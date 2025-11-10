"Укрзалізниця" розширила маршрут Київ-Бухарест: з’явилися зупинки у Молдові
"Укрзалізниця" розширила маршрут поїзда Київ-Бухарест, додавши зупинки у трьох містах Молдови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тепер пасажири можуть доїхати до Унгени, Бельц-Ораш та Окница, придбавши квитки на офіційному сайті, у застосунку або залізничних касах.
Нові зупинки та правила транзиту
За інформацією УЗ, у містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль, тому пасажирам варто враховувати час на оформлення документів.
"Маршрут поїзда №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница", - повідомляє "Укрзалізниця".
Громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду через Молдову, для українців вона не потрібна.
Популярність маршруту
За даними "Укрзалізниці", за останній місяць 6588 українців придбали квитки на поїзд Київ-Бухарест.
Потяг має попит, адже є зручним варіантом доїзду до європейського аеропорту.
