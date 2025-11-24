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Новини Удари по енергетиці
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Агентство відновлення почало будувати захист малих електропідстанцій: уклали угод на 4 мільярди

Агентство відновлення почало будувати захист малих електропідстанцій

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури за останні два тижні уклало угоди на 3,8 мільярда гривень на зведення захисту для 60 малих електропідстанцій у Донецькій, Сумській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Переважна більшість укладених контрактів – на суму від 60 до 63 млн грн, що свідчить про певну однотипність об’єктів. Десяток контрактів коштує 48-50 млн, ще три – близько 120 млн грн.

При цьому дані про кошторисну вартість будматеріалів не оприлюднили. Контракти укладені за формулою "проєктуй-будуй", відтак ціни стануть відомі після офіційної експертизи проєктів.

Водночас Агентство відновлення почало публікацію цін будматеріалів, які підрядники вже закупили для виконання цих робіт і прозвітували замовнику. Вони переважно відповідають ринковим, зазначає видання.

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Хто будуватиме захист невеликих електропідстанцій

Найбільшу кількість замовлень отримало ТОВ "Ростдорстрой" (0,87 млрд грн на 11 об’єктів), решта понад 20 компаній поки що отримали набагато менше підрядів в одні руки.

Серед них лише одна ("Саб Ентерпрайз") раніше отримувала підряди на захист підстанцій від "Укренерго". Решта або мали підряди від Агенції відновлення по підстанціям, або виконували будівельні роботи в своїх регіонах для інших замовників.

Повноцінним новачком державних підрядів стало "Ді Бі Ес трейд", для якої захист підстанції в Одеській області за 59 млн грн став першим контрактом у системі Prozorro.

Як повідомлялося, Кабмін лише 18 жовтня виділив 6 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на захист малих електропідстанцій, відтак очікується укладання ще низки угод.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснював, що Росія змінила тактику обстрілів української енергосистеми, зосередившись на масованих ударах по її окремих елементах, а також на менших електропідстанціях у регіонах, які не мали захисту.

Автор: 

тендер (2276) електроенергія (4688) Укренерго (2175) Prozorro (1838)
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Топ коментарі
+14
Назвіть прізвіща нових "міндічей"! Бо ЗЕшмурдяк з влади нікуди не подівся і все буде як завжди!
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24.11.2025 11:22 Відповісти
+8
Ідіоти ідіотські, за стільки часу війни, потрібно було розробити ******* ППО і прикривати підстанції і міста в цілому. А так ця z-команда некомпетентна , вона взагалі не розуміє , що робити, а тільки красти.
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24.11.2025 11:32 Відповісти
+5
великі електростанції вже захистили (жодної не лишилося) тепер будуть захищати малі.
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24.11.2025 11:43 Відповісти
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Назвіть прізвіща нових "міндічей"! Бо ЗЕшмурдяк з влади нікуди не подівся і все буде як завжди!
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24.11.2025 11:22 Відповісти
А що там кукурікали зьобнуті в 2019 році про Свинарчуків, і тупе бидло, розвішивши вуха вірило?Звичайно вони гріли руки на бюджеті, там шо-то 46 мільйонів. Але зрівняти з Міндічем і вкраденими мільярдами - то вони просто дітки в коротеньких штанцях.
А шо там Бігус, чому закрив свій членоприймач? Ясно, така була конюктура і зовсім різні гроші, щоб кукурікати на ЗЕбануту срань. Бігус, півник ЗЕбанутий, ану прокукурікай про ЗЕлю і його коМАНДУ. Чи страшно, кишка тонка? Чи ти, Бігус, просто купа лайна? ЗЕленого.
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24.11.2025 14:59 Відповісти
Я хочу эти тендеры,согласен на любой откат,жалоб на тяжесть перетаскивания налички обещаю не будет.
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24.11.2025 11:31 Відповісти
Губу ви розкатали)
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24.11.2025 11:55 Відповісти
Дякуємо президенту Зеленському та стюардесі Єрмака Свириденко Юлії за "своєчасно" прийняті рішення.
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24.11.2025 11:31 Відповісти
Ідіоти ідіотські, за стільки часу війни, потрібно було розробити ******* ППО і прикривати підстанції і міста в цілому. А так ця z-команда некомпетентна , вона взагалі не розуміє , що робити, а тільки красти.
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24.11.2025 11:32 Відповісти
Три порося теж будували укриття....Забудовники мабуть вже ділять....
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24.11.2025 11:35 Відповісти
великі електростанції вже захистили (жодної не лишилося) тепер будуть захищати малі.
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24.11.2025 11:43 Відповісти
Короче НАБУ без работы точно не останется ))
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24.11.2025 11:45 Відповісти
ТОВ "Ростдорстрой" в Одесі пов'язують з мером Трухановим. Всі тендери в Одесі виграє саме ця контора. Якщо тендер виграє зтось інший, тендер скасовується і підряд все рівно отримує "Ростдорстрой". Отака ось "магія".
Приклад - https://dumskaya.net/news/chto-i-trebovalos-rezultaty-tendera-po-stroitels-076592/ будівництво велопішоходної естакади на Трасі здоров'я в Одесі.
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24.11.2025 11:55 Відповісти
Доречі, жодна з прославлених антикорупційних контор нічого незаконного, звісно, не помітила...
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24.11.2025 11:57 Відповісти
Чому так рано почали будувати захист?
Чому ціни не втричі більші за ринкові?
Де всі прокладки?
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24.11.2025 11:57 Відповісти
шо, опять?!
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24.11.2025 12:36 Відповісти
А де попередні три рівні захисту?
Миші з'їли?
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24.11.2025 12:44 Відповісти
Пізно, мама, пить "Боржомі"...
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24.11.2025 14:14 Відповісти
Передайте ці мільярди наєму, міндічу і цукерману, вони мають досвіт як тирити мільярди сумками. А наріду на шмарафоні скажіть, що все збудували. Нарід же вірить, у нього великі вуха, що аж тягнуться по землі.
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24.11.2025 15:12 Відповісти
Алібаба на місці. Можна продовжувати. Чому б ні?
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24.11.2025 23:23 Відповісти
ТОВ "Ростдорстрой" -щось посмерджує Ростовом....
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25.11.2025 10:30 Відповісти
не пройшло і 4 роки...
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25.11.2025 11:00 Відповісти

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