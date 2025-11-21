Харківська ОДА замовила ремонт лікарні за цінами до 50% вище ринкових у помічника екснардепа від "Партії регіонів"

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 13 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Дрогон Еко" капітальний ремонт приміщень "Обласної дитячої клінічної лікарні" за 54,65 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, до кінця 2026 року мають відремонтувати перший поверх головного лікувального корпусу для створення психіатричного відділення на 10 місць. Зокрема виконають демонтажні та будівельні роботи, а також повне оздоблення приміщень та монтаж інженерних систем.

Проєкт за 1,11 млн грн розробило ПП "Паллада", експертизу виконало ТОВ "Консалтингова агенція "Галілео". Договірна ціна динамічна і включає 1,55 млн грн на покриття інфляції.

У підсумковій відомості ресурсів гомогенний лінолеум Forbo Sphera Orient заклали по 1 680 грн за квадратний метр. Однак "Системи для підлоги" продають такий по 1 127 грн/кв. м, Polyx – по 1 034 грн/кв. м, а "Еніта" – по 1 118 грн/кв. м, що мінімум на 30% дешевше.

Одинарну повнотілу цеглу марки М100 вписали по 16 грн за штуку. Будівельна база "Куб" у Харкові продає таку по 8-12 грн/шт, "Будпартнер" – по 11 грн/шт, а магазин "M2" – по 9-11 грн/шт, що на 25-50% дешевше.

Невідомі плити утеплювача товщиною 100 мм і щільністю 160 кг на кубометр вписали по 8 522 грн/кубометр. "Куб" пропонує Izovat 160 із такими параметрами по 4 883 грн/кубометр, а "Ітера Груп" ‒ по 6 400 грн/кубометр. Техноруф Проф продають по 6 200 грн/кубометр. "Будмагазин" продає "Новотерм Покрівля" 160 по 6 136 грн/кубометр. Тобто ринкові ціни на 20-40% нижчі.

По такій самій ціні 8 522 грн/кубометр заклали невідомий утеплювач такої самої щільності, але товщиною 150 мм. Магазин "24/7" пропонує такий "Novoterm Покрівля" 160 по 4 500 грн/кубометр, а Budgild ‒ по 6 160 грн/кубометр.

Гіпсову штукатурку Knauf MP 75 вписали по 21 грн/кг. "Епіцентр" та "Нова лінія" без знижки її продають по 14 грн/кг, а "Куб" ‒ по 13 грн, що на 30% дешевше.

Кабель U/UTP кат.5е 4х2х0,51 LSZH вписали по 67 грн за метр. Магазин Pasivka продає такий по 18 грн/м, E-server ‒ по 14 грн/м, а "Вольтера" ‒ по 30 грн/м, що мінімум удвічі дешевше.

Тільки на цих досліджених позиціях ймовірна переплата може сягати 1,5 млн грн.

Ще понад 4 млн грн іде на декоративні панелі ClicWall 2785х618х10 мм по 5 445 грн/кв. м. В Україні знайшлась тільки одна актуальна пропозиція. Фірма "Проф Декор Груп" пропонує привезти під замовлення такі панелі в кольорах під мармур по 60 євро/кв. м, що зараз дорівнює 2 927 грн. Однак по цій позицій не вказано доставку, що унеможливлює точне порівняння.

Дорожчим конкурентом було харківське ТОВ "Інженер-БК" Сергія Жукова та Івана Гетала.

Учасники мали підтвердити досвід виконання мінімум трьох аналогічних договорів. Також вимагалася наявність кваліфікованого персоналу (директор, інженери, виконроб) та власної чи орендованої техніки й обладнання. Ще учасник мав надати акт ознайомлення з проєктом, підписаний фахівцем із вищою будівельною освітою. Забезпечення тендерної пропозиції складало 0,5% від очікуваної ціни, а виконання договору – 0,5% від вартості договору.

Створеною в 2021 році харківською "Дрогон Еко" володіють Артем Краснов і директор Вячеслав Потягайло. Раніше фірмою керувала та володіла Юлія Кореняк, ще раніше – Михайло Вірозуб. Потягайло також керує і володіє ТОВ "БПР Україна". За даними аналітичної системи YouControl, людина з таким ПІБ була помічником екснардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника. Медіа вже фіксували завищені ціни у кошторисах "Дрогон Еко". Усього з 2023 року фірма отримала державних підрядів на 552,37 млн грн. Майже всі – у нинішнього замовника, Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, договорами з яким і підтвердила досвід. Керівником департаменту є Ігор Лялюк.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині замовили штучну траву для футбольного поля за вдвічі завищеними цінами.

Перед тим стало відомо, що Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 29 жовтня уклав угоду з консорціумом "Білдінг Груп" на будівництво онкоцентру очікуваною вартістю в 3 млрд грн.