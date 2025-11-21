"Зимова підтримка": Розпочався прийом заявок на одноразову виплату 6500 гривень. Як отримати?. ІНФОГРАФІКА

В Україні відсьогодні, 21 листопада, розпочинається прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Як нагадали в Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності, програма діє в рамках "Зимової підтримки".

Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня.

Допомогу можуть отримати:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які є одержувачами допомоги на проживання ВПО;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Зазначені категорії зможуть отримати вказану виплату завдяки застосунку "Дія" чи самостійно звернувшись до Пенсійного фонду України.

Перш за все, отримати на телефон сповіщення від "Дії", а в разі, якщо отримувач не користується "Дією", – від Пенсійного фонду про те, що така виплата вже очікує.

Кошти надійдуть на рахунок із спеціальним режимом використання "Дія.Картки" (наразі "Дія.Картка" доступна виключно для оплати телефоном) або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тис. громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.

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Зимова підтримка від уряду

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).