Програму "УЗ-3000" запустять із 1 грудня. Вона триватиме 4 місяці, - Свириденко
Програма з безкоштовних перевезень "УЗ-3000" стартує вже 1 грудня та триватиме 4 місяці.
Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - пояснила вона.
За словами глави уряду, внаслідок війни реальні обсяги карго перевезень зменшуються. Цього ресурсу, якого раніше було достатньо, не вистачає, щоб перекрити різницю між собівартістю та реальною ціною квитка.
"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. І з резервного фонду, і з державного бюджету десь 13 млрд гривень. Це видатки на підтримку "Укрзалізниці" в цьому році були.
Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала Свириденко.
УЗ-3000
За словами прем'єрки, це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.
"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - підсумувала глава уряду.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.
красти гроші під час війни =
красти Життя Воїнів !
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
обґрунтування було надано:
в несезон вагони катаються пустими.
а, от з 1 грудня будуть кататися повними.
і заплатимо за все це, ми, своїми податками.
Це не обгрунтування.
Це пояснення "по понятіям".
в мирний час пенсіонерів та нужденних, а під час війни ще й найкращого що маємо - вкрадені Життя Воїнів
залізнично-потужні 3 000 діятимуть під час "низького сезону" - доки сніг у Буковелі лежатиме.
ЗЄлічка турбується про своїх виборців-лижніків,
лижників у прямому та переносному сенсах
як подумаєш скільки життів Воїнів ці гроші могли врятувати якби пішли на дрони, бронеавтомобілі та фортифікацію, то хочеться придушити всю ЗЄльону погань зверху і донизу !
нужденні лижніки будуть їздити, "уставшіє ат війни"
дебілка свириденка з 1 грудня запускає чергову безкоштовну профанацію від зе!скомороха.
серлєщ зупиняє роботу укрзалізниці, бо немає грошей.
україна у глибокій сраці!!!
"Кольосіки за ваші грошики тук-тук"
виконують:
вокалістка Свістуленко
піаніст ЗЄлєнко
"Мертвые души"
Н.В.Гоголя
там схематоз красиво розписаний
Серлєща на дрезіні возити, разом з наглядовою радою поруч, як приклад бездарності їх, за гроші Українців!!!
А в это время Бонапарт
Переходил границы..."
недарма пишуть що В.Висоцький був пророком совка
все бачив Володя у майбутньому -
і фламінгів, і міндичів
коли в країні війна, то НЕ голосують за Клоуна
Пропоную у якості зарплати не менш нешанованому члену Наглядової Ради Укрзалізниці серьоженьке лещенко видати безкоштовний проїзд на весь термін його роботи у Наглядовій Раді.
До речі, можете всім своїм балаганом до нього приєднатися.
І да, прихопіть і дермака з боневсевкрав...
Це як?
залишитися при владі назавжди , як кремлівський фашист 😕
Забрати 8 мільйярдів в Київа, щоби фінансувати залізницю, а потім влаштувати цейпіар, під який розікрасти гроші (хто проконтролює скільки скорристалось?), а сєрлєщч тим часом з трибуни каже що укрзалізниці скоро настане піzда.
Ефективні менеджери?