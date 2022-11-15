Именно сейчас нужно и можно остановить войну. "Минска-3" не будет, - Зеленский
Войну, которую развязала Россия в Украине, нужно и можно остановить именно сейчас.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите G20, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем приступить к новой серии террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - заявил он.
"Хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то" - по точной формулировке г-на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью – суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова", – сказал Зеленский.
По его словам, "Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, то пусть докажет это действиями".
"Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть вас, обмануть мир и заморозить войну именно тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
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Добре проїхалали, пропаганда і все таке...
Мене цікавить який який відсоток з тих обдурених зробить правильні висновки в майбутньому.
Потрібні змінювати податкову систему імені Азірова-Пахло, оскільки ця ****, ніколи й нічого доброго не запровадила б із Кучмом...
У зелених дебілів вся повнота влади, щоб пропхати будь-що в законодавстві, включно із асфальтизацією Марсу чи Венери, але підкорений безлад- це їхні надприбутки, що вищі від наркобізнесу, бо це територія гешефту...
Ось така .уйня малятка... В теорії, ми мільярдери, а на практиці: дебіли, зебіли, запроданці та емігранти, якщо це не влаштовує.
Якщо ми і далі не зрозуміємо, що " простота хуже воровства", то у нас і надалі Закони будуть приймати ті чуваки, набрані з тролейбусних зупинок, які вчора крали пиво в супермаркетах
Коли порохоботи запитали "Де чеки, підор?"
18.02.2020
"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені.
https://t.me/generallsvr/229
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.
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11.11.2022 8:00 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/225
....Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.....
Масована ракетна атака росії була відповіддю ***** на попередження Бернса.
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, необходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
это самая лучшая армия /и пару десятков ядерных зарядов/
Тогда это действует как холодный компрессора на горячие головы
Хочешь сделать хорошо -- сделай сам
придурку, Мiнськи i 1, i 2 були в тисячу раз кращими, нiж те, що трапилось при тобi та
твому сраному кварталовi.
Від кого ця інформація?
Это проверенный ресурс.
Кандидата куди і кого саме?
Дещо він говорить правильно, з чимось я не погоджуюсь.
Він багато критикує США за недостатню допомогу. На питання чи вистачить зброї для визволення Херсона він не дає прямої відповіді.
Слухати його можна, але ставити в ранг носія стовідсоткових істин не варто.
То він експерт і знає, що мало, то не знає і не експерт.
Якщо вам подобається його аналітика, дивіться.
Щодо переговорів неодноразово були заяви, що тільки сама Україна має вирішувати це питання.
А то і взагалі звучать заяви, що вести переговори із неадекватним вбивцею ху@лом немає сенсу.
В психушке дали заработать?
Люди, обвиняющие 73% в тупости сами демонстрируют тупость невероятную....
Такое выступление на двадцатке обязательно попадёт в новости
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Indonesia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Китай https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритания https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931974,_2020%E2%80%93present).svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южная Корея https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЮАР https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейский союз
И долбить, и вдалбливать в головы народных масс мысль, что Украина - жертва расийской агрессии и прекращение войны - возвращение к законным границам нужно 24/7 !
Довбойоби, які голосували за Гундосого, ви - ті, хто привів в країну повномасштабну війну (дебіли > зєлєнскій > повномасштабна війна). Усвідомте це і живіть з цим. 21-го квітня 2019-го року лише одним розчерком у виборчому бюлетені ви своїми корявими руцями вирішили долю країни, тому не треба шукати собі виправдання і розповідати про демократію та сподівання на краще майбутнє. Ви думали не головою, а сракою. І це тоді, коли в країні вже 5 років йшла війна. Тому так, ви - дов... Довбойоби і вам треба з цим змиритись. Саме через таких імбецилів Україна уже декілька століть поспіль не може стати повноцінною європейською країною, бо ви щоразу своїм тупорилим вибором кидаєте її в лещата війни, на поталу ворогу. І лише справжні довбойоби досі не в змозі побачити очевидні речі, а саме те, як гундосий підор і його прорашистська шобла весь цей час підривали обороноздатність країни і за договорняком тупо здали кацапам наші території разом з усім місцевим населенням. І не треба мені розповідати про "не на часі" і про "нада аб'єдіняцца" - на *** я вертів вас з вашою хронічною тупістю. З довбойобами, які не здатні визнати власну провину, мені не по дорозі. Після 2019-го я остаточно зрозумів, чому так багато гідних людей виїхало з України на ПМП до інших країн - їм просто *********** жити в одній країні з довбойобами, які століттями тягнуть країну в болото і заважають її європейському розвитку.
Зе-@мо "пАчему еще не закончилась вааайна?!!!"
а як стрибало, як стрибало на стадiонi...
але, на жаль, мудрий нарiд разом з ось цим вибрав в 2019-му роцi ще й вiйну на свою голову...
як навіжене
Так ото ж, копав яму другому, та сам в неї провалився.
Оцей їхній триндьож нагадує мені кацапів що ниють за сесером так вони за Петром
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Як би не така помилка, то і зброї до рук брати йому не прийшлось.
Посоромились би у такому зізнаватись, 100 тисяч загиблих Українців
завдяки Зе клоуну який ТРИ роки обслуговува інтереси кремля і зняв
всі міни на Чонгарі.
Чи не з окопів вжщаєшь?
Вашому сину хвала і честь.
І хто вважає вашого сина ворогом?
Не перекручювайте.
можна розгледіти супутник Притули. 😂😂😂
а що таке ООН і росія ми знаємо, недолугі перемовини про "миротворців",
затягування процедур на роки, договорняки "посрєдінє", зараз зондує
грунт як би так здати Україну щоб знову не він був винен, а ООН, стрєлочнік,
пан "Про*балі" і почати красти на відбудові України, йому ця війна дуже
заважає красти, йому і його Зе владі, красти на гуманітарці це не теж саме що
красти на асфальті і відбудові, масштаби не ті.
М
А
Н