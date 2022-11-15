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Новости Война
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Именно сейчас нужно и можно остановить войну. "Минска-3" не будет, - Зеленский

звернення,зеленський

Войну, которую развязала Россия в Украине, нужно и можно остановить именно сейчас.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите G20, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем приступить к новой серии террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - заявил он.

"Хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как-то" - по точной формулировке г-на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью – суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова", – сказал Зеленский.

По его словам, "Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, то пусть докажет это действиями".

Читайте: Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН по репарациям: "Агрессор заплатит за содеянное"

"Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть вас, обмануть мир и заморозить войну именно тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы", - сказал он.

G20 (300) Зеленский Владимир (20769) россия (96057) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+46
Та який вже мінськ після Оману ????
Мінськ підписували, щоб не допустити масштабної війни , щоб наростити сили.
А ти що зробив ? Формули ********* підписував. Розплодив медвечуківськтво, портновство, почав нападки на українську мову і церкву, говорив що ми з кацапами один народ.
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15.11.2022 08:52
+31
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15.11.2022 08:53
+28
Це зрозуміло будь-якому адекватному громадянину, що хоч трохи слідкує за війною.
Шануваників кварталу це не стосується.
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15.11.2022 08:55
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Як можна сподіватися на позитивні зміни, не враховуючи фактів, що лежать на поверхні?
Добре проїхалали, пропаганда і все таке...
Мене цікавить який який відсоток з тих обдурених зробить правильні висновки в майбутньому.
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15.11.2022 09:17 Ответить
Так, визнати попри все плюси лідерів своїх опонентів ніхто не хоче))) В хід йде все і чорний піар також
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15.11.2022 09:21 Ответить
виборці за Zе - не каються досі. Так що нефік їх захищати.
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15.11.2022 09:30 Ответить
Люди, які голосують за підора, який називає Україну шльондрою - чим краще за колаборантів? От просто хочеться побачити аргументовану відповідь.
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15.11.2022 09:48 Ответить
А головою, хоч іноді, користуватись - ні? А їх, зЕ-дятлів попереджали.
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15.11.2022 10:18 Ответить
Дмитрий, избератели Зе ничем не отличаються от изберателей Пу, их обворовывоют,ущемляют в правах а они на Вовку моляться. Наталья Мосейчук такой же журналист как и Скабеева, зарплату отрабатывает а ,что такое совесть она не знает,потому что ее на хлеб не намажешь
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15.11.2022 10:30 Ответить
Розмовляючи з виборцями Зеленського я зрозумів що, здебільшого, це люди незадоволені своїм життям, але при цьому вважають, що причина цього не їхні моральні якості, розумові та ділові здібності, а якісь зовнішні причини, які не дають їм самореалізуватися (Касьянов , як найяскравіший приклад). Під час виборчої кампанії команда зеленського успішно впоралася із завданням пов'язати весь негатив у країні та особисті проблеми кожного з ім'ям Порошенка, а всі надії на краще життя з ім'ям Зеленського. Технологія широко використовується в сектах та у продавців Гербалайфу.
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15.11.2022 12:10 Ответить
А ще вони вірять, що якийсь чарівних нафеячить державі великі статки, що ми після війни без проблем розбагатіємо. Тим часом уряд і ЗЕ не запропонували жодної ідеї, плану розвитку, НІЧОГО.
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15.11.2022 13:31 Ответить
єдине, що держморди можуть зробити доброго- це не заважати та не допомагати, тобто не втручатись взагалі...
Потрібні змінювати податкову систему імені Азірова-Пахло, оскільки ця ****, ніколи й нічого доброго не запровадила б із Кучмом...
У зелених дебілів вся повнота влади, щоб пропхати будь-що в законодавстві, включно із асфальтизацією Марсу чи Венери, але підкорений безлад- це їхні надприбутки, що вищі від наркобізнесу, бо це територія гешефту...
Ось така .уйня малятка... В теорії, ми мільярдери, а на практиці: дебіли, зебіли, запроданці та емігранти, якщо це не влаштовує.
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15.11.2022 15:54 Ответить
Якщо ми й далі будемо шукати "винних", то не помітимо той, дійсно небезпечний, відсоток колаборантів, що працюють на ворога.

