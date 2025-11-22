Кабмін встановив строк завершення "Нацкешбеку": фінансування програми під питанням

Кабінет Міністрів продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1510 від 22 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, уряд продовжив ще на пів року – до 30 червня 2026 року – термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":

з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва ("Національний кешбек");

з надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка".

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою".

"У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги"... нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", – зазначається у постанові.

Згідно із документом, загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року.

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Як повідомлялося, у листопаді Кабмін додатково виділив понад 1,6 мільярда гривень з Резервного фонду держбюджету на виплати за ініційованою президентом Володимиром Зеленським державною програмою "Національний кешбек". Левову частку цих грошей взяли з коштів, які призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам постраждалих від війни громад.

Перед цим українці почали скаржитися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек". За даними джерел видання ЕП в уряді, виплати затримали, бо у Резервному фонді закінчилися кошти. Офіційно в уряді затримку виплат за програмою пояснювали технічними процесами.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.