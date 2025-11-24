УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7814 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ
3 907 22

Прогрес у мирних переговорах: США та Україна узгодили ключові положення

Прогрес у мирних переговорах: США та Україна узгодили ключові положення

Представники США та України провели продуктивну зустріч щодо мирних угод, обговоривши гарантії безпеки, економічний розвиток та політичний суверенітет. Обидві сторони відзначили прогрес та домовилися продовжити консультації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку опублікував Проєкт президентства США, UCSB.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Українська делегація підтвердила, що всі їхні ключові побоювання - гарантії безпеки, довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода судноплавства та політичний суверенітет - були ретельно розглянуті під час зустрічі. Вони висловили вдячність за структурований підхід до включення їхніх зауважень у кожен компонент каркаса врегулювання, що формується", - йдеться в дописі.

Зазначається що, представники України заявили, що, виходячи з внесених сьогодні правок і роз'яснень, вони вважають, що поточна версія проєкту відображає їхні національні інтереси і надає надійні та здійсненні механізми для забезпечення безпеки України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Вони підкреслили, що посилена архітектура гарантій безпеки в поєднанні із зобов'язаннями щодо неагресії, енергетичної стабільності та відновлення істотно відповідає їхнім основним стратегічним вимогам.

"Держсекретар Рубіо та його команда знову підтвердили тверду прихильність Сполучених Штатів до того, щоб суверенітет, безпека та майбутнє процвітання України залишалися в центрі триваючого дипломатичного процесу. Вони підкреслили, що ця робота мотивована метою президента Трампа покласти край війні, яка забрала життя мільйонів людей, і запобігти подальшій втраті життів за допомогою міцного і здійсненного миру. Обидві сторони привітали стійкий прогрес і домовилися продовжити консультації в міру наближення угод до остаточного доопрацювання", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану" щодо припинення війни в Україні

У заяві наголошують, що  зустріч завершилася загальним розумінням того, що сьогодні було зроблено значний крок вперед і що подальша тісна координація буде життєво важливою в міру того, як сторони будуть працювати над міцним і всеосяжним миром".

Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирний план США враховує позицію Росії і є "історично поганою угодою", - сенатор-демократ Ворнер

Автор: 

США (26703) Україна (7360) Рубіо Марко (446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Яка поточна версія проекту покажіть її. ******* вже оце от все від людей приховувати як криси.
показати весь коментар
24.11.2025 09:09 Відповісти
+7
консультації тут для "мебелі""" Трампло поставив свої умови..або План капітуляції від мого зятя-Віткофа-Дмітрієва....або вам тікати буде нікуди, як корупціонерам..
показати весь коментар
24.11.2025 09:07 Відповісти
+7
А крім щагальних фраз про "мир в усьому світі" можна хоч якусь конкретику?Чи тут теж будуть таємні пункти?
показати весь коментар
24.11.2025 09:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
консультації тут для "мебелі""" Трампло поставив свої умови..або План капітуляції від мого зятя-Віткофа-Дмітрієва....або вам тікати буде нікуди, як корупціонерам..
показати весь коментар
24.11.2025 09:07 Відповісти
Яка поточна версія проекту покажіть її. ******* вже оце от все від людей приховувати як криси.
показати весь коментар
24.11.2025 09:09 Відповісти
Підозрюю що там як і в договорі про копалини вже плануються таємні пункти.В першу чергу таємні від українців
показати весь коментар
24.11.2025 09:10 Відповісти
Свої таємні пункти можуть собі засунути в одне місце. Без схвалення хоча б парламентом, то ні до чого
показати весь коментар
24.11.2025 10:00 Відповісти
А крім щагальних фраз про "мир в усьому світі" можна хоч якусь конкретику?Чи тут теж будуть таємні пункти?
показати весь коментар
24.11.2025 09:09 Відповісти
Ну яка може бути конкретика стосовно всієї цієї ганьби? Тут треба просто "дурня валяти"
показати весь коментар
24.11.2025 09:16 Відповісти
Домовлятися про те щоб консультуватися-нормалтна стратегія в контексті цього всратого "мирного плану".
показати весь коментар
24.11.2025 09:10 Відповісти
зелені крадії готові капитулювати аби зберегти вкрадене
показати весь коментар
24.11.2025 09:11 Відповісти
Зелені корупціонери на чолі з ОПою притулилися до зятя Доні та казлорилих кремлівських п...дарів з надією, що все спизж...не їм простять. НЕлоху та його супер-пупер менеджерам насрати на Україну та тих, хто тут лишився. Натомість ЄС пропонує кращу альтернативу, але ніт, зеленоплєснявим це не цікаво, бо якраз європейці нарешні проснулися і прощати зелений шабаш походу не збираються. Умєров, як і решта "маладой і пріспєктівнай каманди" позачерговий раз *******, що коли останній раз був у Штатах, просто повз Білий Дім проходив. Натомість вже є інфа, що якраз пункт про "всеосяжну амністію" і велика частина тоїх...йні були виригані з його п...здливого корупціййного рота.
показати весь коментар
24.11.2025 09:17 Відповісти
Ви досі на повному серйозі цей "план миру" обговорюєте?) Війну ніхто не планує закінчувати.
показати весь коментар
24.11.2025 09:17 Відповісти
Все це повна *****. Тому що ***** ніколи це не підпише.
показати весь коментар
24.11.2025 09:33 Відповісти
Думаю вони й самі це знають, а весь цей цирк влаштований для чогось іншого
показати весь коментар
24.11.2025 09:55 Відповісти
Ми не воюємо з США, нащо нам з ними мирний план, чи нападуть?
показати весь коментар
24.11.2025 09:34 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 09:42 Відповісти
Цікаві перемовини про війну з РФ без РФ. 😁

