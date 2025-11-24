Родина Трампа різко втрачає статки на тлі падіння крипторинку, ‒ Bloomberg

Різке зростання статків родини Дональда Трампа, що відбулося завдяки криптоактивам упродовж його другого президентського терміну, тепер обернулося для них наочним уроком волатильності цифрових валют. Трампи та їхні прихильники зазнають відчутних фінансових втрат через масштабний спад на крипторинку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мемкойн, пов’язаний із брендом Трампа, подешевшав приблизно на чверть із серпня, а частка Еріка Трампа у проєкті з майнінгу біткойнів втратила близько половини своєї пікової вартості. Акції соціальної мережі Трампа, яка цього року почала інвестувати в біткойни, тримаються поблизу історичних мінімумів.

Падіння цін на криптовалюти є частиною ширшої хвилі, що "вимила" з ринку цифрових активів понад $1 трлн. За Індексом мільярдерів Bloomberg, статки родини Трампів скоротилися з $7,7 млрд на початку вересня до приблизно $6,7 млрд, і значною мірою це пов’язано саме з їхнім великим криптопортфелем.

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Огляд найбільших втрат родини Трампа у криптосфері:

Trump Media (збитки близько $800 млн): акції материнської компанії Truth Social опустилися до історичного мінімуму, а частка президента як найбільшого акціонера з вересня подешевшала приблизно на $800 млн. Компанія витратила близько $2 млрд на біткойни та пов’язані цінні папери; запас у 11 500 BTC, куплений за ціною близько $115 000, нині демонструє близько 25% збитку.

World Liberty Financial (втрати орієнтовно $3 млрд): токен WLFI просів із 26 центів на початку вересня до приблизно 15 центів. Якщо на піку вартість токенів родини оцінювали приблизно у $6 млрд, то зараз ‒ близько $3,15 млрд.

American Bitcoin (мінімум $330 млн збитків): частка Еріка Трампа (приблизно 7,5%) у компанії, створеній разом із Hut 8 Corp., суттєво знецінилася. На початку вересня акції сягали $9,31, що оцінювало його пакет приблизно у $630 млн. Відтоді котирування впали більш ніж удвічі, зменшивши статки родини більш як на $300 млн.

Мемкойн Трампа (падіння близько $120 млн, але зростання портфеля): із кінця серпня мемкойн здешевшав ще приблизно на 25%. Попри те що ринкова вартість активу знизилася на $117 млн, сукупна вартість портфеля родини фактично зросла завдяки розблокуванню майже 90 млн токенів інсайдерів, які оцінюються приблизно у $220 млн.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада ціна біткоїна опустилася нижче рівня $85 000. Зниження показали й інші найбільші за капіталізацією криптоактиви. Біткоїн торгувався поблизу $84 300, наближаючись до річного мінімуму. Лише за останні сім днів він подешевшав на 13,3%.