Прогресс в мирных переговорах: США и Украина согласовали ключевые положения

Представители США и Украины провели продуктивную встречу по мирным соглашениям, обсудив гарантии безопасности, экономическое развитие и политический суверенитет. Обе стороны отметили прогресс и договорились продолжить консультации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном Проектом президентства США, UCSB.

"Украинская делегация подтвердила, что все их ключевые опасения - гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет - были тщательно рассмотрены во время встречи. Они выразили благодарность за структурированный подход к включению их замечаний в каждый компонент формирующегося каркаса урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Украины заявили, что, исходя из внесенных сегодня поправок и разъяснений, они считают, что текущая версия проекта отражает их национальные интересы и предоставляет надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Они подчеркнули, что усиленная архитектура гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по неагрессии, энергетической стабильности и восстановлению в значительной степени соответствует их основным стратегическим требованиям.

"Госсекретарь Рубио и его команда вновь подтвердили твердую приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы суверенитет, безопасность и будущее процветание Украины оставались в центре продолжающегося дипломатического процесса. Они подчеркнули, что эта работа мотивирована целью президента Трампа положить конец войне, унесшей жизни миллионов людей, и предотвратить дальнейшую гибель людей с помощью прочного и осуществимого мира. Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс и договорились продолжить консультации по мере приближения соглашений к окончательной доработке", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

В заявлении отмечается, что встреча завершилась общим пониманием того, что сегодня был сделан значительный шаг вперед и что дальнейшая тесная координация будет жизненно важной по мере того, как стороны будут работать над прочным и всеобъемлющим миром.

Что было ранее

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США учитывает позицию России и является "исторически плохим соглашением", - сенатор-демократ Уорнер

США (28368) Украина (45222) Рубио Марко (314)
