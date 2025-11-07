Програму "УЗ-3000" запустять із 1 грудня. Вона триватиме 4 місяці, - Свириденко

Програма з безкоштовних перевезень "УЗ-3000" стартує вже 1 грудня та триватиме 4 місяці.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - пояснила вона.

За словами глави уряду, внаслідок війни реальні обсяги карго перевезень зменшуються. Цього ресурсу, якого раніше було достатньо, не вистачає, щоб перекрити різницю між собівартістю та реальною ціною квитка.

"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. І з резервного фонду, і з державного бюджету десь 13 млрд гривень. Це видатки на підтримку "Укрзалізниці" в цьому році були.

Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала Свириденко.

УЗ-3000

За словами прем'єрки, це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.

"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - підсумувала глава уряду.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.

