"Укрзалізниця" отримає австрійські рейки для капітальних ремонтів колії
"Укрзалізниця" та австрійський виробник Voestalpine Rail Technology GmbH уклали контракт на постачання додаткових 10 тисяч тонн рейок. Це забезпечить безперервне постачання матеріалів для капітальних ремонтів і дасть змогу оновити ще близько 80 км колії.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Угоду уклали за підсумками конкурентних тендерів: завдяки зниженню очікуваної вартості вдалося зекономити кошти й законтрактувати додаткову партію.
Закупівлю фінансують коштом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці". З урахуванням цієї домовленості загальний обсяг законтрактованих поставок сягне приблизно 46 тисяч тонн, що дозволить збудувати й відремонтувати 358 км залізничних колій. Поставки нової партії стартують після завершення основних — орієнтовно з травня 2026 року.
Отримані рейки допоможуть завершити капремонти, підвищити швидкість руху поїздів і збільшити пропускну спроможність мережі, що є критично важливим для стабільних вантажних перевезень та розвитку інфраструктури.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Київ‒Бухарест, включивши до нього зупинки у трьох молдовських містах. Відтепер пасажири можуть дістатися Унгени, Бєльців-Ораш і Окниці, придбавши квитки на офіційному сайті, у застосунку або в залізничних касах.
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