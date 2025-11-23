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Новини Відключення електроенергії
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У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до половини споживачів, – "Укренерго"

У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до половини споживачів

Завтра, 24 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.

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електроенергія (4686) Укренерго (2175) відключення світла (850)
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Топ коментарі
+11
це нічого, головне щоб Умеров відповів добре з родиною, і ізраїльтяни мали світло все вивести з України, а те що укрів кинули в 19 століття - ТА КОМУ ВОНИ ЦІКАВІ

народ який вибирає щоб ним керували татари і ізраїльтяни БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ. Бо ті думаєють лише про себе і ви для них невірні і ГОЇ, а короче мясо
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23.11.2025 18:47 Відповісти
+10
дякую тобі земінда небрита!
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23.11.2025 18:45 Відповісти
+4
Це не новина для українців...
Напишіть коли не планується відключень.
Бо ви вже як начальник ЖЕКу з анекдоту: світло буде вдень, тепло буде влітку.
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23.11.2025 18:50 Відповісти
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дякую тобі земінда небрита!
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23.11.2025 18:45 Відповісти
На тому тижні, не пам'ятаю який день. Спочатку був графік, трохи дебільний - 4 години немає, півгодини є, потім знову 4 немає. Поміняли, зробили нормальний, але питання таки залишилось - який дятел їх від балди малює???
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24.11.2025 07:51 Відповісти
це нічого, головне щоб Умеров відповів добре з родиною, і ізраїльтяни мали світло все вивести з України, а те що укрів кинули в 19 століття - ТА КОМУ ВОНИ ЦІКАВІ

народ який вибирає щоб ним керували татари і ізраїльтяни БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ. Бо ті думаєють лише про себе і ви для них невірні і ГОЇ, а короче мясо
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23.11.2025 18:47 Відповісти
Я дуже перепрошую, дуже, але чомусь пробігла така думка, а заслуговує такий нарід на буття? Він сам все зробив, щоб його просто обікрали, надурили і знищили.
Правду писали про українців в минулому, які навибирають собі до влади шахраїв, крадунів, мародерів, злочинців.., а потім беруть велику бандуру, сідають під велике дерево і спавають сумних пісень.
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23.11.2025 19:37 Відповісти
Шановний ну ви даєте - в нас стаж державності з виборами які когось обирають менше 50 років . Крім того ми колишня колонія в якій всіх людей яких прийнято називати елітою винищували . А ось приклад шо тоталіризм робить з європейців - німці зі з колишньої НДР дотеперка якісь не такі як німці з ФРН . Так якшо ви тапк про нарід до якого належите варнякаєте не розуміючи причин ( чи то по незнанню чи то по чомусь іншому )і бажаєте йому погибелі то вам тре побажати те саме шо ви побажали українцям - не більше і не менше .
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23.11.2025 20:13 Відповісти
Я написав свою думку із останніх спостережень. Дякую за Ваш коментар. Ще раз хочу донести свою думку. Я не бажаю, щоб український народ зник. Я написав, що може слідувати за тим, як себе ведуть чи повели українці.
Коли якась господиня чи господар йдуть на базар, то 50 раз обмацають кожну картоплину, кожне яблуко, щоб не взяти глилу чи надбиту. А як вибирають шубу чи костюм? А тут прибігли, подивишись одне кіно і вибрали собою керувати людину, яка нічого співльного не має з Україною, яка все своє життя обсирала українців і їх президентів, більшість свого часу провела на росії і яка набрала у свою команду виключно не українців, українофобів, малоросів, росіян, або тих, хто має російські паспорти, чи бізнес на росії, чи підтримує росію. Після 2019 року пройшов рік чи два і все це було видно, але вперті 73% продовжували захищати знищення Україними цими не українцями. Навіть вухом не пошевелили, коли він знищив ракетні програми, розмінував проходи кацапам, відвів наші війська і знищив ракетні програми. А коли познімав клістрони із відновлених систем ППО, то хоч один патріот виступив проти? А брехня про виготовлення нових ракет? А брехня про ненапад, про шашлики? А коли зняв найкращих генералів Генштабу і головкома Залужного? А коли не ввів військовий стан і мобілізацію? А коли його оточення крало мільярди в нас і возилдо на росію? То що я тут не так написав?
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23.11.2025 20:47 Відповісти
Якшо два плюс два це чотири я не буду сперечатися в цьому питанні - то два плюс два і помножити на два це інше питанячко . Правильною відповіддю може бути і шість так і вісім - бо те шо спочатку тре множити то не закони природи а закони людської математики . Такшо на ваше запитання простої відповіді шоб все прояснило ніту - а коротка не все прояснить до кінця хоч би на 90 % .
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23.11.2025 21:37 Відповісти
Я свою позицію пояснив. Свою важку долю вирішив сам народ на виборах у 2019 році, повірши ворогам України, а не здоровому глузду. То хто має виправити невиправну помилку цього народу?
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24.11.2025 15:25 Відповісти
Це не новина для українців...
Напишіть коли не планується відключень.
Бо ви вже як начальник ЖЕКу з анекдоту: світло буде вдень, тепло буде влітку.
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23.11.2025 18:50 Відповісти
Дуже матюкалась, поминала всі їхні коліна і лікті. Зразу - 😰світло....А взагалі то обрали цирк - живемо в ньому. Про кацапів - взагалі нічого - вони не люди, непотріб - злий і дурний.
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23.11.2025 18:57 Відповісти
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23.11.2025 18:53 Відповісти
Напруга східні регіони 170.
Винесло.

