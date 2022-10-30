Стали известны имена освобожденных из плена 29 октября. СПИСОК
Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными. В сети опубликовали списки обменянных пленных.
Соответствующие списки опубликовали российские издания, передаёт Цензор.НЕТ.
Далее приводим опубликованные списки на языке оригинала:
Освобожденные из российского плена украинцы:
1. Альбов Андрій Олексійович, 1984 р.н.
2. Опанасенко Андрій Андрійович, 2001 р.н.
3. Балчихли Ігор Андрійович, 1997 р.н.
4. Бевцик Василь Юрійович, 1968 р.н.
5. Божков Вадим Федорович, 1973 р.н.
6. Бурдейний Олександр Вікторович, 1998 р.н.
7. Вавилонський Дмитро Сергійович, 1987 р.н.
8. Гаврилюк Михайло Сергійович, 2000 р.н.
9. Гайдук Денис Олегович, 1993 р.н.
10. Гапонов Андрій Олександрович, 1989 р.н.
11. Гарлінський Олександр Йосипович, 1981 р.н.
12. Гнідець Орест Зіновійович, 1982 р.н.
13. Головінов Євген Олегович, 1993 р.н.
14. Гопта Юрій Євгенович, 1999 р.н.
15. Горбань В’ячеслав Вікторович, 1972 р.н.
16. Гузуватий Андрій Віталійович, 1997 р.н.
17. Дашкевич Віктор Андрійович, 1993 р.н.
18. Драгуновський Валерій Миколайович, 1968 р.н.
19. Заморський Олександр Володимирович, 1992 р. н.
20. Заярний Василь Олександрович, 1966 р.н.
21. Зданюк Олексій Олександрович, 1982 р.н.
22. Зіновчук Валентин Анатолійович, 1999 р.н.
23. Ковальов Олександр Володимирович, 1976 р.н.
24. Колібаба Владислав Сергійович, 1997 р.н.
25. Лутченко Олексій Федорович, 1977 р. н.
26. Манжос Вадим Олександрович, 1996 р.н.
27. Моісеєнко Андрій Валентинович, 1968 р.н.
28. Мороз Валерій Валерійович, 1995 р.н.
29. Москва Дмитро Андрійович, 1997 р. н.
30. Ніс Олександр Іванович, 1972 р.н.
31. Отрощенко Руслан Олегович, 1991 р.н.
32. Платонов Ігор Васильович, 1969 р.н.
33. Присяжнюк Юрій Вікторович, 1977 р.н.
34. Рош Максим Вікторович, 1993 р.н.
35. Рудень Максим Миколайович, 2003 р.н.
36. Савчук Сергій Іванович, 1967 р.н.
37. Сердюк Роман Миколайович, 1991 р.н.
38. Серебрянников Валерій Рудольфович, 1963 р.н.
39. Скрипка Сергій Євгенович, 1966 р.н.
40. Старченко Геннадій Віталійович, 1987 р.н.
41. Стахів Володимир Вікторович 1997 р.н.
42. Струтинський Євген Леонідович, 1976 р.н.
43. Сулим Володимир Миколайович, 1975 р.н.
44. Татаренко Володимир Сергійович, 1975 р.н.
45. Трач Володимир Ігорович, 2000 р.н.
46. Троценко Денис Леонідович, 1985 р.н.
47. Холомєєв Єлізар Сергійович, 1995 р.н.
48. Чаленко Василь Георгійович, 1967 р.н.
49. Черпіта Антон Олександрович, 1993 р.н.
50. Шидловський Богдан Сергійович, 1987 р.н.
51. Шолох Сергій Олександрович, 2001 р.н.
52. Шуть Дмитро Сергійович, 1996 р.н.
Пленные российские оккупанты:
1. Антохи Артём Андреевич, 1995 г.р
2. Бересневич Игорь Олегович, 1997 г.р
3. Беседин Алексей Владимирович, 1994 г.р
4. Бондарь Остап Сергеевич, 2003 г.р.
5. Вакулев Андрей Александрович, 1996 г.р.
6. Васильев Валерий Валентинович, 2003 г.р.
7. Гагарин Дмитрий Анатольевич, 2001 г.р.
8. Глущенко Андрей Михайлович, 1972 г.р
9. Грищенко Илья Александрович, 2001 г.р
10. Дмитриев Алексей Олегович, 1996 г.р.
11. Дубровский Кирилл Сергеевич, 1989 г.р
12. Дудников Егор Вадимович, 2003 г.р
13. Жуков Юрий Николаевич, 1987 г.р
14. Завьялов Андрей Андреевич, 1999 г.р
15. Зайцев Сергей Валерьевич, 1999 г.р
16. Измайлов Эдуард Валерьевич, 1973 г.р
17. Казевичюс Данил Алексеевич, 2001 г.р
18. Каненко Николай Николаевич, 1977 г.р
19. Кармацких Владимир Васильевич, 2002 г.р
20. Клинов Артур Викторович, 1998 г.р
21. Колесников Егор Аркадьевич, 1988 г.р
22. Колесов Денис Анатольевич, 1990 г.р
23. Комаровский Никита Андреевич, 1993 г.р
24. Кузьмич Михаил Евгеньевич, 2003 г.р
25. Лебеденко Станислав Александрович, 2002 г.р
26. Логинов Михаил Михайлович, 1975 г.р
27. Магомедов Зиявудин Али Асхабович, 1998 г.р
28. Мальтисов Иван Валерьевич, 2001 г.р
29. Марикуца Егор Евгеньевич, 2003 г.р
30. Маслов Дмитрий Алексеевич, 2002 г.р
31. Оюн Санчаа Салимович, 1994 г.р
32. Петрище Алексей Сергеевич, 1977
33. Поторочин Алексей Вячеславович, 1981 г.р
34. Приймачук Руслан Игоревич, 2002 г.р
35. Рябцев Пётр Михайлович, 1978 г.р
36. Семёнов Александр Олегович, 1991 г.р
37. Сикач Юрий Николаевич, 2002 г.р
38. Сокур Виталий Сергеевич, 1991 г.р
39. Сологубов Станислав Александрович, 1994 г.р
40. Стадник Андрей Алексеевич, 1982 г.р
41. Суховский Александр Андреевич, 1999 г.р
42. Тагильцев Роман Васильевич, 1978 г.р
43. Усенко Роман Александрович, 2002 г.р
44. Филатов Бахриддин Малисуддинович, 2000 г.р
45. Филимонов Андрей Сергеевич, 2001 г.р
46. Черноусов Илья Витальевич, 1996 г.р
47. Шабинский Евгений Дмитриевич, 1983 г.р
48. Швичихин Сергей Дмитриевич, 2000 г.р
49. Шишелов Павел Васильевич, 1981 г.р
50. Яковлев Глеб Владимирович, 2003 г.р
Пожалуйста, подождите...
Та з урахуванням того, що до обміну причетний дерьмак, і відсутністью інформації про тих орків, на яких обміняли, стає стрьомно.