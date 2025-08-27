Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі, – НБУ. ФОТО

Українська монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та потрапила до десятки найкращих за підсумками міжнародного конкурсу Coin of the Year.

Результати конкурсу оголосили 21 серпня під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті, що стало підтвердженням високої репутації сучасної української нумізматики, повідомляє пресслужба НБУ.

Монету введено в обіг 26 липня 2024 року у серії "Безсмертна моя Україно". Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн. Тираж монети – до 50 тис. штук.

На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта з плямою крові у формі контуру України, на реверсі – перехрещені бинти та рука медика, що "закриває" рану.

Конкурс Coin of the Year щороку проводить видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цьогоріч, у 42-му випуску, міжнародне журі обирало найкращих серед близько 550 монет із 38 країн, випущених у 2024 році. До шорт-листа увійшли ще три українські роботи: "Пльонтанізм (Іван Марчук)" – у номінації "Найхудожніша монета", "Батьківське щастя" та "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" – у "Найбільш надихаюча монета", а також "Кохання" – у "Найкраща срібна монета".

Раніше повідомлялось, що Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет.