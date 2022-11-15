Саме зараз треба і можна зупинити війну. "Мінська-3" не буде, - Зеленський

Війну, яку розв’язала Росія в Україні, треба і можна зупинити саме зараз.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті G20, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну", - заявив він.

"Хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права, а не "якось" - за точним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю - суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила та ми люди слова", - сказав Зеленський.

За його словами, "Україна завжди була лідером миротворчих зусиль і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, то нехай доведе це діями".

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"Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськ-3", які Росія порушить одразу після укладання. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обдурити вас, обдурити світ і заморозити війну саме тоді, коли її поразки стали особливо відчутними", - сказав він.