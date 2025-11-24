Кількість ІТ-ФОПів в Україні зменшилася від початку року на 7500 підприємців, – "Опендатабот". ІНФОГРАФІКА

Цього року в Україні зареєстрували 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування, і кількість новачків у галузі майже не змінилася порівняно з минулим роком. Водночас чинні ІТ-підприємці закривалися помітно активніше: діяльність припинили 26 158 айтішників. У результаті за десять місяців 2025 року чистий відтік склав 7 553 ФОПи.

Про це йдеться в дослідженні "Опендатабот" від 24 листопада.

Найбільше нових ІТ-ФОПів, як і раніше, з’явилося в Києві (3 737), а також у Львівській (2 015), Дніпропетровській (1 740), Харківській (1 557) та Київській областях (1 338). Позитивний баланс, коли відкриттів більше за закриття, зберігся лише у двох регіонах: на Волині (+19) та Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки ‒ вони становлять 57% реєстрацій, тоді як частка жінок дорівнює 43%. При цьому в жодному регіоні кількість жінок-ФОПів не перевищує чоловічу, що наразі є нетиповим для українського бізнесу, де частіше підприємництво започатковують саме жінки.

Медіанний термін роботи ІТ-ФОПа, який закрився у 2025 році, становить 4 роки. Кожен шостий підприємець завершує діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найдовше з тих, хто закрився цього року, працював із 1991-го.

У першому півріччі 2025 року кількість ІТ-ФОПів скоротилася на 7 000: відкрили 18 400, припинили діяльність 25 400. Для порівняння, за той самий період 2024 року був чистий приріст на 4 000 (відкрито 19 400, закрито 15 400).

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Попри це, ринок праці в ІТ та телекомунікаціях додав близько 6 100 робочих місць ‒ це понад чверть усього приросту зайнятості в економіці. Значну частину цього зростання, ймовірно, забезпечило переведення спеціалістів на гіг-контракти та інші альтернативні формати співпраці.

Як повідомлялося, середня зарплата в Україні зараз становить приблизно 23 тисячі гривень — це на дві тисячі більше, ніж торік. Найвищі доходи, на рівні 100 тисяч гривень і більше, отримують представники силових структур, що виглядає логічним з огляду на ризики їхньої служби. Також у групі добре оплачуваних професій залишаються програмісти, менеджери, спеціалісти з розробки та тестування ПЗ, далекобійники і машиністи кранів.