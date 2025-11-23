У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до половини споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 24 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.