Завтра ***** скаже, що ні про які перемовини не чуло і викотить знов свою версію.

І всі ці потужники знов будуть виглядати дебілами.

П.С. Окремий привіт незламному Алі-Бабі.
Сподіваюся, ще валізу доларів з маркуванням ФРС США для друзів прикупив?
показати весь коментар
24.11.2025 09:50 Відповісти
І головне - ні Епштейнгейт, ні Міндічгейт нікуди не поділися.
А вся ця вистава та бурхлива діяльність ні про що добігає кінця.
Каса для обох підорасів вже близенько...
показати весь коментар
24.11.2025 09:53 Відповісти
Пишуть, що пункти щодо територій та змін в Конституцію України про НАТО винесені за рамки узгодженої на даному етапі зі США редакції "угоди про мир". Ці пункти делегації вирішили передати на розгляд безпосередньо Трампа і Зеленського при їх особистій зустрічі.
Оприлюднена одна з версій того, чому американці наполягають на виконанні капітулянських вимог з пітьми про здачу їй без бою Краматорсько-Слов'янської агломерації й решти Донецької області.
Так, в адміністрації Трампа переконані, що російські війська не довше як за рік часу й так окупують цю територію (а без "американської допомоги" Україні - ще швидше). Й крім того, до того часу ще й загарбають Запоріжжя й інші українські землі.
Тобто станом на тепер трампістська адміністрація Америки не вірить, що Україна здатна зупинити просування ворога, не кажучи про здатність до якогось контрнаступу зі звільненням окупованих територій, як це було у 2022-му році.
показати весь коментар
24.11.2025 09:54 Відповісти
Сама головна консультація із продажними корупціонерами від Україхни єрмаком і умеровим - прибрати пункт аудиту американської допомоги, які вони і розікрали. А решту, що хочете те робіть з Україною, їм на це пофіг. Вони через свої помийки, відоси і марафон доведуть до українціву, що прийнятий ними варіант капітуляції самий найкращий. І звичайно після амністії вільно поїдуть у свої країни де їх сім'ї- умеров до США, а єрмак і Зеленським до Ізраєлю.
показати весь коментар
24.11.2025 09:59 Відповісти
Це повна хрєнь, яка показує нікчемність і проф непридатність української дипломатії і влади в цілому. Путін із їх рішенням сходить в туалет, підітреться і вишле Зєлі, і хто йому поміщає??? І що?? де гідність і справедливість?? Керівництво України і військове і політичне треба міняти вже вчора а рішення може мати силу якщо його погодиться імператор Сі, для цього треба професійна дипломатія а не кучка грязних ублюдків і слабенько команда дилетантів
показати весь коментар
24.11.2025 10:22 Відповісти
Маразм кріпчає! Які "мирні перемовини"? З ким прогрес? З країною-агресором, яка у цих перемовинах участі не приймає? А якщо з США, то при чому тут "мирні перемовини"? Україна зі США поки що не воює!
показати весь коментар
24.11.2025 10:22 Відповісти
Головний пункт про відміну аудиту військової допомоги ( а значить амнітія за розкрадання під час війни) враховано.
показати весь коментар
24.11.2025 10:31 Відповісти
Цікаво би було б побачити оті "остаточні погодженнч"
показати весь коментар
24.11.2025 11:17 Відповісти
 
 