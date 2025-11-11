"Укрзализныця" расширила маршрут Киев-Бухарест: появились остановки в Молдове

"Укрзализныця" расширила маршрут поезда Киев-Бухарест, добавив остановки в трех городах Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь пассажиры могут доехать до Унгени, Бельц-Ораш и Окница, приобретя билеты на официальном сайте, в приложении или железнодорожных кассах.

Читайте: "Укрзализныця" об апокалиптических фото из депо Полтавщины: Обесточенные участки восстанавливают, данные об ограничении движения - фейк

Новые остановки и правила транзита

По информации УЗ, в городах Велчинец и Унгени поезд проходит пограничный контроль, поэтому пассажирам стоит учитывать время на оформление документов.

"Маршрут поезда №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. На нем можно доехать до трех городов: Унгени, Бельцы-Ораш, Окница", - сообщает "Укрзализныця".

Граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда через Молдову, для украинцев она не нужна.

Читайте также: Украина получила грант от ЕС на 74 миллиона евро на строительство евроколей до Львова

Популярность маршрута

По данным "Укрзализныци", за последний месяц 6588 украинцев приобрели билеты на поезд Киев-Бухарест.

Поезд пользуется спросом, ведь является удобным вариантом проезда до европейского аэропорта.

Читайте: В Украине начнут производить двухэтажные пассажирские вагоны

Ранее мы сообщали:

Больше читайте в нашем Telegram-канале