Ціни на нафту зросли на тлі переговорів про умови мирної угоди між Україною та Росією

Ціни на нафту пішли вгору після найбільшого тижневого зниження з початку жовтня, адже трейдери оцінювали перспективи мирної угоди між Україною та Росією, що могла б збільшити постачання сирої нафти на ринок, який і так добре забезпечений.

Brent торгувався вище $62 за барель після падіння майже на 3% минулого тижня, тоді як West Texas Intermediate залишався нижче $58, повідомляє Bloomberg.

Європейські лідери та інші союзники повідомили США, що запропонований план потребує доопрацювання, намагаючись стримати адміністрацію Трампа, яка, на їхню думку, прагне піти на поступки Росії та просунути свої умови до Дня подяки.

Після переговорів США та України в Женеві, що відбулися в неділю, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запропонований президентом Дональдом Трампом дедлайн 27 листопада для отримання підтримки плану Україною може бути перенесений на наступний тиждень.

Учасники нафтового ринку уважно стежать за тим, чи буде досягнута домовленість і чи почнуть поступово знімати санкції проти Росії. Такі кроки можуть додати пропозиції на ринку, який уже готується до відчутного профіциту наступного року. ОПЕК+ та інші виробники, зокрема в Америці, нарощують видобуток, а прогнози вказують на тенденцію до річного зниження цін.

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Окрім війни РФ проти України, трейдери відстежують і розвиток подій на Близькому Сході. Ізраїль заявив, що внаслідок авіаудару по Бейруту було ліквідовано начальника генштабу угруповання "Хезболла" Абу Алі аль-Табтабаї, а майже річне перемир’я між Ізраїлем і урядом Лівану опинилося під загрозою.

Надалі ключові учасники ОПЕК і їхні союзники планують зустрітися 30 листопада, щоб переглянути свою політику. Група відновлювала видобувні потужності для повернення частки ринку, але повідомляла про намір зробити паузу в першому кварталі 2026 року.

Як повідомлялося, напередодні представники США та України провели результативну зустріч щодо мирних домовленостей, під час якої обговорили гарантії безпеки, економічне відновлення та політичний суверенітет. Обидві сторони відзначили досягнутий прогрес і погодилися продовжити консультації. Представники України заявили, що, "виходячи з внесених сьогодні правок і роз'яснень, вони вважають, що поточна версія проєкту відображає їхні національні інтереси і надає надійні та здійсненні механізми для забезпечення безпеки України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі."