Прогрес у мирних переговорах: США та Україна узгодили ключові положення
Представники США та України провели продуктивну зустріч щодо мирних угод, обговоривши гарантії безпеки, економічний розвиток та політичний суверенітет. Обидві сторони відзначили прогрес та домовилися продовжити консультації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку опублікував Проєкт президентства США, UCSB.
"Українська делегація підтвердила, що всі їхні ключові побоювання - гарантії безпеки, довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода судноплавства та політичний суверенітет - були ретельно розглянуті під час зустрічі. Вони висловили вдячність за структурований підхід до включення їхніх зауважень у кожен компонент каркаса врегулювання, що формується", - йдеться в дописі.
Зазначається що, представники України заявили, що, виходячи з внесених сьогодні правок і роз'яснень, вони вважають, що поточна версія проєкту відображає їхні національні інтереси і надає надійні та здійсненні механізми для забезпечення безпеки України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Вони підкреслили, що посилена архітектура гарантій безпеки в поєднанні із зобов'язаннями щодо неагресії, енергетичної стабільності та відновлення істотно відповідає їхнім основним стратегічним вимогам.
"Держсекретар Рубіо та його команда знову підтвердили тверду прихильність Сполучених Штатів до того, щоб суверенітет, безпека та майбутнє процвітання України залишалися в центрі триваючого дипломатичного процесу. Вони підкреслили, що ця робота мотивована метою президента Трампа покласти край війні, яка забрала життя мільйонів людей, і запобігти подальшій втраті життів за допомогою міцного і здійсненного миру. Обидві сторони привітали стійкий прогрес і домовилися продовжити консультації в міру наближення угод до остаточного доопрацювання", - йдеться в матеріалі.
У заяві наголошують, що зустріч завершилася загальним розумінням того, що сьогодні було зроблено значний крок вперед і що подальша тісна координація буде життєво важливою в міру того, як сторони будуть працювати над міцним і всеосяжним миром".
Що було раніше
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Завтра ***** скаже, що ні про які перемовини не чуло і викотить знов свою версію.
І всі ці потужники знов будуть виглядати дебілами.
П.С. Окремий привіт незламному Алі-Бабі.
Сподіваюся, ще валізу доларів з маркуванням ФРС США для друзів прикупив?
А вся ця вистава та бурхлива діяльність ні про що добігає кінця.
Каса для обох підорасів вже близенько...
Оприлюднена одна з версій того, чому американці наполягають на виконанні капітулянських вимог з пітьми про здачу їй без бою Краматорсько-Слов'янської агломерації й решти Донецької області.
Так, в адміністрації Трампа переконані, що російські війська не довше як за рік часу й так окупують цю територію (а без "американської допомоги" Україні - ще швидше). Й крім того, до того часу ще й загарбають Запоріжжя й інші українські землі.
Тобто станом на тепер трампістська адміністрація Америки не вірить, що Україна здатна зупинити просування ворога, не кажучи про здатність до якогось контрнаступу зі звільненням окупованих територій, як це було у 2022-му році.