Якщо ми і далі не зрозуміємо, що " простота хуже воровства", то у нас і надалі Закони будуть приймати ті чуваки, набрані з тролейбусних зупинок, які вчора крали пиво в супермаркетах
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15.11.2022 20:04 Ответить
ArmiyaMovaVira

Коли порохоботи запитали "Де чеки, підор?"
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15.11.2022 08:55 Ответить
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15.11.2022 08:56 Ответить
У власти не хватает ума объяснить (на "марафоне *******") украинцам, что заявление Зеленскокого на G 20 - это обращение к международному сообществу. И там НЕ МОЖЕТ звучать воинственная риторика (разгромить россию, уничтожить всех орков и т.п.).
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15.11.2022 08:56 Ответить
Зелені й сидять у владі, аби дискредитувати Україну на всіх майданчиках.
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15.11.2022 10:02 Ответить
ШО, опьять

18.02.2020

"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені.

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15.11.2022 08:59 Ответить
Таке відчуття, що деякі коментатори не прочитали текст звернення, а лише заголовок.
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15.11.2022 09:03 Ответить
Деякі коментатори окрім методички нічого не читають
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15.11.2022 09:27 Ответить
Влучно сказано. І когось під*бнув нехіло )))
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15.11.2022 09:08 Ответить
15.11.2022 8:02 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/229
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров действительно были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Уильям Бернс от имени руководства США очередной раз предостерег руководство России от реализации высказанных, безответственными лицами в российском руководстве, угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины. Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины. Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина. Довольно много времени стороны переговоров уделили вопросу обмена заключенных и здесь, судя по всему, стоит ожидать в ближайшее время серьёзных результатов. События в Украине и вопросы возможных переговоров по восстановлению мира, главы разведок обсудили поверхностно и никаких конкретных решений не было принято.
Нарышкин в докладе президенту России Владимиру Путину указал, что американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
Результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе. Путин также планирует пообщаться с Сергеем Нарышкиным в режиме видеоконференции.
У Путина чешутся руки сделать, что-то экстраординарное и преломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны и чем дальше тем этот узел на руках президента всё туже.
----
11.11.2022 8:00 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/225
....Не вдаваясь в подробности, «предложение мира» имеет следующие контуры: Россия выводит войска с оккупированных территорий и дает возможность ВСУ выйти к государственной границе. Крым выносится за скобки на семь лет. Россия получает гарантии не вступления Украины в НАТО в течении семи лет. Крым демилитаризованная зона полностью. (Только стрелковое оружие) Черноморский флот ВМФ России покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь с Украиной демилитаризованная зона 100 км. (От российских тяжёлых вооружений). Гарантии взаимного не нападения готовы зафиксировать и контролировать шесть стран.....
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15.11.2022 09:10 Ответить
«... предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения»

Масована ракетна атака росії була відповіддю ***** на попередження Бернса.
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16.11.2022 04:47 Ответить
Саме так.
16.11.2022 08:01 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/230
Президент России Владимир Путин в своём стиле "оформил" отказ от поступившего ему мирного предложения. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированый ракетный удар по энергетической по инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы выдвинутые параллельно с "мирным предложением". Теперь наиболее влиятельные западные "партнёры" будут настаивать на немедленной передачи Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов.
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того президент России заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, необходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" Президент высказал свои мысли подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать "заготовки", имея ввиду ряд операций которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределённый срок. По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами: "Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад". Это вызвало ещё большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так, уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил "Времена меняются".
Путин поднимает ставки по предела не имея на руках ни одной выигрышной комбинации, но на одном блефе далеко не уедешь и скорее рано, чем поздно, он проиграет всё.
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16.11.2022 08:38 Ответить
Між іншим, "Мінськ-3" вже був, був підписаний 09,12.2019р. в Парижі у вигляді капітуляції з "формулою Штанмайєра" в касапських хотєлках. Благо, суспільство не дало можливості запровадити цю капітуляцію.
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15.11.2022 09:16 Ответить
И это малоПИ...роское, бенино, Нарко-Чмо, сдавшее в Омане Украину, не выполнившее ни одного обещания, кукарекая на стадионе, говорит что Оно человек слова...
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15.11.2022 09:20 Ответить
Зеленський, Зеленський, Зеленський. Вже рябить від цього. От тільки тут не пишуть про всі ті факапи Зеленського до та під час повномасштабної війни. І чи взагалі чи була би війна, якби в Україні був президентом не Зеленський, а хтось інший.
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15.11.2022 09:22 Ответить
Самая хорошая правильная гарантия
это самая лучшая армия /и пару десятков ядерных зарядов/
Тогда это действует как холодный компрессора на горячие головы
Хочешь сделать хорошо -- сделай сам
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15.11.2022 09:24 Ответить
Ніяких "мінськів" ! Вже наїлись ними до всрачки
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15.11.2022 09:27 Ответить
Зараз краще без Мінська?
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15.11.2022 10:04 Ответить
.

