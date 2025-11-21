Наступного року 94% українських компаній готують підвищення зарплат, – опитування

У 2026 році 94% роботодавців планують підвищення заробітних плат, 36% збираються розширювати штат, а 25% ‒ збільшити бюджети на навчання.

Лише 6% компаній не здійснюватимуть індексації оплати праці, свідчать результати опитування бізнесу, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Більшість опитаних компаній уже мають сформоване бачення розвитку на наступний рік. Основний акцент бізнес робить на підвищенні зарплат ‒ цього планують дотримуватися 94% роботодавців.

28% компаній прогнозують зростання зарплат у межах 11-15%, 23% ‒ на 5-10%, а 10% ‒ на 16-20%. Лише 6% компаній не планують збільшувати заробітні плати у 2026 році. У 2025 році 96% роботодавців уже підвищили зарплати: 64% збільшили їх на 11-20%, 28% ‒ до 10%.

Збільшення кількості працівників

За даними опитування, 36% компаній мають намір збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% не планують змін, а 9% очікують скорочення. 17% респондентів повідомили про перерозподіл функцій у напрямі мультифункціональності.

Упродовж 2025 року більшість компаній (83%) активно наймали нових співробітників. 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів, а 14% взагалі не змінювали чисельність персоналу.

Інші зміни

Серед інших планованих змін:

збільшення бюджетів на розвиток персоналу ‒ 25%;

вихід на нові ринки та пошук партнерів ‒ 18%;

зміна керівництва або відкриття нових регіональних офісів ‒ 6%;

скорочення витрат на навчання ‒ 5%;

закриття представництв ‒ 3%.

Щодо можливого переходу на чотириденний робочий тиждень

84% компаній не розглядають таку зміну, 2% — допускають її, а 14% вважають неможливою через особливості діяльності.

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У дослідженні взяли участь 126 HR-фахівців. 56% респондентів представляють великий бізнес, 32% ‒ середній, 12% ‒ малий. 58% компаній є міжнародними, 42% ‒ українськими. Опитування проводилося з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року й було анонімним.

Як повідомлялося у жовтні, середня заробітна плата в Україні зараз становить приблизно 23 тисячі гривень, що на дві тисячі більше, ніж торік. Найвищі доходи, 100 тисяч гривень і більше, отримують працівники силових структур, що є виправданим з огляду на високі ризики їхньої служби.