ГНС запустила онлайн-дашборд для мониторинга налоговых поступлений
Государственная налоговая служба Украины представила новый цифровой инструмент для мониторинга налоговых поступлений в общий фонд государственного бюджета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о дашборде, который доступен на сайте ГНС и позволяет в удобной визуальной форме отслеживать состояние уплаты налогов.
В частности, он показывает общую картину налоговых поступлений, их структуру и динамику в текущем и предыдущих годах. Пользователи могут сравнивать данные за разные периоды - месяц, квартал, полугодие или с начала года.
Также дашборд отражает долю каждого платежа в общей сумме поступлений.
"Дашборд ГНС - это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату", - отметила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.
То де дашборд? 😁