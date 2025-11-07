РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8663 посетителя онлайн
Новости Бесплатные поездки по Укрзалізнице
947 30

Программа "УЗ-3000" будет запущена с 1 декабря. Она продлится 4 месяца, - Свириденко

Когда запустят программу УЗ-3000? Свириденко ответила

Программа бесплатных перевозок "УЗ-3000" стартует уже 1 декабря и продлится 4 месяца.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и стоимость пассажирских перевозок действительно реально выше, чем стоимость билета. И раньше этот дисбаланс, который был, компенсировался за счет карго перевозок", - пояснила она.

Читайте: "Укрзалізниця" планирует повысить грузовые тарифы на 42% и дополнительно просит 16 миллиардов из бюджета, – Лещенко

По словам главы правительства, в результате войны реальные объемы карго перевозок уменьшаются. Этого ресурса, которого раньше было достаточно, не хватает, чтобы перекрыть разницу между себестоимостью и реальной ценой билета.

"Для того, чтобы поддержать железную дорогу, в сложное время в этом году выделялись средства дополнительно. И из резервного фонда, и из государственного бюджета где-то 13 млрд гривен. Это расходы на поддержку "Укрзалізниці" в этом году были.

На следующий год мы планируем, что это будет не менее 15 млрд гривен. И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности", - добавила Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страна может потерять "Укрзалізницю" из-за миллиардных убытков. Ее нужно спасать, - Лещенко

УЗ-3000

По словам премьера, это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд грн. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.

"Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас низкий спрос на "Укрзализныцю", - подытожила глава правительства.

Читайте: Советник Ермака Лещенко защищает программу "УЗ-3000": Бесплатный билет - это наша добрая воля

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзалізниці" в пределах трех тысяч километров.

Читайте: Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"

Автор: 

Укрзализныця (2850) Свириденко Юлия (273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Перепрошую але вони не дебіли. Вони цинічни крадії грошгй та життів солдат, а ось дебіли їх обрали в 2019 році.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:01 Ответить
+6
Ну так!
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
показать весь комментарий
07.11.2025 11:57 Ответить
+5
дебіли
показать весь комментарий
07.11.2025 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дебіли
показать весь комментарий
07.11.2025 11:57 Ответить
Перепрошую але вони не дебіли. Вони цинічни крадії грошгй та життів солдат, а ось дебіли їх обрали в 2019 році.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:01 Ответить
+💯 👍🏿!

красти гроші під час війни =
красти Життя Воїнів !

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:48 Ответить
Дебіли. Або підараси
показать весь комментарий
07.11.2025 12:04 Ответить
Ну так!
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
показать весь комментарий
07.11.2025 11:57 Ответить
ну, чого ви?
обґрунтування було надано:
в несезон вагони катаються пустими.
а, от з 1 грудня будуть кататися повними.

і заплатимо за все це, ми, своїми податками.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:04 Ответить
не згоден.
Це не обгрунтування.
Це пояснення "по понятіям".
показать весь комментарий
07.11.2025 12:12 Ответить
вкрадені податки це - вкрадені Життя

в мирний час пенсіонерів та нужденних, а під час війни ще й найкращого що маємо - вкрадені Життя Воїнів

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:36 Ответить
наївні Ви !
залізнично-потужні 3 000 діятимуть під час "низького сезону" - доки сніг у Буковелі лежатиме.
ЗЄлічка турбується про своїх виборців-лижніків,
лижників у прямому та переносному сенсах

курва!
як подумаєш скільки життів Воїнів ці гроші могли врятувати якби пішли на дрони, бронеавтомобілі та фортифікацію, то хочеться придушити всю ЗЄльону погань зверху і донизу !

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:17 Ответить
Хто буде на цьому роздовбаному лайні їздити?! Коксонутий перенюхав обіссяного коксу мабуть
показать весь комментарий
07.11.2025 12:00 Ответить
Як хто? Мертві дущі. А грошики до кішені до кішені.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:02 Ответить
про Буковель забули ?

нужденні лижніки будуть їздити, "уставшіє ат війни"

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:19 Ответить
отакої....
дебілка свириденка з 1 грудня запускає чергову безкоштовну профанацію від зе!скомороха.
серлєщ зупиняє роботу укрзалізниці, бо немає грошей.

