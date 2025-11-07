Программа "УЗ-3000" будет запущена с 1 декабря. Она продлится 4 месяца, - Свириденко

Программа бесплатных перевозок "УЗ-3000" стартует уже 1 декабря и продлится 4 месяца.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно понять следующее. У нас пассажирские перевозки и стоимость пассажирских перевозок действительно реально выше, чем стоимость билета. И раньше этот дисбаланс, который был, компенсировался за счет карго перевозок", - пояснила она.

По словам главы правительства, в результате войны реальные объемы карго перевозок уменьшаются. Этого ресурса, которого раньше было достаточно, не хватает, чтобы перекрыть разницу между себестоимостью и реальной ценой билета.

"Для того, чтобы поддержать железную дорогу, в сложное время в этом году выделялись средства дополнительно. И из резервного фонда, и из государственного бюджета где-то 13 млрд гривен. Это расходы на поддержку "Укрзалізниці" в этом году были.

На следующий год мы планируем, что это будет не менее 15 млрд гривен. И еще дополнительный ресурс ищет сама "Укрзализныця" за счет экономии расходов и оптимизации своей деятельности", - добавила Свириденко.

УЗ-3000

По словам премьера, это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд грн. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.

"Сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас низкий спрос на "Укрзализныцю", - подытожила глава правительства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзалізниці" в пределах трех тысяч километров.

