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Список 107 украинских военных, освобожденных из плена 3 ноября
Стали известны имена украинских военнослужащих, освобожденных из плена в ходе обмена 3 ноября в формате "107 на 107".
"Новинарня" публикует полный список 107 украинцев, передает Цензор.НЕТ.
Среди освобожденных – шесть офицеров, 101 солдат и сержант. 74 бойца из этого списка защищали "Азовсталь" в Мариуполе.
Это в частности:
- 33 бойца Национальной гвардии Украины,
- 21 военнослужащий Военно-морских сил ВСУ,
- 20 военнослужащих других родов Вооруженных сил Украины,
- 18 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины,
- 13 военнослужащих Сил территориальной обороны в составе ВСУ,
- один представитель Национальной полиции Украины,
- один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
Топ комментарии
+9 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий03.11.2022 21:44
+5 ПравдаЛюбка
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+5 Юрій Вінгорськи
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https://www.youtube.com/watch?v=EyQh4r9Bm8g
Смеется нам солнце, иль снег, или шторм,
В дневную жару и в ознобе ночном,
Покрыты пылью лица, зато душа ясна,
Сквозь бурю и ветер промчится броня.
Как молния, быстры, мотор словно гром.
Броня защищает при встрече с врагом.
Камрады, боритесь! Единым остриём,
Одной семьей
Вонзимся глубоко во вражеский строй.
Коль армия вражья пред нами встаёт,
На полном газу мчимся мы на неё.
Что наша жизнь для войска, когда врагов не счесть?
За Германию гибель - вот высшая честь.
В засаде орудия грозные ждут.
Смеёмся над ними: другой есть маршрут.
Ежи враг клепает и мины под песком,
Нежданной тропою к нему в тыл зайдём.
Удача изменит несчастной порой,
Из нас ни один не вернётся домой.
Судьба нас зовет,снарядом свистя,
Железной могилой нам станет броня.
Майте хоч трохи поваги до німецьких солдатів, які свого часу її співали.
ну ізвіні, де я тобі в ср. знайду по-нашому? переклад
з Дніпра пацан тут був, теж знався на цьому РАК-у?
так тут ніяка собака, як і я не знає німецьку.
Ob die Sonne uns lacht
Der Tag glühend heiß
Oder eiskalt die Nacht
******** sind die Gesichter
Doch froh ist unser Sinn
Ist unser Sinn
Es braust unser Panzer
Im Sturmwind dahin
Mit donnernden Motoren
Geschwind wie der *****
Dem Feinde entgegen
Im Panzer geschützt
Voraus den Kameraden
Im Kampf steh'n wir allein
Steh'n wir allein
So stoßen wir tief
In die feindlichen Reihn
Wenn vor uns ein feindliches
Heer dann erscheint
Wird Vollgas gegeben
Und ran an den Feind!
Was gilt denn unser Leben
Für unsres Reiches Heer?
Ja Reiches Heer?
Für Deutschland zu sterben
Ist uns höchste Ehr.
Mit Sperren und Minen
Hält der Gegner uns auf
Wir lachen darüber
Und fahren nicht drauf
Und droh'n vor uns Geschütze
Versteckt im gelben Sand
Im gelben Sand
Wir suchen uns Wege
Die keiner sonst fand
Und läßt uns im Stich
Einst das treulose Glück
Und kehren wir nicht mehr
Zur Heimat zurück
Trifft uns die Todeskugel
Ruft uns das Schicksal ab
Dann wird uns der Panzer
Ein ehernes Grab.
забуваю, мав її на диску типу на компі колись?
Разматывали совковые орды.... мммм, классно. на легких-средних танках мочили Жукова под Дубно, а тамтяжелые были и немало. Самые лучшие солдики и танкисты. ВСУ даже близко не подошли к мастерству Вермахта.
Это просто факт.
че там подойти- не подойти то? Танки то одинаковые. у тварей может были тепловизоры, больше. ну а теперь ты грустишь. че, ночью не видно? а наши - видят
да они так же действовали, как сейчас, ну, весной, Гиркин говорил в том числе - растянулись и выносливо терпели пока их разматывают небольшие группы ВСУ и фермеров.
наших дедов, бабушек а кому и родителей
с приколом пишешь про потери советской армии
в ней не служили украинци???
немци не были как ***** сейчас???
Але подивіться, наші хлопці виморені, виснажені, а кацапи отримують на обмін вгодовані рила, ніби після курорту - і вони знову підуть воювати.
чи я дебіл??
а може важко писати кабінетним крисам, кожного по родам військ???
і цифра 20???
а є в нас 20 родів військ???
І відео виклала...