україна у глибокій сраці!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 12:01 Ответить
пісенька для наріту

"Кольосіки за ваші грошики тук-тук"

виконують:
вокалістка Свістуленко
піаніст ЗЄлєнко

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:24 Ответить
"внаслідок війни реальні обсяги карго перевезень зменшуються" - а кількість пасажирів у вас не зменшилася?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:09 Ответить
читайте

"Мертвые души"
Н.В.Гоголя

там схематоз красиво розписаний

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 12:10 Ответить
ОБОВЯЗКОВО возити, отих осіб з Будинку Уряду(заодно,вони будуть проводити виїзні засідання Уряду, за Регламентом КМУ ), щоб Українці, могли на залізничних станціях їм в очі дивитися і питати їх, для чого це і як це вплинуло на їх життя в сьогоденні?!?!!!
Серлєща на дрезіні возити, разом з наглядовою радою поруч, як приклад бездарності їх, за гроші Українців!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 12:12 Ответить
Нахуа?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:14 Ответить
Другими словами, зеленому кагалу за ці 4 (чотири) місяці потрібно встигнути "освоїти", тобто вкрасти 13 млрд., а в слідуючому році ще 15 млрд. і "тихенько в ліс" за фламіндічами в теплі краї. Шалом православні!
показать весь комментарий
07.11.2025 12:17 Ответить
"На юг летели птицы,
А в это время Бонапарт
Переходил границы..."

недарма пишуть що В.Висоцький був пророком совка
все бачив Володя у майбутньому -
і фламінгів, і міндичів

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:29 Ответить
Укрзалізниця може просто нассяти на ці висери потужного і ко? І не виконувати цю маючню їхню, воно вже як де юре 2 роки незаконний "президент"
показать весь комментарий
07.11.2025 12:19 Ответить
а чим зелені придурки будуть покривати диру в бюджеті на Армію в 300 млрд?
https://www.youtube.com/watch?v=tCuvYYRpSQ0
показать весь комментарий
07.11.2025 12:25 Ответить
Своих " деловых Сосен" сдадут, какой ни будь "мадам", в аренду на зиму, в Амстердам.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:32 Ответить
Чому у нас все зменьшується та занепадає окрім окладів і винагород чінуш усіх пошибів?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:28 Ответить
все згідно теорії ЗЄльоной ентропії:

коли в країні війна, то НЕ голосують за Клоуна

.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:32 Ответить
Щоб зробити більшу економічну діверсію до УЗ неможливо придумати. Як що було продано половину місць до цього, після куплять тільки дурні. Халява плиз!
показать весь комментарий
07.11.2025 12:32 Ответить
як тільки до влади прийшли zельоні гниди на чолі з Оманською УЗ відразу стала збитковою

У 2020 році АТ "Укрзалізниця" (УЗ) зазнало збитку в розмірі 11,9 млрд грн, тоді як у 2019 році компанія мала чистий прибуток у 2,99 млрд грн. Зниження прибутковості в 2020 році було спричинене, зокрема, падінням доходів від вантажних перевезень з 72,5 млрд грн до 65,02 млрд грн, а також від пасажирських перевезень з 9,9 млрд грн до 4,1 млрд грн.

2020 рік: Чистий збиток - 11,9 млрд грн. (чистий рік правління zельоних гнид)

2019 рік: Чистий прибуток - 2,99 млрд грн.

2018 рік: чистий прибуток 203,9 млн грн

2017 рік: чистий прибуток 114,5 млн грн
показать весь комментарий
07.11.2025 12:34 Ответить
Для пані Свириденко:
Пропоную у якості зарплати не менш нешанованому члену Наглядової Ради Укрзалізниці серьоженьке лещенко видати безкоштовний проїзд на весь термін його роботи у Наглядовій Раді.
До речі, можете всім своїм балаганом до нього приєднатися.
І да, прихопіть і дермака з боневсевкрав...
показать весь комментарий
07.11.2025 12:52 Ответить
Укрзалізниця збиткова щоб зробити прибутковою ми зробимо проїзд безкоштовним!!!!
Це як?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:57 Ответить
 
 