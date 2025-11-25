Аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся: на торги не зареєструвався жоден учасник

Аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод" не відбувся, оскільки на торги не зареєструвався жоден учасник.

Про це Фонд держмайна повідомив у Facebook.

"У вівторок, 25 листопада, в системі "Prozorro.Продажі" був запланований аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод" зі стартовою ціною 4,49 млрд гривень. Через відсутність зареєстрованих учасників аукціон визнано таким, що не відбувся", ‒ йдеться у повідомленні.

У ФДМУ вважають, що приватизаційні умови для цього об’єкта від початку були складними, адже підприємство потребує значних інвестицій і спеціальної експертизи.

Серед вимог до потенційного інвестора ‒ збереження основних напрямів роботи заводу, вкладення щонайменше 500 млн грн у модернізацію та розвиток виробництва, погашення протягом року боргів із зарплати й перед бюджетом (понад 366,8 млн грн станом на кінець червня 2025 року), поетапне закриття простроченої кредиторської заборгованості, а також дотримання екологічних і соціальних стандартів.

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Водночас у Фонді наголошують, що інтерес до підприємства на ринку є, однак міжнародні партнери вказували на потребу в додатковому часі та коригуванні окремих положень, аби забезпечити повноцінну участь.

"Відсутність попиту на стартових умовах може свідчити про те, що початкова ціна перевищує ринкову в сукупності з іншими фінансовими зобовʼязаннями, що їх має взяти на себе покупець", ‒ пояснили у ФДМУ.

Як повідомлялося, бізнесмен і співвласник "Квартал 95" Тімур Міндіч може опинитися серед можливих фігурантів розслідування ФБР, яке стосується ймовірного відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Справа пов’язана з колишнім співвласником ОПЗ, а також з діями українських правоохоронних органів у межах цього епізоду.