придурку, Мiнськи i 1, i 2 були в тисячу раз кращими, нiж те, що трапилось при тобi та

твому сраному кварталовi.
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15.11.2022 09:34 Ответить
Администрация маразматика байдена всячески вытормаживает войну, ей не нравится что ВСУ бьют врага так быстро и так умело. Сейчас они почти свели поставки боеприпасов к нулю.
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15.11.2022 09:34 Ответить
"Сейчас они почти свели поставки боеприпасов к нулю."

Від кого ця інформація?
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15.11.2022 09:57 Ответить
Від русні. Тільки русня та їхні шльондри всі останні роки про це й розказують.
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15.11.2022 10:08 Ответить
https://protectukrainenow.org/ua/report

Это проверенный ресурс.
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15.11.2022 10:32 Ответить
Чий це сайт? Там є розділ "Запитайте кандидата".
Кандидата куди і кого саме?
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15.11.2022 10:43 Ответить
Смотрите, этот проект основал Сергей Любарский, найдите его в youtube, пожалуйста, он очень помогает Украине, он детально разбирает почему нам не дают вооружения. Он живёт в Америке, родом из Украины.
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15.11.2022 10:49 Ответить
Я подивилась інтерв'ю Любарського Шелесту тижневої давнини.
Дещо він говорить правильно, з чимось я не погоджуюсь.
Він багато критикує США за недостатню допомогу. На питання чи вистачить зброї для визволення Херсона він не дає прямої відповіді.
Слухати його можна, але ставити в ранг носія стовідсоткових істин не варто.
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15.11.2022 11:52 Ответить
А как он может знать хватит ли оружия для освобождения Херсона, глупо вообще у кого то это спрашивать и он утверждает что он не военный эксперт. Но он приводит чёткие факты о том что дают не просто мало, а очень мало, а сейчас вообще принуждают к переговорам, что не так?
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15.11.2022 12:05 Ответить
Не військовий, але чітко заявляє, що дають мало зброї...
То він експерт і знає, що мало, то не знає і не експерт.
Якщо вам подобається його аналітика, дивіться.

Щодо переговорів неодноразово були заяви, що тільки сама Україна має вирішувати це питання.
А то і взагалі звучать заяви, що вести переговори із неадекватним вбивцею ху@лом немає сенсу.
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15.11.2022 12:45 Ответить
А зачем они начали звучать так часто и так много и это всё на фоне снижения поставок даже снарядов, про танки самолёты вообще молчу. Если бы хотели закончить войну и прикончить россию, еще летом бы дали и танки и самолёты и ПВО, этого всего более чем достаточно на складах в США. Но, принять правду, для многих, большая проблема.
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15.11.2022 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UdiSFOfc-I0
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15.11.2022 10:50 Ответить
Убейся о паребрик, придурок.
В психушке дали заработать?
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15.11.2022 16:17 Ответить
Удивительно, млять!
Люди, обвиняющие 73% в тупости сами демонстрируют тупость невероятную....
Такое выступление на двадцатке обязательно попадёт в новости

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Indonesia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_(Pantone).svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Китай https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритания https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France_(1794%E2%80%931815,_1830%E2%80%931974,_2020%E2%80%93present).svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южная Корея https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЮАР https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейский союз

