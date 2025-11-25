"Центренерго" під наглядом екскерівника офісу Єрмака роздало аванси на сотні мільйонів за непоставлене вугілля. ВIДЕО

Державне "Центренерго" видало новоствореній фірмі-прокладці 132 мільйони гривень передоплати за договором на постачання вугілля з державних шахт, але не отримало ані вугілля, ані сплачених грошей. І це не єдиний такий випадок.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на матеріали судових справ.

Зокрема, у вересні 2024 року "Центренерго" уклало угоду з ТОВ "Теплосфера ЮА" на постачання 33,5 тисяч тон вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС. Угода була укладена за спрощеною процедурою без відкритого тендеру.

Держкомпанія сплатила фірмі 132 млн грн авансу, однак вона поставила лише 1,5 тисячі тонн вугілля, а залишок невикористаного авансу не повернула. Тому "Центренерго" подало позов до суду, який ухвалив рішення стягнути з компанії 127 млн грн (борг, пеню та відсотки.).

ТОВ "Теплосфера ЮА" створене у жовтні 2023 року, його власником є Ігор Качмар, він же донедавна був співвласником ще одного проблемного постачальника – ТОВ "Енерго Ресурс Груп". Ця компанія також взяла великий аванс, але частину вугілля поставила неналежної якості, тому тепер за рішенням суду має повернути "Центренерго" 240 млн грн. Окрім того за даними судового реєстру, ще один постачальник – ТОВ "Оптенерготорг" має борг перед "Центренерго" у розмірі 77 млн грн. Ця компанія привезла менше половини обіцяного вугілля й аналогічно до "Теплосфери", залишок авансу не повернула. ПАТ "Центренерго" на 78% належить державі, в його управлінні – Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС. Журналісти зауважили, що угоди на такі суми мала б погоджувати наглядова рада компанії. Її з 2023 року очолює представник держави Андрій Гота. До призначення він очолював кабінет керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а після залишався його радником, писала УП.

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Однак під час розгляду справи "Теплосфери" суддя виявив низку обставин, які поставили під сумнів доброчесність не лише постачальника, але й менеджерів самого "Центренерго". Ці обставини суддя виклав у окремій ухвалі.

Зокрема суддя встановив, що аванс не був обов’язковим, адже договір передбачав оплату після поставки. Передплату можна було надати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який нічого не забезпечував.

Окрім того, у суді "Центренерго" заявило, що уклало угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було. Втім суд виявив, що "Теплосфера" купувала вугілля саме у державних виробників і сама уклала угоди на закупівлю вугілля у держшахт лише після отримання передоплати від "Центренерго".

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Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було ані гарантів повернення грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому.

При цьому суддя з’ясував, що фірма купувала вугілля у держшахт за такою ж ціною, за якою продавала його "Центренерго". Тому суддя дійшов висновку, що у таких операціях відсутня комерційна логіка, що може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.

Усе це суддя кваліфікував як системний недолік у діяльності "Центренерго" загалом, тому постановив окрему ухвалу, доручивши Кабміну врегулювати процедури закупівлі й пов’язані з ними ризики, з акцентом зокрема на те, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній варто би купувати напряму. Однак Міністерство енергетики на це відповіло, що в країні діє вільна економічна конкуренція і її не можна обмежувати.

Як повідомлялося, у ніч на 8 листопада російські війська завдали наймасованішого удару по тепловим електростанціям (ТЕС) державної компанії "Центренерго" від початку війни, внаслідок ударів вони повністю зупинили роботу. Того ж дня росіяни завдали чергового удару по ТЕС компанії ДТЕК.