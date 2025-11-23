У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до половини споживачів, – "Укренерго"
Завтра, 24 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.
Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.
Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.
Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
народ який вибирає щоб ним керували татари і ізраїльтяни БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ. Бо ті думаєють лише про себе і ви для них невірні і ГОЇ, а короче мясо
Правду писали про українців в минулому, які навибирають собі до влади шахраїв, крадунів, мародерів, злочинців.., а потім беруть велику бандуру, сідають під велике дерево і спавають сумних пісень.
Коли якась господиня чи господар йдуть на базар, то 50 раз обмацають кожну картоплину, кожне яблуко, щоб не взяти глилу чи надбиту. А як вибирають шубу чи костюм? А тут прибігли, подивишись одне кіно і вибрали собою керувати людину, яка нічого співльного не має з Україною, яка все своє життя обсирала українців і їх президентів, більшість свого часу провела на росії і яка набрала у свою команду виключно не українців, українофобів, малоросів, росіян, або тих, хто має російські паспорти, чи бізнес на росії, чи підтримує росію. Після 2019 року пройшов рік чи два і все це було видно, але вперті 73% продовжували захищати знищення Україними цими не українцями. Навіть вухом не пошевелили, коли він знищив ракетні програми, розмінував проходи кацапам, відвів наші війська і знищив ракетні програми. А коли познімав клістрони із відновлених систем ППО, то хоч один патріот виступив проти? А брехня про виготовлення нових ракет? А брехня про ненапад, про шашлики? А коли зняв найкращих генералів Генштабу і головкома Залужного? А коли не ввів військовий стан і мобілізацію? А коли його оточення крало мільярди в нас і возилдо на росію? То що я тут не так написав?
Напишіть коли не планується відключень.
Бо ви вже як начальник ЖЕКу з анекдоту: світло буде вдень, тепло буде влітку.
Винесло.
Виключайте його нафіг
Тобто чергова брехня
Так як там сидіти у темноті? Не почали розмножуватися?
Треба глибше подивитись на причину того , що діється.
На мою суб'єктивну думку - все що коїться в Україні та з Україною то є наслідки веселого стрибання на ЗЕграблі ідійотів73%, після чого вони отримали таку важку контузію своїх і так порожних макітр , що більшість ЗЕконтужених досі не отямились , бо продовжують істерич6но плюватися в Папєрєдніка - "Да есля бы не ентот Парашенка , то разве б мы проголосовали за Зелю ? Это во всьом Парашенка винават!"
А що Путло Погане ? Путло Погане то є божевільний ХИЖАК ! А ХИЖАК для нападу завжди обирає хвору та слабку тварину. А хто в 2019 році зробив Неньку хворою та слабкою , що так привабило Путла Поганого? Не знаєте, ідійоти73%?!
Бо Путло Погане чогось не напав ані на Казахстан , ані на Азербайджан , ані на Грузію ( після 2008 року та паковання за грати грузинами свого КЛОВАНА ), а БульбоФюреру ще й платить гроші для його непоганого життя!