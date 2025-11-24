Всеукраїнський аграрний форум закликав уряд не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці" у 2026 році

Всеукраїнський аграрний форум (ВАФ), який об’єднує ключові галузеві асоціації, звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з проханням не допустити запланованого підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" у 2026 році.

Про це повідомляє "NV Бізнес" із посиланням на звернення організації.

У ньому зазначається, що "Укрзалізниця" має намір з 1 січня 2026 року проіндексувати тарифи на 27%, а ще через пів року додати ще 11%. Аграрії вважають таке рішення несправедливим, здатним загострити логістичну кризу та послабити конкурентні позиції українського експорту.

Асоціації-учасниці ВАФ зауважують, що попереднє різке зростання тарифів у 2022 році спричинило масштабне перетікання вантажів із залізниці на автотранспорт. Частка автоперевезень піднялася до 50%, а навіть після розблокування портів тримається в межах 34-39%, що на 10-15% вище, ніж було до підвищення.

Аграрний сектор також наголошує, що пасажирські перевезення щороку формують дефіцит "Укрзалізниці" у сумі понад 18 млрд грн, і така модель фінансування є хибною. Вони посилаються на міжнародний досвід, де пасажирські перевезення окремо компенсуються з бюджету: у США Amtrak отримала понад $2 млрд дотацій у 2023 році, а в ЄС діє модель PSO ‒ державна компенсація збиткових маршрутів.

На думку учасників ВАФ, нове підвищення тарифів знову відштовхне вантажовідправників, що у підсумку зменшить доходи самої "Укрзалізниці". У зверненні підкреслюється, що компанія й досі використовує неринковий підхід, коли вартість перевезень визначається не собівартістю, а типом вантажу, через що окремі галузі фактично субсидуються, а деякі напрямки — як-от вугілля чи будматеріали ‒ залишаються планово збитковими.

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Підписанти звернення зазначили, що "рішення є несправедливими, посилять логістичну кризу, знизять конкурентоспроможність українського експорту, завдадуть удару по економіці країни та фактично продовжать практику, коли державна компанія змушена субсидувати бізнес окремих олігархічних груп за рахунок платників податків та решти українського бізнесу".

Асоціації пропонують уряду призупинити підвищення тарифів на 2026 рік і запровадити прозорий механізм їх формування, перейти на європейську модель PSO для бюджетної компенсації пасажирських перевезень, затвердити дорожню карту тарифної реформи Укрзалізниці із залученням вантажовідправників та створити для цього робочу групу, а також визначити чіткі ринкові правила ціноутворення на користування вагонами УЗ, зокрема через аукціони.

Окремо аграрії наполягають, що дохідні ставки для вантажів 1-го класу та позакласних вантажів мають бути доведені щонайменше до рівня собівартості, і лише після цього варто переходити до тарифів, які забезпечуватимуть однакову рентабельність перевезення всіх видів вантажів. На їхню думку, такий підхід допоможе УЗ зменшити збитковість, посилити фінансову стійкість і водночас збільшити загальну додану вартість в економіці.

Як повідомлялося, Юлія Свириденко анонсувала з 1 грудня запуск програма з безкоштовних перевезень "УЗ-3000".

"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. І з резервного фонду, і з Державного бюджету десь 13 млрд гривень. Це видатки на підтримку "Укрзалізниці" в цьому році були", ‒ пояснила Свириденко.