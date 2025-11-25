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Новини Тіньова економіка
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Акцизні надходження треба забезпечити за рахунок детінізації, а не тиску на легальний бізнес, – ICC Ukraine

Акцизні надходження треба забезпечити шляхом детінізації – ICC Ukraine

Міжнародна торговельна палата (ICC Ukraine) звернулася з відкритою заявою до Міжнародного валютного фонду (МВФ), посольства США в Україні та представництва ЄС в Україні щодо нелегального ринку сигарет в Україні.

У документі наголошується на необхідності детінізації ринку тютюнових виробів, через що український бюджет втрачає щороку понад 25 млрд гривень податкових надходжень, повідомляється на сайті ICC Ukraine.

В організації нагадали, що після того, як нелегальна торгівля тютюновими виробами сягнула рекордно високого рівня у 2023 році, посли країн G7 закликали український уряд посилити боротьбу з тіньовим ринком.

Однак, копри певні успіхи правоохоронців у 2024 році, частка нелегального ринку, за даними Kantar Ukraine, сьогодні стабілізувалася на рівні 15,4%. Це означає, що у 2025 році обсяг тіньового ринку оцінюється у 5,3 млрд сигарет. Відповідно через несплату податків щорічні втрати держбюджету України сягають 25,6 млрд гривень.

Водночас, за оцінками фахівців, цього року очікується недобір державного акцизного податку з тютюнових виробів на суму близько 7 млрд гривень від плану.

Це пояснюється двома основними причинами:

  • значним зростанням нелегального ринку тютюну;
  • тим, що Верховна Рада у серпні 2025 року несподівано збільшила річний план надходжень до бюджету на додаткові 8,8 млрд гривень.

"Посилення роботи правоохоронних органів у боротьбі з незаконною торгівлею є більш сталим та ефективним способом забезпечення надходжень акцизного податку з тютюнових виробів, ніж посилення тиску на підприємства, які дотримуються законодавства та вже сплачують значну суму податків. Це забезпечить як фінансову стабільність, так і підтримає процес інтеграції України до ЄС та виконання зобов'язань перед МВФ", – йдеться у заяві ICC Ukraine.

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.

За даними дослідження, понад половину такої продукції, за написом на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою. Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ця ж фабрика виробляє сигарети під маркою Marvel.

Решта 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

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акциз (320) сигарети цигарки (412) тютюн (449) тіньова економіка (172) Новини компаній (3972)
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Так в ОПі сказали, що економіка без корупції - неможлива.
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24.11.2025 16:35 Відповісти
эти деятели умеют только закручивать гайки и скубать бизнес
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24.11.2025 23:41 Відповісти
если блок сигарет стоит половину пенсии то контрофакт и контробанда БУДУТ и даст Бог здоровья и успеха тем кто этим занимается.
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25.11.2025 11:24 Відповісти
"Щоб корова менше їла і більше давала молока, її потрібно менше годувати і більше доїти" - шо нєясно? 😂
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25.11.2025 11:25 Відповісти
Поки до оподаткувань причетний гетьманцев, тінь буде пожирати весь бізнес до дна. Це його фронт проти України.
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25.11.2025 11:53 Відповісти
Заголовок прекрасний! Насправді все набагато простіше: прибрати монополіста Тедіс і зарахунок цього добавити маржу роздрібному бізнесу, щоб було вигідно працювати в білу. Бо на сьогодні роздріб тютюнових виробів- це в кращому випадку в нуль. І як результат не буде тіні, так як в білу є сенс працювати, + мільярди грн в бюджет. Але по ходу не буде величезних відкатів від Тедіса і доп. доходу "ділкам", а це сотні мільйонів кешу.
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25.11.2025 12:05 Відповісти
что бы выс удавило этими акцизами и повышениями
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25.11.2025 12:21 Відповісти
Як ми всі бачимо що детінізація відсутня тому, що у провладних блатних бізнес в тіньку, від "сонячних податків"..ТО хто буде продити дітінізацію??? Піднімаються податки і піднімається ціна продукції як легальної , так і нелегальної.. Якщо взяти чумачедчий бізнес як нерухомість. У мого знайомого, який працював в Греції багато років, всі гроші в квартирах, яких десятки.. Він їх здає в аренду.. То уявимо скільки таких аренд по всій Україні.. Бо не всі працювали, а просто крали..по закону ..бабло в нерухомості..Але у нас закони про грибки та ягідки, які заборонено збирати. і штрафи за порушення закону..потім будуть на черзі яйця від селянських курей.. В аренді квартир будинків бізнес великої кількості людей. які паслись у владі і при владі
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28.11.2025 06:18 Відповісти

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