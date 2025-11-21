Підрозділ "Енергоатому" замовив новенький мінівен Hyundai у топовій комплектації за 2,6 мільйона
Філія "ВП "Управління справами" АТ "НАЕК "Енергоатом" 13 листопада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Олімп Мотор" легкові автомобілі на суму 6,81 млн грн.
Серед них ‒ повнопривідний мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації 7-Top з додатковим пакетом опцій Bronze, ціна якого становить 2,61 млн грн, пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".
За умовами угоди, до кінця року "Енергоатом" має отримати загалом три мінівени Hyundai Staria US4 2.2 CRDi 8AT 2025 року випуску в різних комплектаціях. Оплата передбачена протягом десяти робочих днів після поставки, однак у разі порушення строків оплати покупець звільняється від штрафних санкцій, включно з пенею.
Найдорожчим став чорний повнопривідний мінівен у максимальній комплектації 7-Top із додатковим пакетом Bronze вартістю 2,61 млн грн.
Автомобіль обладнаний дизельним двигуном 2,2 л потужністю 177 к.с. та автоматичною коробкою передач. Серед іншого, ця комплектація передбачає наявність клімат-контролю із функцією антизапотівання, підігрівом керма та сидінь, багатокольоровим підсвічуванням. Мультимедійна система матиме навігацію з тачскрином, аудіосистему BOSE на 11 динаміків із сабвуфером, USB-роз’єми для всіх рядів сидінь і багажника. Пакет Bronze включає оздоблення сидінь шкірою Nappa та литі диски з напиленням, а також хромовані елементи.
На сайті продавця така комплектація коштує ті ж 2,61 млн грн, а пакет Bronze — ще 31 700 грн, разом 2,64 млн грн, що трохи дорожче, ніж ціна за договором з "Енергоатомом".
Окрім цього, закупили чорний повнопривідний мінівен 9-Business Plus за 2,22 млн грн і сірий передньопривідний мінівен 9-Business за 1,98 млн грн. У дилерських центрах ці комплектації продаються за 2,25 млн грн і 2,01 млн грн відповідно.
Компанія отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався.
Київський дилер Hyundai "Олімп Мотор" належить ТОВ "Хепі Авто", співвласниками якого є Ірина Гінжул, Валерія Озова та Володимир Шепель, який також є директором компанії-переможця.
Як повідомлялося, 17 листопада Юлія Свириденко повідомила про початок аудиту "Енергоатому". Проміжні результати перевірки планують підготувати в грудні.
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відкатподяка... за довіру постачальнику.
А от для перевезення "іноземних парнерів" з перевірками до станцій саме те буде.
А так маємо, що маємо - одні по дорозі смерті на корчах, другі катають свої жопи на шкіряних сідушках...