НБУ відкликав ліцензії в однієї з найстаріших кредитних спілок в Україні

Національний банк України відкликав ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку "Харківська каса взаємодопомоги" та кредитну спілку "Господар" із Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Як повідомили в Нацбанку, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 листопада 2025 року.

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг:

надання коштів та банківських металів у кредит;

залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів кредитної спілки "Харківська каса взаємодопомоги", яка була однією з найстаріших фінансових установ такого типу в Україні, станом на 1 жовтня 2025 року становив 5,34 млн грн (0,41% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов'язання – 1,09 млн грн (0,16% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів спілки "Господар" станом на 1 жовтня 2025 року становив 967,83 тис. грн (0,07% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов'язання – 132,9 тис. грн (0,02 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

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Як повідомлялося, в травні Національний банк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. До нього рішенням правління Національного банку від 27 травня 2025 року до категорії значимих увійшли кредитні спілки "Кредит-Союз" та "Вигода".