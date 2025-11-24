"Зимова підтримка": Українці почали отримувати 1000 гривень через "Укрпошту"

Із 24 листопада у відділеннях "Укрпошти" стартували виплати 1000 грн у рамках програми "Зимова підтримка". Із 25 листопада програма поширюється й на сільські відділення по всій країні.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, завдяки мережі з понад 26 тис. точок присутності "Укрпошта" забезпечує максимально зручний і рівний доступ до державної допомоги – незалежно від того, проживає людина у віддаленому селищі чи у прифронтовому населеному пункті.

У першу чергу кошти отримають близько 2 млн громадян, яким виплата нараховується автоматично разом із пенсією чи соціальними виплатами через "Укрпошту". Це переважно люди з найнижчими пенсіями тобто ті, хто найбільше потребує підтримки.

Громадяни, які оформлювали допомогу через поштові відділення (зараз їх понад 400 тис.), отримають повідомлення про зарахування коштів у форматі SMS.

Використовувати кошти "Зимової підтримки"українці можуть одразу після їх нарахування. Безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" клієнти мають змогу:

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

скористатися поштовими послугами (відправлення, марки тощо);

замовити лікарські засоби та товари, вироблені в Україні;

зробити донат на Збройні Сили України.

Прийом заявок на виплату допомоги триває. Подати заявку можна у відділеннях "Укрпошти" до 24 грудня включно.

Маломобільні люди, які не можуть самостійно дістатися до відділення для подання заявки, можуть замовити візит листоноші за номером: 0 800 300 545.

Виплату, отриману на картку "Національний кешбек" через "Дію", також можна використати у відділеннях "Укрпошти".

Звідки візьмуть гроші на програму

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм виплати 1000 грн кожному українцю, незалежно від його доходів, у межах анонсованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка".

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців.

У Мінсоцполітики фактично підтвердили, що на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.

"Проаналізувавши виконання чинних програм соціальної підтримки, Мінсоцполітики перерозподілило зекономлені кошти та обʼєднало їх в єдину програму – "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", – повідомили в Мінсоцполітики.

До того, у жовтні, Кабмін вже анонсував програму "Тепла зима", яка передбачає виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн окремим соціально вразливим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року.

Загалом по 6500 грн до кінця року планують виплатити для понад 660 тис. осіб. На це спрямують 4,3 млрд грн із держбюджету. Переважно, йдеться про дітей із малозабезпечених сімей (335,86 тис.) та дітей внутрішньо переміщених осіб (252,9 тис.).