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Новини
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Наступного року 94% українських компаній готують підвищення зарплат, – опитування

виплати,гроші,зарплата,пенсія

У 2026 році 94% роботодавців планують підвищення заробітних плат, 36% збираються розширювати штат, а 25% ‒ збільшити бюджети на навчання.

Лише 6% компаній не здійснюватимуть індексації оплати праці, свідчать результати опитування бізнесу, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Більшість опитаних компаній уже мають сформоване бачення розвитку на наступний рік. Основний акцент бізнес робить на підвищенні зарплат ‒ цього планують дотримуватися 94% роботодавців.

28% компаній прогнозують зростання зарплат у межах 11-15%, 23% ‒ на 5-10%, а 10% ‒ на 16-20%. Лише 6% компаній не планують збільшувати заробітні плати у 2026 році. У 2025 році 96% роботодавців уже підвищили зарплати: 64% збільшили їх на 11-20%, 28% ‒ до 10%.

Збільшення кількості працівників

За даними опитування, 36% компаній мають намір збільшити кількість працівників у 2026 році, 55% не планують змін, а 9% очікують скорочення. 17% респондентів повідомили про перерозподіл функцій у напрямі мультифункціональності.

Упродовж 2025 року більшість компаній (83%) активно наймали нових співробітників. 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів, а 14% взагалі не змінювали чисельність персоналу.

Ринок праці

Інші зміни

Серед інших планованих змін:

  • збільшення бюджетів на розвиток персоналу ‒ 25%;
  • вихід на нові ринки та пошук партнерів ‒ 18%;
  • зміна керівництва або відкриття нових регіональних офісів ‒ 6%;
  • скорочення витрат на навчання ‒ 5%;
  • закриття представництв ‒ 3%.

Щодо можливого переходу на чотириденний робочий тиждень

84% компаній не розглядають таку зміну, 2% — допускають її, а 14% вважають неможливою через особливості діяльності.

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У дослідженні взяли участь 126 HR-фахівців. 56% респондентів представляють великий бізнес, 32% ‒ середній, 12% ‒ малий. 58% компаній є міжнародними, 42% ‒ українськими. Опитування проводилося з 2 жовтня до 1 листопада 2025 року й було анонімним.

Як повідомлялося у жовтні, середня заробітна плата в Україні зараз становить приблизно 23 тисячі гривень, що на дві тисячі більше, ніж торік. Найвищі доходи, 100 тисяч гривень і більше, отримують працівники силових структур, що є виправданим з огляду на високі ризики їхньої служби.

Автор: 

бізнес (1689) компанія (414) зарплата (1229)
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Топ коментарі
+7
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.(с)
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21.11.2025 16:35 Відповісти
+7
Автор цього твору зареєструвався 3 дні тому?
Це що, шоу Подоляка на цензорі?
Дайош кінець зубожіння, економіка росте, всі вертайтеся у Оновлений ЗеРай !!
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21.11.2025 16:44 Відповісти
+6
Економіка растьот
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21.11.2025 16:22 Відповісти
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21.11.2025 16:22 Відповісти
Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.(с)
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21.11.2025 16:35 Відповісти
А что, если верить госстату, то у нас всегда экономика растёт, но реальность показывает несколько иное
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21.11.2025 18:23 Відповісти
Лєпота
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21.11.2025 16:22 Відповісти
Все просто і зрозуміло. Керівництво і керівна шобла будуть отримувати в 10-15 раз більше, а роботяги на 0,5%. В середньому вийде 25-35 відсотків підвищення. А щоб роботяги не рипались, є у керівництва дуже ефективний інструмент - "...за тобою вже виїхало ТЦК"
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21.11.2025 16:36 Відповісти
Автор цього твору зареєструвався 3 дні тому?
Це що, шоу Подоляка на цензорі?
Дайош кінець зубожіння, економіка росте, всі вертайтеся у Оновлений ЗеРай !!
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21.11.2025 16:44 Відповісти
Фірмам не хватає робітників - працювати за мінімалку, але молодь не спішить за копійки працювати, то вже піднімають....
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21.11.2025 16:46 Відповісти
нарешті кінець епохи бідності і як завжди в майбутньому часі!
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21.11.2025 16:50 Відповісти
К сожалению, уровень инфляции сжирает практически любое повышение зарплаты. Рост зарплат может быть при росте экономики, у нас этого нет
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21.11.2025 18:21 Відповісти
А компанії в курсі??? От країна мрій(
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21.11.2025 18:51 Відповісти
Що,невже і залізничникам зарплатню підвищать?! Не вірю!!! То як що збільшать оклади на 20%, то не підвищення,то кульгава індексація! Скоти,*****...
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21.11.2025 20:29 Відповісти
Молодці. Крутіть інфляцію повним ходом! Най ті раби (зєсєушніки) взагалі з голой дупой залишуться. Щоб не лише на двадцятку, а і на сотку вже не могли нормально жити. Рабство повинно бути повноцінним! Собі то ви завжди зарплату повисите, а рабам залиште так щоб на свою двацятку вони хібащо гамбургер на запраці могли купити (ну найтак порадуються, вониже наші котікі).
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21.11.2025 20:37 Відповісти

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