Нацбанк заробив майже 350 мільйонів на продажу пам’ятних та інвестиційних монет від початку року

Дохід Національного банку України, отриманий від продажу пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції, становить 346 млн грн за неповні вісім місяців 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку у відповідь на запит ЕП.

Як зазначається, станом на 25 серпня НБУ продав 565,3 тис. пам'ятних монет на 279,9 млн грн, 14,9 тис. інвестиційних (золотих та срібних) монет на 42,8 млн грн, 125 тис. одиниць сувенірної продукції на 21,66 млн грн.

Окрім того, Нацбанк продавав свої монети за кордон, отримавши від цих операцій 1,65 млн грн доходів.

Продаж монет НБУ здійснюється через інтернет-магазин нумізматичної продукції, а також через банки-партнери: "Приватбанк", "Укргазбанк", "Таскомбанк", "Ощадбанк" та ПУМБ.

За неповні вісім місяців року НБУ отримав майже стільки ж доходів від продажу своїх монет, скільки за весь 2022 рік. Тоді регулятор заробив 349 млн грн переважно від продажу інвестиційних монет (було продано 10,9 тис. золотих та срібних монет на 183,9 млн грн).

Наразі найуспішнішим для Нацбанку виявився 2023 рік, коли він заробив на продажах своєї продукції 660,6 млн грн, з яких 4,1 млн грн – від продажу за кордон.

Тоді наймасовішим продуктом НБУ була сувенірна продукція (продали понад мільйон одиниць), а найдохіднішим – пам'ятні монети.

Натомість у 2024-2025 роках наймасовішим товаром, який продає Нацбанк, стали пам'ятні монети. Вони ж генерують найбільше доходів Нацбанку від реалізації своєї продукції.

Нацбанк виготовляє та реалізовує пам'ятні та інвестиційні монети, які мають художню та інвестиційну цінність. Вартість пам'ятних монет з часом може змінюватися через обмежений тираж та високий попит на них серед колекціонерів. Натомість вартість інвестиційних монет залежить від вартості банківського металу, з якого така монета зроблена. Такі монети часто розглядаються як альтернатива інвестиціям у дорогоцінні метали.

Раніше повідомлялося, що українська монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та потрапила до десятки найкращих за підсумками міжнародного конкурсу Coin of the Year.

До того стало відомо, що Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет.