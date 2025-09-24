ДПС запустила онлайн-дашборд для моніторингу податкових надходжень
Державна податкова служба України представила новий цифровий інструмент для моніторингу податкових надходжень до загального фонду державного бюджету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про дашборд, який доступний на сайті ДПС і дозволяє у зручній візуальній формі відстежувати стан сплати податків.
Зокрема, він показує загальну картину податкових надходжень, їхню структуру та динаміку у поточному і попередніх роках. Користувачі можуть порівнювати дані за різні періоди — місяць, квартал, півріччя чи з початку року.
Також дашборд відображає частку кожного платежу у загальній сумі надходжень.
"Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату", – наголосила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.
То де дашборд? 😁