Виключайте його нафіг
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23.11.2025 19:05 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=122139909764900541&set=a.122107076744900541
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23.11.2025 19:06 Відповісти
Дивився щойно сайт Укренерго, де запевняють що Україна НЕ ЕКПОРТУЄ електрику до Молдови. Як доказ дають посилення на екпорт-імпорт з Польші, Словатчини, Угорщини. В одночас стверджують що експорта до Молдови нема, і в усьому винна платформа "Сообщения об "увеличении экспорта в Молдову" не соответствуют действительности. Вероятно, они возникли из-за использования некорректных данных с платформы ENTSO-E Transparency Platform
Тобто чергова брехня
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23.11.2025 19:06 Відповісти
Це ж яке велике досягнення на посаді президента Зеленського, так 73%? При тому "баризі" було скучно, добре що видумали казку про "Ротердам +"? Кожен перетирав цю брехню по декілька раз на день і навіть не хотів подумати своєю курячою башкою, що на "Ротердамі" наживалися тільки Коломойський і Ахметов. Тільки не кажіть, що у всьому винні кацапи, що знищили всі енерговиробниці об'єкти ТЕС(ТЕЦ) частину ГЕС, обєкти біля АЕС, які видавали потужності і навіть окремі сонячні станції. Партнери потурбувалися за нас, бо знали, що кацапи будуть по них бити і дали 9 мільярдів, які гарно вкрало отчення і друзі Зеленського - міндічі, цукермани, деркачі і наєми. А наріду брехали, що побудували тройний захист, що навіть їх не поцарапає ракета.
Так як там сидіти у темноті? Не почали розмножуватися?
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23.11.2025 19:34 Відповісти
Світло відключають, а споживання електроенергії обмежують. Дорогі мої писаки, ви вже чи труси вдягніть, чи хрестик зніміть
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23.11.2025 20:17 Відповісти
"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Треба глибше подивитись на причину того , що діється.

На мою суб'єктивну думку - все що коїться в Україні та з Україною то є наслідки веселого стрибання на ЗЕграблі ідійотів73%, після чого вони отримали таку важку контузію своїх і так порожних макітр , що більшість ЗЕконтужених досі не отямились , бо продовжують істерич6но плюватися в Папєрєдніка - "Да есля бы не ентот Парашенка , то разве б мы проголосовали за Зелю ? Это во всьом Парашенка винават!"

А що Путло Погане ? Путло Погане то є божевільний ХИЖАК ! А ХИЖАК для нападу завжди обирає хвору та слабку тварину. А хто в 2019 році зробив Неньку хворою та слабкою , що так привабило Путла Поганого? Не знаєте, ідійоти73%?!

Бо Путло Погане чогось не напав ані на Казахстан , ані на Азербайджан , ані на Грузію ( після 2008 року та паковання за грати грузинами свого КЛОВАНА ), а БульбоФюреру ще й платить гроші для його непоганого життя!
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24.11.2025 11:20 Відповісти

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