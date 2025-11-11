"Укрзализныця" расширила маршрут Киев-Бухарест: появились остановки в Молдове
"Укрзализныця" расширила маршрут поезда Киев-Бухарест, добавив остановки в трех городах Молдовы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь пассажиры могут доехать до Унгени, Бельц-Ораш и Окница, приобретя билеты на официальном сайте, в приложении или железнодорожных кассах.
Новые остановки и правила транзита
По информации УЗ, в городах Велчинец и Унгени поезд проходит пограничный контроль, поэтому пассажирам стоит учитывать время на оформление документов.
"Маршрут поезда №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. На нем можно доехать до трех городов: Унгени, Бельцы-Ораш, Окница", - сообщает "Укрзализныця".
Граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда через Молдову, для украинцев она не нужна.
Популярность маршрута
По данным "Укрзализныци", за последний месяц 6588 украинцев приобрели билеты на поезд Киев-Бухарест.
Поезд пользуется спросом, ведь является удобным вариантом проезда до европейского аэропорта.
