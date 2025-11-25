Україна позичила ще 100 мільйонів євро від БРЄЄ на виплати переселенцям

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро.

Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти виділені на проєкт "Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні" спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах.

"Таким чином, у 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом. Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну", – зазначається у повідомленні.

У Мінфіні додали, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро – близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які банк наразі надає нашій державі.

Загалом кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.

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Як повідомлялося, перший кредит від БРРЄ Україна отримала у листопаді 2023 року. Тоді перші 100 млн євро від БРРЄ отримало Міністерство охорони здоров’я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров’я, зруйнованої війною, та задоволення нагальних потреб.