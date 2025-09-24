УКР
ДПС запустила онлайн-дашборд для моніторингу податкових надходжень

Державна податкова служба України представила новий цифровий інструмент для моніторингу податкових надходжень до загального фонду державного бюджету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про дашборд, який доступний на сайті ДПС і дозволяє у зручній візуальній формі відстежувати стан сплати податків.

Також читайте: Підвищення податків: Надходження від військового збору за рік збільшилися в 4 рази

Зокрема, він показує загальну картину податкових надходжень, їхню структуру та динаміку у поточному і попередніх роках. Користувачі можуть порівнювати дані за різні періоди — місяць, квартал, півріччя чи з початку року.

Також дашборд відображає частку кожного платежу у загальній сумі надходжень.

"Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату", – наголосила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Також читайте: Монети номіналом 10 копійок із жовтня поступово вилучатимуться з обігу, – НБУ

ДАШБОРД з ларьочної мови: дашь- буде тобі відкритий БОРД ( кордон) не дашь - не буде ...
24.09.2025 18:34 Відповісти
Дай дай
24.09.2025 20:15 Відповісти
А слабо було дати пряме посилання на дашборд, а не лінк на головну сторінку ДПС?
24.09.2025 18:36 Відповісти
тут на ЦН пошлють
24.09.2025 18:46 Відповісти
Нє. Ну новина ж про дашборд, а не про те, що якась клуша у ДПС про нього га сайті написала.

То де дашборд? 😁
24.09.2025 18:55 Відповісти
Всі ці інновації при Зеленському, закінчуються зливами даних користувачів в мережу інтернет.
24.09.2025 18:54 Відповісти
Респект журналістам, які пам'ятають, що українська - це не тільки абетка, а й багатство слів. А є й ті "гуру мови", що чілять вечорами, потім беруть і вставляють у текст дашборд 😅. Мовляв, звучить круто, хай знають всі. Але, лузери, dashboard у нас українською - це "інформаційна панель", "аналітична панель" або "панель моніторингу". Тому правильніше звучало б: "ДПС запустила аналітичну панель для моніторингу податкових надходжень". Хай живе українська мова! 🇺🇦
24.09.2025 18:55 Відповісти
 
 