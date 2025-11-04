Пенсіонери за кордоном мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати, - ПФУ

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.

Це стосується і отримувачів страхових виплат. Процедуру можна пройти дистанційно через відеоконференцію; отримувачі з тимчасово окупованих територій теж можуть скористатися сервісом.

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти. Ті, хто не пройдуть процедуру до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи.

