Акцизні надходження треба забезпечити за рахунок детінізації, а не тиску на легальний бізнес, – ICC Ukraine

Міжнародна торговельна палата (ICC Ukraine) звернулася з відкритою заявою до Міжнародного валютного фонду (МВФ), посольства США в Україні та представництва ЄС в Україні щодо нелегального ринку сигарет в Україні.

У документі наголошується на необхідності детінізації ринку тютюнових виробів, через що український бюджет втрачає щороку понад 25 млрд гривень податкових надходжень, повідомляється на сайті ICC Ukraine.

В організації нагадали, що після того, як нелегальна торгівля тютюновими виробами сягнула рекордно високого рівня у 2023 році, посли країн G7 закликали український уряд посилити боротьбу з тіньовим ринком.

Однак, копри певні успіхи правоохоронців у 2024 році, частка нелегального ринку, за даними Kantar Ukraine, сьогодні стабілізувалася на рівні 15,4%. Це означає, що у 2025 році обсяг тіньового ринку оцінюється у 5,3 млрд сигарет. Відповідно через несплату податків щорічні втрати держбюджету України сягають 25,6 млрд гривень.

Водночас, за оцінками фахівців, цього року очікується недобір державного акцизного податку з тютюнових виробів на суму близько 7 млрд гривень від плану.

Це пояснюється двома основними причинами:

значним зростанням нелегального ринку тютюну;

тим, що Верховна Рада у серпні 2025 року несподівано збільшила річний план надходжень до бюджету на додаткові 8,8 млрд гривень.

"Посилення роботи правоохоронних органів у боротьбі з незаконною торгівлею є більш сталим та ефективним способом забезпечення надходжень акцизного податку з тютюнових виробів, ніж посилення тиску на підприємства, які дотримуються законодавства та вже сплачують значну суму податків. Це забезпечить як фінансову стабільність, так і підтримає процес інтеграції України до ЄС та виконання зобов'язань перед МВФ", – йдеться у заяві ICC Ukraine.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).