У Пенсійному фонді спростували фейки про необхідність подання додаткових заяв для пенсіонерів

В окремих Telegram-каналах почали поширювати фейкові повідомлення нібито від імені Пенсійного фонду про потребу "подати заяву для підтвердження віку", щоб уникнути припинення пенсійних виплат.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

У відомстві підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності й має ознаки маніпуляції. Усі процедури призначення, перерахунку, зупинення або припинення пенсій чітко врегульовані українським законодавством, а змінювати їх можуть лише Верховна Рада або Кабінет Міністрів.

Пенсійний фонд наголошує, що повідомлення в соцмережах чи месенджерах не є офіційними джерелами. Громадян закликають не довіряти неперевіреним, особливо анонімним, каналам та орієнтуватися лише на достовірну інформацію. Всі офіційні дані про пенсійні, страхові й соціальні виплати, а також про субсидії та пільги доступні на офіційних ресурсах Пенсійного фонду України.

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"Поширення фейків є частиною інформаційних маніпуляцій", ‒ додали у відомстві.

Як повідомлялося, пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб і надалі отримувати виплати. Це правило поширюється і на тих, хто отримує страхові виплати. Ідентифікацію можна пройти дистанційно у форматі відеоконференції, цим сервісом можуть скористатися також люди з тимчасово окупованих територій.

Процедура потрібна для актуалізації даних і перевірки, хто фактично отримує кошти. Якщо ідентифікацію не пройти до визначеного строку, виплати можуть призупинити до підтвердження особи.