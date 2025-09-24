ГНС запустила онлайн-дашборд для мониторинга налоговых поступлений

Государственная налоговая служба Украины представила новый цифровой инструмент для мониторинга налоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о дашборде, который доступен на сайте ГНС и позволяет в удобной визуальной форме отслеживать состояние уплаты налогов.

В частности, он показывает общую картину налоговых поступлений, их структуру и динамику в текущем и предыдущих годах. Пользователи могут сравнивать данные за разные периоды - месяц, квартал, полугодие или с начала года.

Также дашборд отражает долю каждого платежа в общей сумме поступлений.

"Дашборд ГНС - это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату", - отметила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

