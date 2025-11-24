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Новини 100 днів Трампа
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Родина Трампа різко втрачає статки на тлі падіння крипторинку, ‒ Bloomberg

трамп

Різке зростання статків родини Дональда Трампа, що відбулося завдяки криптоактивам упродовж його другого президентського терміну, тепер обернулося для них наочним уроком волатильності цифрових валют. Трампи та їхні прихильники зазнають відчутних фінансових втрат через масштабний спад на крипторинку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мемкойн, пов’язаний із брендом Трампа, подешевшав приблизно на чверть із серпня, а частка Еріка Трампа у проєкті з майнінгу біткойнів втратила близько половини своєї пікової вартості. Акції соціальної мережі Трампа, яка цього року почала інвестувати в біткойни, тримаються поблизу історичних мінімумів.

Падіння цін на криптовалюти є частиною ширшої хвилі, що "вимила" з ринку цифрових активів понад $1 трлн. За Індексом мільярдерів Bloomberg, статки родини Трампів скоротилися з $7,7 млрд на початку вересня до приблизно $6,7 млрд, і значною мірою це пов’язано саме з їхнім великим криптопортфелем.

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Огляд найбільших втрат родини Трампа у криптосфері:

  • Trump Media (збитки близько $800 млн): акції материнської компанії Truth Social опустилися до історичного мінімуму, а частка президента як найбільшого акціонера з вересня подешевшала приблизно на $800 млн. Компанія витратила близько $2 млрд на біткойни та пов’язані цінні папери; запас у 11 500 BTC, куплений за ціною близько $115 000, нині демонструє близько 25% збитку.
  • World Liberty Financial (втрати орієнтовно $3 млрд): токен WLFI просів із 26 центів на початку вересня до приблизно 15 центів. Якщо на піку вартість токенів родини оцінювали приблизно у $6 млрд, то зараз ‒ близько $3,15 млрд.
  • American Bitcoin (мінімум $330 млн збитків): частка Еріка Трампа (приблизно 7,5%) у компанії, створеній разом із Hut 8 Corp., суттєво знецінилася. На початку вересня акції сягали $9,31, що оцінювало його пакет приблизно у $630 млн. Відтоді котирування впали більш ніж удвічі, зменшивши статки родини більш як на $300 млн.
  • Мемкойн Трампа (падіння близько $120 млн, але зростання портфеля): із кінця серпня мемкойн здешевшав ще приблизно на 25%. Попри те що ринкова вартість активу знизилася на $117 млн, сукупна вартість портфеля родини фактично зросла завдяки розблокуванню майже 90 млн токенів інсайдерів, які оцінюються приблизно у $220 млн.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада ціна біткоїна опустилася нижче рівня $85 000. Зниження показали й інші найбільші за капіталізацією криптоактиви. Біткоїн торгувався поблизу $84 300, наближаючись до річного мінімуму. Лише за останні сім днів він подешевшав на 13,3%.

Автор: 

Трамп Дональд (935) криптовалюта (697) біткоїн (313)
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Топ коментарі
+8
такими темпами до кінця каденції цей клоун стане жебраком, а Маланці прийдеться їхати у Словенію до батьків
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24.11.2025 13:53 Відповісти
+8
Так пох@й, шо аж невдобно!
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24.11.2025 13:56 Відповісти
+6
Так може з кешбека йому скинутись треба?
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24.11.2025 13:54 Відповісти
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Нехай ше підкуплять - крипта піде в гору
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24.11.2025 13:43 Відповісти
такими темпами до кінця каденції цей клоун стане жебраком, а Маланці прийдеться їхати у Словенію до батьків
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24.11.2025 13:53 Відповісти
Так може з кешбека йому скинутись треба?
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24.11.2025 13:54 Відповісти
Сьогодні падає, а завтра-післязавтра підскочить і ще й зароблять на тому
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24.11.2025 13:54 Відповісти
Та трампо-сім'я вже давно обміняла свої іменні токени на тверду валюту і в носі має той ринок крипти разом з криптоманами.
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24.11.2025 13:54 Відповісти
Так пох@й, шо аж невдобно!
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24.11.2025 13:56 Відповісти
Щоб він подих разом з тим ринком та прихильниками
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24.11.2025 14:02 Відповісти
Трампонутий - друг мій ху....до, не за себе прошу, за родину, допомоги, все зроблю
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24.11.2025 14:13 Відповісти
Невдача спіткала українських американських спортсменів бізнесменів.
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24.11.2025 14:16 Відповісти
Друг Володья підсобить 50-тьма процентами заморожених активів.
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24.11.2025 14:27 Відповісти
Володя покриє всі витрати, причому що болотяне ****, що членограйське.
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24.11.2025 14:54 Відповісти
І хрен з ним, з Трампом...
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24.11.2025 15:01 Відповісти
Так йому і треба.
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24.11.2025 16:00 Відповісти

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