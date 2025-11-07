Програму "УЗ-3000" запустять із 1 грудня. Вона триватиме 4 місяці, - Свириденко

Коли запустять програму УЗ-3000? Свириденко відповіла

Програма з безкоштовних перевезень "УЗ-3000" стартує вже 1 грудня та триватиме 4 місяці.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - пояснила вона.

За словами глави уряду, внаслідок війни реальні обсяги карго перевезень зменшуються. Цього ресурсу, якого раніше було достатньо, не вистачає, щоб перекрити різницю між собівартістю та реальною ціною квитка. 

"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. І з резервного фонду, і з державного бюджету десь 13 млрд гривень. Це видатки на підтримку "Укрзалізниці" в цьому році були.

Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала Свириденко.

УЗ-3000

За словами прем'єрки, це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.

"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - підсумувала глава уряду.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.

Топ коментарі
+28
Перепрошую але вони не дебіли. Вони цинічни крадії грошгй та життів солдат, а ось дебіли їх обрали в 2019 році.
07.11.2025 12:01 Відповісти
+11
Ну так!
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
07.11.2025 11:57 Відповісти
+9
отакої....
дебілка свириденка з 1 грудня запускає чергову безкоштовну профанацію від зе!скомороха.
серлєщ зупиняє роботу укрзалізниці, бо немає грошей.

україна у глибокій сраці!!!
07.11.2025 12:01 Відповісти
дебіли
07.11.2025 11:57 Відповісти
+💯 👍🏿!

красти гроші під час війни =
красти Життя Воїнів !

.
07.11.2025 12:48 Відповісти
Дебіли. Або підараси
07.11.2025 12:04 Відповісти
Ну так!
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
07.11.2025 11:57 Відповісти
ну, чого ви?
обґрунтування було надано:
в несезон вагони катаються пустими.
а, от з 1 грудня будуть кататися повними.

і заплатимо за все це, ми, своїми податками.
07.11.2025 12:04 Відповісти
не згоден.
Це не обгрунтування.
Це пояснення "по понятіям".
07.11.2025 12:12 Відповісти
вкрадені податки це - вкрадені Життя

в мирний час пенсіонерів та нужденних, а під час війни ще й найкращого що маємо - вкрадені Життя Воїнів

.
07.11.2025 12:36 Відповісти
наївні Ви !
залізнично-потужні 3 000 діятимуть під час "низького сезону" - доки сніг у Буковелі лежатиме.
ЗЄлічка турбується про своїх виборців-лижніків,
лижників у прямому та переносному сенсах

курва!
як подумаєш скільки життів Воїнів ці гроші могли врятувати якби пішли на дрони, бронеавтомобілі та фортифікацію, то хочеться придушити всю ЗЄльону погань зверху і донизу !

.
07.11.2025 12:17 Відповісти
Хто буде на цьому роздовбаному лайні їздити?! Коксонутий перенюхав обіссяного коксу мабуть
07.11.2025 12:00 Відповісти
Як хто? Мертві дущі. А грошики до кішені до кішені.
07.11.2025 12:02 Відповісти
про Буковель забули ?

нужденні лижніки будуть їздити, "уставшіє ат війни"

.
07.11.2025 12:19 Відповісти
пісенька для наріту

"Кольосіки за ваші грошики тук-тук"

виконують:
вокалістка Свістуленко
піаніст ЗЄлєнко

.
07.11.2025 12:24 Відповісти
"внаслідок війни реальні обсяги карго перевезень зменшуються" - а кількість пасажирів у вас не зменшилася?
07.11.2025 12:09 Відповісти
читайте

