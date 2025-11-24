Індустріальні парки у Вінницькій та Тернопільській областях отримали державне стимулювання на 81 млн гривень

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України сьогодні ухвалило рішення про надання державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків на загальну суму 81 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Фінансування отримають:

індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) ‒ 40,3 млн грн на капітальний ремонт дороги до меж індустріального парку;

індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) ‒ 40,7 млн грн на будівництво електромереж до території індустріального парку.

З урахуванням цього рішення, у 2025 році державну підтримку вже надали п’яти індустріальним паркам для реалізації семи проєктів на загальну суму 344,5 млн гривень.

Програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків", що діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №644, передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури парків на умовах співфінансування. Йдеться про дороги, електричні мережі, водопостачання, каналізацію, газопостачання та інші технічні рішення, потрібні для запуску виробництв. Державна підтримка здійснюється у пропорції 50% на 50% для створення інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до електромереж ‒ на суму до 150 млн грн на один індустріальний парк. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування 80% на 20%.

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Міністерство економіки реалізовує програму у партнерстві з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком і Сенс Банком.

Для учасників індустріальних парків також передбачено низку фіскальних стимулів, серед яких:

звільнення від імпортного мита та імпортного ПДВ на виробниче обладнання;

звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;

право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Наразі в Україні зареєстровано 110 індустріальних парків майже у всіх регіонах країни.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ у Львові виникла пожежа на території індустріального парку Sparrow.