:49 Відповісти
ну так у финнов вообще в сотни раз было всего меньше, а дидов в два вроде раза, но как-то мочили эту шваль. Гитлер чуть не обосрался от презрения к красножопым свиньям.
да они так же действовали, как сейчас, ну, весной, Гиркин говорил в том числе - растянулись и выносливо терпели пока их разматывают небольшие группы ВСУ и фермеров.
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04.11.2022 07:54 Відповісти
какого ***, ты , урод, прославляешь солдат вермахта, убивавших
наших дедов, бабушек а кому и родителей
с приколом пишешь про потери советской армии
в ней не служили украинци???
немци не были как ***** сейчас???
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03.11.2022 22:56 Відповісти
Пощастило.
Але подивіться, наші хлопці виморені, виснажені, а кацапи отримують на обмін вгодовані рила, ніби після курорту - і вони знову підуть воювати.
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03.11.2022 22:00 Відповісти
путинская **** Ермак будет и дальше цедить по сотне, пока его не вздернут на веревке.
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03.11.2022 22:07 Відповісти
а у нас є такий рід військ як інший рід військ ЗСУ???
чи я дебіл??
а може важко писати кабінетним крисам, кожного по родам військ???
і цифра 20???
а є в нас 20 родів військ???
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03.11.2022 22:47 Відповісти
"чи я дебіл??" - в тебе е якісь сумніви?
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04.11.2022 07:20 Відповісти
Шльондра ***** дЄрьмак буде отримувати від гебнявих, в якості піар-подарунка, невеликими партіями доведених до полумертвого стану наших героів, а отримувати годованих здорових ******-москалят... Це на фото усі, щосожуть триматися на ногах.... Це зразу стало відомо, як ця дєрмачна падаль фоточки в
І відео виклала...
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04.11.2022 06:01 Відповісти
 
 