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Новини
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Виробники цукру поcкаржились, що продають його нижче собівартості: В чому причина?

цукор

Поточна гуртова ціна на цукор нині опустилася нижче собівартості, що стало серйозною проблемою для виробників. Водночас це здешевлення не змушує супермаркети змінювати роздрібні цінники.

Про це повідомляє agronews.ua.

Найболючіше для галузі ‒ різке падіння вартості. Якщо в серпні середня гуртова ціна становила 22,99 грн за кілограм, то зараз вона знизилася до 20 грн. Для порівняння, у листопаді минулого року цукор коштував 23,63 грн за кілограм.

"Ми очікуємо, що ринок відкоригується, адже нинішня ціна ‒ нижча за собівартість", ‒ зазначила голова Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська.

За її словами, реалізація продукції за такими цінами є критично небезпечною для всієї галузі. При цьому цукор в Україні дешевшає вже третій рік поспіль. Експертка навела приклад жовтневої динаміки за останні три роки, яка демонструє стійку тенденцію до зниження.

Для багатьох заводів ціна 20 грн за кілограм означає роботу в мінус. Саме тому два підприємства цього року вирішили взагалі не стартувати сезон цукроваріння. Вони перерахували собівартість з урахуванням подорожчання газу та інших чинників і дійшли висновку, що виробництво буде збитковим.

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Водночас падіння гуртових цін не обов’язково веде до здешевлення в магазинах. Торговельні мережі можуть утримувати вартість на попередньому рівні, навіть купуючи цукор дешевше, пояснюючи це зростанням логістичних витрат, дорожчим зберіганням через блекаути чи іншими причинами. Через це споживачі можуть не відчути зниження гуртових цін.

Є й чинник, який здатен стримати роздрібні ціни, ‒ можливе втручання Антимонопольного комітету України. Як показав торішній досвід із курячими яйцями, регулятор може ефективно впливати на ситуації необґрунтованого зростання цін.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України оголосив великі закупівлі продуктів харчування для ЗСУ на 2026 рік. Загальна очікувана сума становить близько 37 млрд грн. Це перший випадок, коли такі закупівлі планують одразу на весь рік, а не на піврічний період.

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ринок (438) цукор (281) ціни (4275)
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Причина одна,що країною правять популісти(пиз...ли).За все треба плотити(кишенню,добробутом,життям).Інакшого не дано.
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23.11.2025 14:20 Відповісти
Набираю в системі пошуку "ціни на Шуварі".Шувар - гуртовий ринок у Львові.Цукор там - мішками по 50 і 10 кг.Ціна на гуртовому ринку - тридцять чотири гривні за кг.Тобто виробник здає комусь не знаю кому по двадцять гривень за кг.,а на гуртовому ринку хтось (теж невідомо для мене хто) легко накручує ще 60 відсотків від собівартості і продає.То може виробникам не треба плакатись а усунути того "когось" і продавати безпосередньо?А може так воно і є,а оте скигління то черговий розводняк нас,споживачів і покупців...
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23.11.2025 16:03 Відповісти
Шановний Юрій! Дивіться ширше і глибше - при кожному цукрозаводі існує низка фірм-прокладок, які по факту належать власникам, хоч в документах вони записані на кицьку Мурку. Згідно договорів ці фірмочки мають право одноосібно викуповувати цукор у виробника ну, наприклад, на 49, 9 років з подальшою реалізацією на своїх умовах. А всі соплі і сльози про собівартість - це можливість отримувати дотації з держбюджету на стратегічний продукт. Подвійний гешефт це геніально і не підкопаєшся.
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23.11.2025 18:50 Відповісти
Ви все вірно описали. Супер геніально звучить: Ми працюємо собі у збиток Дабрадіятєлі б...дь))))
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24.11.2025 10:54 Відповісти
Хто автор новини? ринок є ринок. не продавайте в мінус. і ціна зросте.
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23.11.2025 21:37 Відповісти

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