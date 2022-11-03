Список 107 украинских военных, освобожденных из плена 3 ноября

Стали известны имена украинских военнослужащих, освобожденных из плена в ходе обмена 3 ноября в формате "107 на 107".

"Новинарня" публикует полный список 107 украинцев, передает Цензор.НЕТ.

Среди освобожденных – шесть офицеров, 101 солдат и сержант. 74 бойца из этого списка защищали "Азовсталь" в Мариуполе.

Это в частности:

33 бойца Национальной гвардии Украины,

21 военнослужащий Военно-морских сил ВСУ,

20 военнослужащих других родов Вооруженных сил Украины,

18 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины,

13 военнослужащих Сил территориальной обороны в составе ВСУ,

один представитель Национальной полиции Украины,

один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

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