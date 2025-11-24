Прогресс в мирных переговорах: США и Украина согласовали ключевые положения
Представители США и Украины провели продуктивную встречу по мирным соглашениям, обсудив гарантии безопасности, экономическое развитие и политический суверенитет. Обе стороны отметили прогресс и договорились продолжить консультации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном Проектом президентства США, UCSB.
"Украинская делегация подтвердила, что все их ключевые опасения - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены во время встречи. Они выразили благодарность за структурированный подход к включению их замечаний в каждый компонент формирующегося каркаса урегулирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители Украины заявили, что, исходя из внесенных сегодня поправок и разъяснений, они считают, что текущая версия проекта отражает их национальные интересы и предоставляет надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что усиленная архитектура гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по неагрессии, энергетической стабильности и восстановлению в значительной степени соответствует их основным стратегическим требованиям.
"Госсекретарь Рубио и его команда вновь подтвердили твердую приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы суверенитет, безопасность и будущее процветание Украины оставались в центре продолжающегося дипломатического процесса. Они подчеркнули, что эта работа мотивирована целью президента Трампа положить конец войне, унесшей жизни миллионов людей, и предотвратить дальнейшую гибель людей с помощью прочного и осуществимого мира. Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс и договорились продолжить консультации по мере приближения соглашений к окончательной доработке", - говорится в материале.
В заявлении отмечается, что встреча завершилась общим пониманием того, что сегодня был сделан значительный шаг вперед и что дальнейшая тесная координация будет жизненно важной по мере того, как стороны будут работать над прочным и всеобъемлющим миром.
Что было ранее
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Завтра ***** скаже, що ні про які перемовини не чуло і викотить знов свою версію.
І всі ці потужники знов будуть виглядати дебілами.
П.С. Окремий привіт незламному Алі-Бабі.
Сподіваюся, ще валізу доларів з маркуванням ФРС США для друзів прикупив?
А вся ця вистава та бурхлива діяльність ні про що добігає кінця.
Каса для обох підорасів вже близенько...
Оприлюднена одна з версій того, чому американці наполягають на виконанні капітулянських вимог з пітьми про здачу їй без бою Краматорсько-Слов'янської агломерації й решти Донецької області.
Так, в адміністрації Трампа переконані, що російські війська не довше як за рік часу й так окупують цю територію (а без "американської допомоги" Україні - ще швидше). Й крім того, до того часу ще й загарбають Запоріжжя й інші українські землі.
Тобто станом на тепер трампістська адміністрація Америки не вірить, що Україна здатна зупинити просування ворога, не кажучи про здатність до якогось контрнаступу зі звільненням окупованих територій, як це було у 2022-му році.