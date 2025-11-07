Программа "УЗ-3000" будет запущена с 1 декабря. Она продлится 4 месяца, - Свириденко
Программа бесплатных перевозок "УЗ-3000" стартует уже 1 декабря и продлится 4 месяца.
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и стоимость пассажирских перевозок действительно реально выше, чем стоимость билета. И раньше этот дисбаланс, который был, компенсировался за счет карго перевозок", - пояснила она.
По словам главы правительства, в результате войны реальные объемы карго перевозок уменьшаются. Этого ресурса, которого раньше было достаточно, не хватает, чтобы перекрыть разницу между себестоимостью и реальной ценой билета.
"Для того, чтобы поддержать железную дорогу, в сложное время в этом году выделялись средства дополнительно. И из резервного фонда, и из государственного бюджета где-то 13 млрд гривен. Это расходы на поддержку "Укрзалізниці" в этом году были.
На следующий год мы планируем, что это будет не менее 15 млрд гривен. И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности", - добавила Свириденко.
По словам премьера, это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд грн. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.
"Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас низкий спрос на "Укрзализныцю", - подытожила глава правительства.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзалізниці" в пределах трех тысяч километров.
красти гроші під час війни =
красти Життя Воїнів !
Не шукайте в цьому сенсу або економічного обгрунтування.
Просто, як казав герой відомого фільму, "старший пріказал"!
обґрунтування було надано:
в несезон вагони катаються пустими.
а, от з 1 грудня будуть кататися повними.
і заплатимо за все це, ми, своїми податками.
Це не обгрунтування.
Це пояснення "по понятіям".
в мирний час пенсіонерів та нужденних, а під час війни ще й найкращого що маємо - вкрадені Життя Воїнів
залізнично-потужні 3 000 діятимуть під час "низького сезону" - доки сніг у Буковелі лежатиме.
ЗЄлічка турбується про своїх виборців-лижніків,
лижників у прямому та переносному сенсах
курва!
як подумаєш скільки життів Воїнів ці гроші могли врятувати якби пішли на дрони, бронеавтомобілі та фортифікацію, то хочеться придушити всю ЗЄльону погань зверху і донизу !
нужденні лижніки будуть їздити, "уставшіє ат війни"
дебілка свириденка з 1 грудня запускає чергову безкоштовну профанацію від зе!скомороха.
серлєщ зупиняє роботу укрзалізниці, бо немає грошей.
україна у глибокій сраці!!!
"Кольосіки за ваші грошики тук-тук"
виконують:
вокалістка Свістуленко
піаніст ЗЄлєнко
"Мертвые души"
Н.В.Гоголя
там схематоз красиво розписаний
Серлєща на дрезіні возити, разом з наглядовою радою поруч, як приклад бездарності їх, за гроші Українців!!!
А в это время Бонапарт
Переходил границы..."
недарма пишуть що В.Висоцький був пророком совка
все бачив Володя у майбутньому -
і фламінгів, і міндичів
https://www.youtube.com/watch?v=tCuvYYRpSQ0
коли в країні війна, то НЕ голосують за Клоуна
У 2020 році АТ "Укрзалізниця" (УЗ) зазнало збитку в розмірі 11,9 млрд грн, тоді як у 2019 році компанія мала чистий прибуток у 2,99 млрд грн. Зниження прибутковості в 2020 році було спричинене, зокрема, падінням доходів від вантажних перевезень з 72,5 млрд грн до 65,02 млрд грн, а також від пасажирських перевезень з 9,9 млрд грн до 4,1 млрд грн.
2020 рік: Чистий збиток - 11,9 млрд грн. (чистий рік правління zельоних гнид)
2019 рік: Чистий прибуток - 2,99 млрд грн.
2018 рік: чистий прибуток 203,9 млн грн
2017 рік: чистий прибуток 114,5 млн грн
Пропоную у якості зарплати не менш нешанованому члену Наглядової Ради Укрзалізниці серьоженьке лещенко видати безкоштовний проїзд на весь термін його роботи у Наглядовій Раді.
До речі, можете всім своїм балаганом до нього приєднатися.
І да, прихопіть і дермака з боневсевкрав...
Це як?