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Новини Зимова підтримка від уряду
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Кабмін встановив строк завершення "Нацкешбеку": фінансування програми під питанням

Національний кешбек

Кабінет Міністрів продовжив дію програм "Національний кешбек" та "Зимова підтримка" до 30 червня 2026 року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №1510 від 22 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, уряд продовжив ще на пів року – до 30 червня 2026 року – термін реалізації двох експериментальних проєктів у межах платформи "Зроблено в Україні":

  • з надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва ("Національний кешбек");
  • з надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка".

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише "у разі наявності бюджетних коштів за програмою".

"У разі відсутності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги"... нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", – зазначається у постанові.

Згідно із документом, загалом нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року.

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Як повідомлялося, у листопаді Кабмін додатково виділив понад 1,6 мільярда гривень з Резервного фонду держбюджету на виплати за ініційованою президентом Володимиром Зеленським державною програмою "Національний кешбек". Левову частку цих грошей взяли з коштів, які призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам постраждалих від війни громад.

Перед цим українці почали скаржитися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек". За даними джерел видання ЕП в уряді, виплати затримали, бо у Резервному фонді закінчилися кошти. Офіційно в уряді затримку виплат за програмою пояснювали технічними процесами. 

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (2577) Кабмін (7883) Свириденко Юлія (418) кешбек (111)
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Топ коментарі
+16
Цей клоп ніколи не нажереться украінськоі крови 😡
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22.11.2025 17:36 Відповісти
+10
"Левову частку цих грошей взяли з коштів, які призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам постраждалих від війни громад"

А повинно було йти тим, хто без кола і без двора
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22.11.2025 17:40 Відповісти
+9
потужно! прям потужнометр зашкалює))
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22.11.2025 17:34 Відповісти
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і тут міндічи накіздили ))
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22.11.2025 17:32 Відповісти
потужно! прям потужнометр зашкалює))
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22.11.2025 17:34 Відповісти
Невже Zелений НАЖЕРСЬ?
НЕ ВІРЮ!!!!
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22.11.2025 17:35 Відповісти
Цей клоп ніколи не нажереться украінськоі крови 😡
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22.11.2025 17:36 Відповісти
Клопів треба давити, бо смердять КабМіндічами!!
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22.11.2025 18:29 Відповісти
"Левову частку цих грошей взяли з коштів, які призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам постраждалих від війни громад"

А повинно було йти тим, хто без кола і без двора
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22.11.2025 17:40 Відповісти
Шара закінчується...
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22.11.2025 17:52 Відповісти
Яка шара ?ти коли небуть подивись у чек який тобі видають в магазині і прозрій від тої шари......чи порахуй скіки податків ти платиш...перший раз коли отримуєш зарплату...
другий раз коли купуєш за ті ж гроші товар...країна мрій просто....а той кєшбек лише замилювання глаз від віслюка оманського.....
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23.11.2025 06:39 Відповісти
Та я вже й забув коли зарплату отримував... Старий я вже, на жаль... А 200-300 грн на поповнення мобільного було приємно А продукти хоч з кешбеком хоч без все рівно приходиться купувати... Бо їсти ж хочеться...
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23.11.2025 10:00 Відповісти
Вирішили розмідараситись? Ви смердітимете міндічами до кінця свого паскудського життя!
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22.11.2025 17:58 Відповісти
Що згадали що у нас армія є?
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22.11.2025 18:13 Відповісти
Невже зелені збрехали???
Ніколи такого не було, і от знов!
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22.11.2025 18:36 Відповісти
*******! Кто же мог подумать?))))
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22.11.2025 20:08 Відповісти
Кінчайте займатись херньою! У воюючій країні є справи важливіші...
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22.11.2025 22:09 Відповісти
Коли отой кешбек ввели, маркети ціни відразу підняли на зроблене в Україні. Маю сумнів, що повернуть старі ціни. В кращому випадку будуть перманентні знижки..
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22.11.2025 23:30 Відповісти
Не розумію куди діваються гроші з програми кешбеку. Якщо кешбек сам себе забезпечує продажем українських товарів. Купують українські товари то є гроші, а не купують то і кешбеку їм не потрібно давати. Тобто гроші на кешбек десь хтось краде в банку чи в податковій по дорозі з магазину до карти споживача? Тоді чи не простіше щоб споживач ще в магазині купував українське по вже врахованій ціні на кешбек? І тоді вже ніхто не зміг би вкрасти цю знижку. Бо споживач не бачить на цінниках чи є кешбек на цей товар чи немає і тому українське купують менше чим хотілося б
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23.11.2025 00:57 Відповісти
А ще цікаво, скільки грошей зарили в розробку та впровадження цієї хріні. А те що закривають - то може зе! запотиличника отримав від наших партнерів..
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23.11.2025 04:35 Відповісти
Сказати що при владі Ідіоти--значить нічого не сказати!
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23.11.2025 09:42 Відповісти
Дегенаратна "команда гетьманцева" ще якесь лайно придумає...
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23.11.2025 12:29 Відповісти
На мою думку повинні були платити виробники і продавці,а не держава,чий товар ,той і має інтерес.
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23.11.2025 15:51 Відповісти

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