И долбить, и вдалбливать в головы народных масс мысль, что Украина - жертва расийской агрессии и прекращение войны - возвращение к законным границам нужно 24/7 !
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15.11.2022 09:49 Ответить
А до цього виступу клована ніхто в світі не знав, що Україна потерпає від рашистської агресії?
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15.11.2022 10:07 Ответить
""За" проголосовали 94 стран, против - 13, воздержалось - 74. Источник:
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15.11.2022 10:47 Ответить
Для того, щоби резолюція, про яку ви пишете, отримала неофіційний статус вагомої, за неї мало б проголосувати 100 країн. Тому важливо дивитися на недобір, і на список країн, що не проголосували позитивно. Окрім Ізраїлю, утримались (тобто не долучилися до голосування) більшість країн Африки. Які нещодавно "успішно" відвідував міністр зовнішніх справ. Ряд з цих країн (більше 6) є рецепієнтами українського зерна. Тобто прийняття резолюції 94 голосами свідчить більше про недопрацювання МЗС.
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15.11.2022 15:12 Ответить
Що там, Рафік ніучьом нє вінауват? Апять ва фсьом вінават Порох і папєрєднікі? Німб над головою найвеличнішого обмудка ********** щодня світить все яскравіше і яскравіше?
Довбойоби, які голосували за Гундосого, ви - ті, хто привів в країну повномасштабну війну (дебіли > зєлєнскій > повномасштабна війна). Усвідомте це і живіть з цим. 21-го квітня 2019-го року лише одним розчерком у виборчому бюлетені ви своїми корявими руцями вирішили долю країни, тому не треба шукати собі виправдання і розповідати про демократію та сподівання на краще майбутнє. Ви думали не головою, а сракою. І це тоді, коли в країні вже 5 років йшла війна. Тому так, ви - дов... Довбойоби і вам треба з цим змиритись. Саме через таких імбецилів Україна уже декілька століть поспіль не може стати повноцінною європейською країною, бо ви щоразу своїм тупорилим вибором кидаєте її в лещата війни, на поталу ворогу. І лише справжні довбойоби досі не в змозі побачити очевидні речі, а саме те, як гундосий підор і його прорашистська шобла весь цей час підривали обороноздатність країни і за договорняком тупо здали кацапам наші території разом з усім місцевим населенням. І не треба мені розповідати про "не на часі" і про "нада аб'єдіняцца" - на *** я вертів вас з вашою хронічною тупістю. З довбойобами, які не здатні визнати власну провину, мені не по дорозі. Після 2019-го я остаточно зрозумів, чому так багато гідних людей виїхало з України на ПМП до інших країн - їм просто *********** жити в одній країні з довбойобами, які століттями тягнуть країну в болото і заважають її європейському розвитку.
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15.11.2022 10:21 Ответить
.

Зе-@мо "пАчему еще не закончилась вааайна?!!!"

а як стрибало, як стрибало на стадiонi...

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15.11.2022 11:28 Ответить
Десь ось так - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

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15.11.2022 11:57 Ответить


але, на жаль, мудрий нарiд разом з ось цим вибрав в 2019-му роцi ще й вiйну на свою голову...
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15.11.2022 12:01 Ответить
Нанюхалось коксу ( як вчора в Херсоні ) тай скакало на стадіоні ,
як навіжене
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15.11.2022 13:24 Ответить
яке кончене...
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15.11.2022 13:30 Ответить
Mora Zfayfer

Так ото ж, копав яму другому, та сам в неї провалився.
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15.11.2022 16:57 Ответить
Знову Порох винен
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15.11.2022 10:34 Ответить
На нас напала русня, а як закінчити війну думаємо ми? Ми би мали русню ******* доти, поки вони самі не почнуть її завершувати.
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15.11.2022 10:54 Ответить
Якже ви, зеленi тварюки, вже набридли з вашими гундосними розповiдями, якi ви розумнi та крутi, сидячi у бункерi. Нема нi одного речення вiд себе, нi одноi особистоi думки, продовжуеться гра у вiйну. Поголився би. чи шо. Мабуть, краще виглядало би.
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15.11.2022 11:01 Ответить
Диванні ексрперти, які, як нацисти поділили Український Народ, на правильних та зелених. Тепло Вам на жопі сидіти за компом та гадити??? В мене син голосува за Зеленського і зараз захищає Україну в ЗСУ. Тобто, по Вашому, він ворог України, а ви всі правильні патріоти??? Гидко читати коменти українців, які тільки срач можуть влаштовувати та ділити Народ України. Як раз це і потрібно окупанту, щоб ми один на одного нападали, хто правий, хто ні. Більше нічого Вас не турбує? Схаменіться, війна прийшла в кожну домівку України, в кожну родину. Ми повинні підтримувати один одного в цей нелегкий час, тоді і здобудемо Перемогу над російськими фашистами.
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15.11.2022 11:33 Ответить
Ну так разделяйте ответственность за своего лидера.
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15.11.2022 12:31 Ответить
А врни з Петром носяться як дурень з писаною торбою. Вони ж страшні патріоти Ви що несмійте хитати їхні дивани , вони ж із секти "Четвертак""(25%)
Оцей їхній триндьож нагадує мені кацапів що ниють за сесером так вони за Петром
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15.11.2022 13:07 Ответить
Лікуйся , наволоч брехлива 😠
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15.11.2022 13:18 Ответить
Ти і є мабуть той дурень з зеленою торбою, згадка по Фрейду.
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15.11.2022 15:18 Ответить
Коли писали про дурнів з писаною торбою, кацапів і "сесер", ви ж нікого не мали наміру образити?
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15.11.2022 15:22 Ответить
Анатолій дякую за підтримку та не переймайтеся тим стадом посіпак порошенка. Вони для мене гірше русні, нападають на опонентів як скабєєви-соловйови. Сидять тут годинами на цензорі та кидаються лайном на всіх, хто проти іх царя))) я тільки з рашистами можу до переможного боротися в коментах, з порошенківцями стає гидко далі навіть відповідати.
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15.11.2022 20:21 Ответить
Даже удивительно как вы забыли про одностороннее отведение наших войск зимой на неподготовленные позиции, про мир в глазах путлера, про договорится посередине? Про срыв гособоронзаказа, преследование ветеранов АТО и патриотов? Разминирование Чонгара?
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15.11.2022 13:32 Ответить
Йому треба нагадати
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:

