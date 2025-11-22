Євросоюз запускає платформу EU Talent Pool для залучення іноземних спеціалістів

Європейський Союз створює платформу EU Talent Pool для залучення фахівців з-за кордону. Нова система має допомогти роботодавцям оперативніше знаходити спеціалістів у сферах, де в Євросоюзі відчувається дефіцит кадрів.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Нова платформа має полегшити роботодавцям у всьому ЄС пошук і найм працівників із країн поза Союзом на професії, де в Європі відчувається дефіцит кадрів. Шукачі роботи з третіх країн зможуть створювати на ній профілі та показувати свої навички, кваліфікації, досвід і знання мов.

Завдяки цьому роботодавці ЄС отримають доступ до ширшого кола фахівців, а вакансії компаній із держав-учасниць будуть доступні в EU Talent Pool, щоб кандидати могли знаходити роботу відповідно до своїх компетенцій.

Платформа також стане інструментом для реалізації Партнерств талантів ‒ ініціативи Єврокомісії, яка покликана узгоджувати навички працівників із країн поза ЄС із потребами європейського ринку праці та водночас залучати країни-партнери до ширшої співпраці у сфері міграційного управління, зокрема для запобігання нелегальній міграції. Учасники Партнерств талантів зможуть позначати здобуті в їхніх межах навички у своїх профілях на платформі.

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Крім того, EU Talent Pool підтримуватиме запуск майбутніх європейських офісів легальної трудової міграції, починаючи з пілотного проєкту ЄС ‒ Індія, спрямованого на спрощення мобільності кваліфікованих працівників.

Як повідомлялося, наразі на території Євросоюзу під тимчасовим захистом перебувають 4,7 млн громадян України.