Именно сейчас нужно и можно остановить войну. "Минска-3" не будет, - Зеленский

Войну, которую развязала Россия в Украине, нужно и можно остановить именно сейчас.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите G20, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем приступить к новой серии террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - заявил он.

"Хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то" - по точной формулировке г-на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью – суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова", – сказал Зеленский.

По его словам, "Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, то пусть докажет это действиями".

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"Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть вас, обмануть мир и заморозить войну именно тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы", - сказал он.