1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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15.11.2022 14:00 Ответить
Я думаю что этот список еще пополнится до "счастливых" 73 пунктов.
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15.11.2022 14:06 Ответить
Там ще більше пунктів, декілька аркущів, це то що було на слуху у всій України.
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15.11.2022 14:16 Ответить
ПОМИЛЯЄТЕСЬ - ВАШ СИН ЗАРАЗ ВИПРАВЛЯЄ СВОЮ ПОМИЛКУ 2019.
Як би не така помилка, то і зброї до рук брати йому не прийшлось.
Посоромились би у такому зізнаватись, 100 тисяч загиблих Українців
завдяки Зе клоуну який ТРИ роки обслуговува інтереси кремля і зняв
всі міни на Чонгарі.
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15.11.2022 13:58 Ответить
Слухай подоляцький ви точно гірше свинособак
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15.11.2022 15:17 Ответить
От гидота смердюча.
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15.11.2022 18:04 Ответить
Ти маєш менше 23 % від інтелекту людини, тому і радієш криміналу свого Зе клоуна.
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15.11.2022 22:57 Ответить
А ти сам ким є?
Чи не з окопів вжщаєшь?
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15.11.2022 16:24 Ответить
Ти ? Не лести собі.
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15.11.2022 23:00 Ответить
Не треба так нервувати. Випийте заспокійливе.
Вашому сину хвала і честь.
І хто вважає вашого сина ворогом?
Не перекручювайте.
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15.11.2022 16:33 Ответить
Та ти подоляцьке ще скажи що ти син той матері, спектакль на спектаклі.
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15.11.2022 23:01 Ответить
Дякуючи Володимиру Олександровичу Зеленському у нас сьогодні ясна погода і тепер у небі
можна розгледіти супутник Притули. 😂😂😂
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15.11.2022 13:22 Ответить
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15.11.2022 13:33 Ответить
Скажена Зе істота зараз по договорнякам хоче закінчити війну руками ООН,
а що таке ООН і росія ми знаємо, недолугі перемовини про "миротворців",
затягування процедур на роки, договорняки "посрєдінє", зараз зондує
грунт як би так здати Україну щоб знову не він був винен, а ООН, стрєлочнік,
пан "Про*балі" і почати красти на відбудові України, йому ця війна дуже
заважає красти, йому і його Зе владі, красти на гуманітарці це не теж саме що
красти на асфальті і відбудові, масштаби не ті.
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15.11.2022 13:54 Ответить
О

М

А

Н
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15.11.2022 14:16 Ответить
ТРЕБА ПЕРЕСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ, ***** ХОРОШІЙ ТРЕБА ПРОСТО ЗАГЛЯНУТИ ЙОМУ В ОЧІ
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15.11.2022 14:52 Ответить
головне про телемарафон не забути..https://biz.censor.net/news/3380787/kabmin_vydilyv_410_milyioniv_na_vidnovlennya_teleradiomovlennya_u_zvilnenyh_vid_okupantiv_regionah#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20410%20%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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15.11.2022 22:31 Ответить
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