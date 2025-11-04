УКР
Пенсіонери за кордоном мають пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати, - ПФУ

Коли та як пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте: У Мінсоцполітики визнали запровадження накопичувальних пенсій передчасним. У чому причина?

Це стосується і отримувачів страхових виплат. Процедуру можна пройти дистанційно через відеоконференцію; отримувачі з тимчасово окупованих територій теж можуть скористатися сервісом.

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти. Ті, хто не пройдуть процедуру до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи.

Читайте: Пенсії в Україні – одні з найнижчих у Європі. Скільки отримують українські пенсіонери?. ІНФОГРАФІКА

+5
Відповідальність за пенсіонерів на окупованих територіях несе окупант
показати весь коментар
04.11.2025 16:45 Відповісти
+4
Блін, та скільки можна платити пенсії на окуповані території? Ждуни там отримують своє, досить витрачатись.
показати весь коментар
04.11.2025 16:30 Відповісти
+3
більше проблем,більше і різних,щоб люди не просто виживали але й тряслись від турботи держави....
показати весь коментар
04.11.2025 16:34 Відповісти
Блін, та скільки можна платити пенсії на окуповані території? Ждуни там отримують своє, досить витрачатись.
показати весь коментар
04.11.2025 16:30 Відповісти
уви. забовьязани платити
показати весь коментар
04.11.2025 17:02 Відповісти
Окупанти несуть відповідальність за них
показати весь коментар
04.11.2025 17:14 Відповісти
Це та турбота, яку Меріпопінс анонсувала місяць тому?
показати весь коментар
04.11.2025 16:32 Відповісти
більше проблем,більше і різних,щоб люди не просто виживали але й тряслись від турботи держави....
показати весь коментар
04.11.2025 16:34 Відповісти
потрібно знати де і скільки можна стирити грошей...
показати весь коментар
04.11.2025 16:38 Відповісти
"повинні пройти фізичну ідентифікацію "
Скататися туди-назад з НЛ - 400 ойро з носа на бусіку. Шоб отримувати 30-50 ойро пенсії...
Турбота за пенсів просто зашкалює
показати весь коментар
04.11.2025 16:40 Відповісти
Можно скататися до найближчого консульства України. Чи пропонуєте кидати гроші на карти померлих людей?
показати весь коментар
04.11.2025 16:47 Відповісти
Не думаю шо через консульство можна. Хоча там написано шо можна дистанційно. Може таки це спрацює, хоча є в мене сумніви.
показати весь коментар
04.11.2025 16:50 Відповісти
Якщо можна навіть дистанційно, то 100% можна і через консульства чи посольства. Звісно, там, де вони є.
показати весь коментар
04.11.2025 16:52 Відповісти
В НЛ одне консульство на 100 тищ біженців. Звісно не всі вони - пенсіонери, але велика частина. Вони через консульство будуть декілька років все це оновлювати.
показати весь коментар
04.11.2025 16:54 Відповісти
Щоб був сенс "скататися" потрібно отримати місце в електронній черзі і то, таки не просто (десь так, як придбати квиток на поїзд до Варшави). Але для того щоб прийняти участь у перегонах, потрібно авторизуватися (Дія).
показати весь коментар
04.11.2025 16:52 Відповісти
Відповідальність за пенсіонерів на окупованих територіях несе окупант
показати весь коментар
04.11.2025 16:45 Відповісти
Це робиться щоб більше турбот було у пенсіонерів на Заході.
показати весь коментар
04.11.2025 16:52 Відповісти
В України нема грошей на пенсії. Економіка не працює. Всі виплати за рахунок зовнішньього бабла. На дороги і оновлення скамійок теж треба десь брати бабло. А так частина забʼє, частна не зможе приїхати.. ось дивись комусь "прібарахліться" буде.
показати весь коментар
04.11.2025 16:58 Відповісти
Жоднна влада так з пенсіонерів не знущалася. Голобородько всіх перевершив.
показати весь коментар
04.11.2025 16:59 Відповісти
 
 