ГНС запустила онлайн-дашборд для мониторинга налоговых поступлений

Государственная налоговая служба Украины представила новый цифровой инструмент для мониторинга налоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о дашборде, который доступен на сайте ГНС и позволяет в удобной визуальной форме отслеживать состояние уплаты налогов.

В частности, он показывает общую картину налоговых поступлений, их структуру и динамику в текущем и предыдущих годах. Пользователи могут сравнивать данные за разные периоды - месяц, квартал, полугодие или с начала года.

Также дашборд отражает долю каждого платежа в общей сумме поступлений.

"Дашборд ГНС - это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату", - отметила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

налоги (3258) Госналогслужба (75)
ДАШБОРД з ларьочної мови: дашь- буде тобі відкритий БОРД ( кордон) не дашь - не буде ...
24.09.2025 18:34 Ответить
А слабо було дати пряме посилання на дашборд, а не лінк на головну сторінку ДПС?
24.09.2025 18:36 Ответить
тут на ЦН пошлють
24.09.2025 18:46 Ответить
Нє. Ну новина ж про дашборд, а не про те, що якась клуша у ДПС про нього га сайті написала.

То де дашборд? 😁
24.09.2025 18:55 Ответить
Всі ці інновації при Зеленському, закінчуються зливами даних користувачів в мережу інтернет.
показать весь комментарий
24.09.2025 18:54 Ответить
Респект журналістам, які пам'ятають, що українська - це не тільки абетка, а й багатство слів. А є й ті "гуру мови", що чілять вечорами, потім беруть і вставляють у текст дашборд 😅. Мовляв, звучить круто, хай знають всі. Але, лузери, dashboard у нас українською - це "інформаційна панель", "аналітична панель" або "панель моніторингу". Тому правильніше звучало б: "ДПС запустила аналітичну панель для моніторингу податкових надходжень". Хай живе українська мова! 🇺🇦
24.09.2025 18:55 Ответить
 
 