"Мертвые души"
Н.В.Гоголя

там схематоз красиво розписаний

.
07.11.2025 12:26 Відповісти
ОБОВЯЗКОВО возити, отих осіб з Будинку Уряду(заодно,вони будуть проводити виїзні засідання Уряду, за Регламентом КМУ ), щоб Українці, могли на залізничних станціях їм в очі дивитися і питати їх, для чого це і як це вплинуло на їх життя в сьогоденні?!?!!!
Серлєща на дрезіні возити, разом з наглядовою радою поруч, як приклад бездарності їх, за гроші Українців!!!
07.11.2025 12:12 Відповісти
Нахуа?
07.11.2025 12:14 Відповісти
Потому что классная коррупционная схема вырисовывается же)) Кто воспользуется программой - неизвестно, а деньги точно выделят)
07.11.2025 16:04 Відповісти
Другими словами, зеленому кагалу за ці 4 (чотири) місяці потрібно встигнути "освоїти", тобто вкрасти 13 млрд., а в слідуючому році ще 15 млрд. і "тихенько в ліс" за фламіндічами в теплі краї. Шалом православні!
07.11.2025 12:17 Відповісти
"На юг летели птицы,
А в это время Бонапарт
Переходил границы..."

недарма пишуть що В.Висоцький був пророком совка
все бачив Володя у майбутньому -
і фламінгів, і міндичів

.
07.11.2025 12:29 Відповісти
Укрзалізниця може просто нассяти на ці висери потужного і ко? І не виконувати цю маючню їхню, воно вже як де юре 2 роки незаконний "президент"
07.11.2025 12:19 Відповісти
а чим зелені придурки будуть покривати диру в бюджеті на Армію в 300 млрд?
https://www.youtube.com/watch?v=tCuvYYRpSQ0
07.11.2025 12:25 Відповісти
Своих " деловых Сосен" сдадут, какой ни будь "мадам", в аренду на зиму, в Амстердам.
07.11.2025 12:32 Відповісти
Чому у нас все зменьшується та занепадає окрім окладів і винагород чінуш усіх пошибів?
07.11.2025 12:28 Відповісти
все згідно теорії ЗЄльоной ентропії:

коли в країні війна, то НЕ голосують за Клоуна

.
07.11.2025 12:32 Відповісти
Щоб зробити більшу економічну діверсію до УЗ неможливо придумати. Як що було продано половину місць до цього, після куплять тільки дурні. Халява плиз!
07.11.2025 12:32 Відповісти
хотіли викрутитися красиво, а вийшло як завжди, вважають людей ідіотами повними
07.11.2025 19:48 Відповісти
Для пані Свириденко:
Пропоную у якості зарплати не менш нешанованому члену Наглядової Ради Укрзалізниці серьоженьке лещенко видати безкоштовний проїзд на весь термін його роботи у Наглядовій Раді.
До речі, можете всім своїм балаганом до нього приєднатися.
І да, прихопіть і дермака з боневсевкрав...
07.11.2025 12:52 Відповісти
Укрзалізниця збиткова щоб зробити прибутковою ми зробимо проїзд безкоштовним!!!!
Це як?
07.11.2025 12:57 Відповісти
а ви і не зрозумієте, УЗ настільки пов'язало в корупції та схемах, що її вже не врятувати
07.11.2025 19:46 Відповісти
я посто не можу уявити собі якогось пенсіонера який за 4 місяці наїздить 3 тис км. Це він як дурний повинен туди-сюди мотатися і рідного дому не бачити
07.11.2025 13:00 Відповісти
зелені УБЛЮДКИ: поїдьте на фронт, може так до вас "дійде" куди зараз "треба кошти" Ми скоро всю зеленупадаль "ВІДПРАВИМ НА КОНЦЕРТ200"
07.11.2025 13:31 Відповісти
Зелені злодюги знову своєю брехнею і популізмом хочуть
залишитися при владі назавжди , як кремлівський фашист 😕
07.11.2025 13:41 Відповісти
*****.
Забрати 8 мільйярдів в Київа, щоби фінансувати залізницю, а потім влаштувати цейпіар, під який розікрасти гроші (хто проконтролює скільки скорристалось?), а сєрлєщч тим часом з трибуни каже що укрзалізниці скоро настане піzда.
Ефективні менеджери?
07.11.2025 14:08 Відповісти
Прелесть всех неадресных льготных программ - вообще невозможно проследить куда пошли деньги. Идеально, я считаю.
07.11.2025 16:03 Відповісти
Зачем? Чтоб было на чём пилить деньги? Параллельно не вижу никакой оптимизации работы УЗ - только нытьё, что денег нет. Так перестаньте деньги тратить куда попало, для начала
07.11.2025 16:00 Відповісти
 
 