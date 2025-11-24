Платформа відеотрансляцій Twitch додала українську мову

На платформу для прямих відеотрансляцій Twitch додали українську мову.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Влітку ми офіційно звернулися до Twitch із проханням додати українську мову до основного інтерфейсу. Українська аудиторія – одна з найактивніших у Європі, і підтримка рідної мови на глобальних платформах – це про ідентичність та рівні можливості", – зазначив Федоров.

За його словами, у жовтні було отримано відповідь на звернення – Twitch підтримав повну українську локалізацію. У компанії наголосили, що мовний доступ – ключовий для розвитку спільноти та зручного пошуку контенту.

Зараз українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року міжнародна фінтех-компанія з українським корінням Revolut оголосила про появу української мови в застосунку в межах підтримки української спільноти.