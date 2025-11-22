Податкова назвала 4 сектори економіки, які забезпечили понад половину загальних надходжень

За 10 місяців більш ніж половину всіх надходжень до зведеного бюджету забезпечили чотири галузі економіки.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Лідерами за обсягами сплачених платежів стали:

переробна промисловість ‒ 17,7%,

оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ 16,7%,

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування ‒ 12,2%,

фінансова й страхова діяльність ‒ 8,7%.

Ці сфери залишаються базовими для економічної стабільності країни.

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Порівняно з таким самим періодом 2024 року найбільший приріст податкових надходжень зафіксовано в таких галузях:

переробна промисловість ‒ на 27% (+63,7 млрд грн),

оптова та роздрібна торгівля ‒ на 25,9% (+58 млрд грн),

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування ‒ на 28,1% (+45,3 млрд грн),

постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря ‒ на 27,9% (+21,7 млрд грн).

"Український бізнес продовжує працювати, інвестувати та підтримувати економіку. Але війна та щоденні атаки ворога посилюють економічний тиск. Зруйнована інфраструктура, втрата потужностей, проблеми зі світлом та логістикою роблять навіть для сумлінного бізнесу сплату податків щораз складнішою. Відповідно це негативно позначається і на податкових надходженнях у запланованих обсягах до бюджету", – зазначила Карнаух.

Як повідомлялося, Державна податкова служба запустила новий цифровий інструмент для відстеження податкових надходжень до загального фонду держбюджету. Це дашборд, доступний на сайті ДПС, який у наочній і зручній візуальній формі показує поточний стан сплати податків.