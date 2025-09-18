Монети номіналом 10 копійок із жовтня поступово вилучатимуться з обігу, – НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, проте ці розмінні монети залишаються платіжним засобом, а торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України й надалі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій.

Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати, заявили в НБУ.

"Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", – зазначили в Нацбанку.

Таким чином, Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто:

банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;

Нацбанк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет: 1,4 млрд монет номіналом 50 копійок, а також 4,1 млрд монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

Монети номіналом 10 копійок і далі виконуватимуть функцію засобу платежу в торговельній мережі та сфері послуг: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе й надалі ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

Водночас, якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

"Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів", – зауважили в Нацбанк.

