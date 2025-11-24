Знижки на російську нафту для Індії зросли до максимуму за останні два роки через санкції Трампа, ‒ Bloomberg

Російська нафта флагманського сорту Urals нині пропонується індійським нафтопереробним заводам за найнижчою ціною щонайменше за останні два роки після того, як санкції США проти провідних виробників ПАТ "Роснєфть" та ПАТ "Лукойл" зірвали попередні домовленості.

Дисконт на Urals для індійських НПЗ зріс до близько $7 за барель відносно Brent з урахуванням доставки, йдеться про партії, які завантажують у грудні та доставляють у січні, повідомляє Bloomberg.

Після набуття чинності санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойлу" більшість індійських переробників відмовилися робити замовлення на російську нафту. Це майже зупинило торгівлю, що активно розвивалася з 2022 року, коли Індія наростила закупівлі дешевшої російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Однак останніми днями настрої на індійських НПЗ змінилися через різке здешевлення Urals, і частина переробників знову готова купувати російську нафту у продавців, які не перебувають під санкціями. Водночас, за словами співрозмовників, лише приблизно п’ята частина запропонованих вантажів походить від компаній, що не входять до санкційних списків.

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До обмежень щодо "Роснефти" та "Лукойлу" знижка на Urals для індійських покупців трималася на рівні близько $3 за барель. Після нових санкцій США, які доповнили раніше запроваджені обмеження проти ПАТ "Газпром нафта" та ПАТ "Сургутнефтегаз", індійські НПЗ почали активніше закуповувати сиру нафту в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд не виключає судового позову проти Євросоюзу через вимогу зупинити імпорт російського газу до 2028 року. Він доручив міністрам економіки, закордонних справ і юстиції підготувати юридичний аналіз та оцінити перспективи такого звернення до суду.