Виробники цукру поcкаржились, що продають його нижче собівартості: В чому причина?

Поточна гуртова ціна на цукор нині опустилася нижче собівартості, що стало серйозною проблемою для виробників. Водночас це здешевлення не змушує супермаркети змінювати роздрібні цінники.

Про це повідомляє agronews.ua.

Найболючіше для галузі ‒ різке падіння вартості. Якщо в серпні середня гуртова ціна становила 22,99 грн за кілограм, то зараз вона знизилася до 20 грн. Для порівняння, у листопаді минулого року цукор коштував 23,63 грн за кілограм.

"Ми очікуємо, що ринок відкоригується, адже нинішня ціна ‒ нижча за собівартість", ‒ зазначила голова Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська.

За її словами, реалізація продукції за такими цінами є критично небезпечною для всієї галузі. При цьому цукор в Україні дешевшає вже третій рік поспіль. Експертка навела приклад жовтневої динаміки за останні три роки, яка демонструє стійку тенденцію до зниження.

Для багатьох заводів ціна 20 грн за кілограм означає роботу в мінус. Саме тому два підприємства цього року вирішили взагалі не стартувати сезон цукроваріння. Вони перерахували собівартість з урахуванням подорожчання газу та інших чинників і дійшли висновку, що виробництво буде збитковим.

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Водночас падіння гуртових цін не обов’язково веде до здешевлення в магазинах. Торговельні мережі можуть утримувати вартість на попередньому рівні, навіть купуючи цукор дешевше, пояснюючи це зростанням логістичних витрат, дорожчим зберіганням через блекаути чи іншими причинами. Через це споживачі можуть не відчути зниження гуртових цін.

Є й чинник, який здатен стримати роздрібні ціни, ‒ можливе втручання Антимонопольного комітету України. Як показав торішній досвід із курячими яйцями, регулятор може ефективно впливати на ситуації необґрунтованого зростання цін.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України оголосив великі закупівлі продуктів харчування для ЗСУ на 2026 рік. Загальна очікувана сума становить близько 37 млрд грн. Це перший випадок, коли такі закупівлі планують одразу на весь рік, а не на піврічний період.