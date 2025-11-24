Єврокомісія ухвалили нові вимоги до зарядних пристроїв: USB Type-C стає стандартом

Єврокомісія затвердила новий регламент, який вимагає, щоб більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт були оснащені портом USB Type-C і відповідали єдиним стандартам сумісності. Повністю документ запрацює з грудня 2028 року.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС 24 листопада.

Нові правила стосуватимуться зовнішніх блоків живлення для бездротових зарядок, універсальних акумуляторних зарядних пристроїв, а також техніки на кшталт роутерів, модемів і ігрових консолей. До переліку також увійшли блоки живлення для моніторів і приставок, якщо вони використовують окремий зовнішній перетворювач і не підключаються напряму до мережі 220 вольт.

Такі пристрої повинні мати маркування Common Charger, яке інформуватиме користувачів, що один блок живлення підходить для заряджання різних гаджетів. Універсальні блоки живлення також мають оснащуватися захистом від перенапруг, аби відповідати стандартам телеком-обладнання.

У Єврокомісії очікують, що нові вимоги скоротять енергоспоживання, зменшать обсяг електронних відходів і підвищать сумісність зарядних пристроїв. За оцінками, оновлення екодизайн-правил може забезпечити економію до 0,7 ТВт·год електроенергії щороку до 2035 року.

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З кінця 2024 року всі смартфони, планшети та фотоапарати, що продаються в ЄС, уже повинні мати зарядний порт USB Type-C, а з весни 2026 року ця вимога пошириться на ноутбуки. Попередні підрахунки свідчать, що утилізовані або невикористані зарядки щороку формують майже 11 000 тонн електронних відходів.

Американська компанія Apple залишається єдиним великим виробником, який користується власним портом Lightning, тож європейське законодавство про USB Type-C насамперед спрямоване на "яблучні" моделі.

USB Type-C — це універсальний роз’єм для заряджання й передавання даних, який поступово став стандартом для більшості сучасних гаджетів. Його головна особливість — симетрична форма, завдяки якій штекер можна вставляти будь-яким боком, без пошуку "правильної" сторони. Type-C підтримує різні режими роботи: від звичайної зарядки смартфонів до живлення ноутбуків і підключення зовнішніх пристроїв, що робить його зручним для щоденного використання. Окрім універсальності, USB Type-C відомий високою швидкістю передачі даних і можливістю працювати з різними стандартами всередині одного порту. Через нього можуть передаватися дані, відео та аудіо, а також забезпечуватися швидка зарядка завдяки технології USB Power Delivery, яка дозволяє адаптувати потужність під конкретний пристрій. У підсумку Type-C спрощує сумісність між технікою, зменшує потребу в різних зарядках і робить використання електроніки більш зручним.

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