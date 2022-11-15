Зеленский призвал к обмену пленными в формате "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к обмену пленными с Россией по принципу "всех на всех", а также к освобождению всех взрослых и детей, депортированных в Россию.

Об этом он сообщил во время выступления на саммите G-20, передает Цензор.НЕТ.

"Тысячи наших людей – военных и гражданских – в российском плену. Они подвергаются жестоким пыткам – это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были депортированы в Россию. Их разлучают с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно", - сказал он.

"Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, к какой гуманитарной катастрофе привела российская война. Добавьте еще политзаключенных – украинских граждан, которые находятся в России и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму", - сказал он.

Зеленский отметил, что "мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста. Мы не видим, что они в полной мере борются за доступ к лагерям, где содержатся украинские пленные и политзаключенные, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение - это самоуничтожение Красного Креста как уважаемой организации. Мы должны объединиться ради единственно реалистической модели освобождения пленных – "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, депортированных в Россию", - подчеркнул он.

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По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения уже провели более 28-ти обменов пленными. Один из самых масштабных состоялся 21 сентября. Украина вернула домой 215 защитников. Позже выяснилось, что из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. 21 сентября наших военнопленных одновременно обменяли на территориях четырех стран – Украины, Турции, Польши и Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что 5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции.

3 ноября состоялся обмен в формате "107 на 107". Позже был опубликован список 107 украинских военных, освобожденных из плена 3 ноября.

29 октября также прошел очередной обмен пленными. Список из 50 освобожденных воинов доступен по ссылке.