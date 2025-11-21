В Україні до опалення підключено вже 96% житлових будинків, – Мінгромад

В Україні станом на 21 листопада до централізованого теплопостачання підключено 68 357 будинків, що становить 96% житлового фонду країни.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, наразі працюють 17 163 котельні – це майже 98% від тих, що були підготовлені до початку сезону.

Також опалюються понад 98% об'єктів соціальної сфери – 24 149 закладів, серед яких:

11 257 закладів освіти,

8 972 дошкільні заклади,

3 920 закладів охорони здоров'я.

Окрым того, підключення здійснено і в громадах прифронтових областей – зокрема на Донеччині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині.

"Завдяки підготовці, проведеній упродовж літа й осені, системи опалення працюють у всіх регіонах. Нижчий відсоток підключення у південних областях, де дозволяють погодні умови. Особлива увага – прифронтовим територіям, де теплопостачання здійснюється під постійним тиском російських атак", – повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зі свого боку заступний міністра Костянтин Ковальчук наголосив на важливості підвищення стійкості теплових систем за рахунок розподіленої генерації.

"Сьогодні до експлуатації готово понад 190 когенераційних установок і понад 140 блочно-модульних котелень, а роботи з підключення іншого обладнання тривають. Паралельно ми спільно з донорами та партнерами працюємо над подальшим забезпеченням громад альтернативними джерелами живлення", – сказав він.

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На початку листопада повідомлялося, що опалювальний сезон розпочався по всій території України, зокрема в прифронтових громадах.

До того стало відомо, що в уряді готуються до часткового відключення опалення у великих містах через російські удари. Очікується, що найскладнішою ситуація буде в прифронтових та прикордонних областях, де загрози для енергетичної інфраструктури максимальні. Але існують високі ризики і для міст, опалення в яких залежить від теплоелектроцентралей. Так, у Києві левову частку тепла забезпечують ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ.