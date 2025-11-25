Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Збитки державі
1 266 10

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся: на торги не зареєструвався жоден учасник

Одеський припортовий завод

Аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод" не відбувся, оскільки на торги не зареєструвався жоден учасник.

Про це Фонд держмайна повідомив у Facebook.

"У вівторок, 25 листопада, в системі "Prozorro.Продажі" був запланований аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод" зі стартовою ціною 4,49 млрд гривень. Через відсутність зареєстрованих учасників аукціон визнано таким, що не відбувся", ‒ йдеться у повідомленні.

У ФДМУ вважають, що приватизаційні умови для цього об’єкта від початку були складними, адже підприємство потребує значних інвестицій і спеціальної експертизи.

Серед вимог до потенційного інвестора ‒ збереження основних напрямів роботи заводу, вкладення щонайменше 500 млн грн у модернізацію та розвиток виробництва, погашення протягом року боргів із зарплати й перед бюджетом (понад 366,8 млн грн станом на кінець червня 2025 року), поетапне закриття простроченої кредиторської заборгованості, а також дотримання екологічних і соціальних стандартів.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас у Фонді наголошують, що інтерес до підприємства на ринку є, однак міжнародні партнери вказували на потребу в додатковому часі та коригуванні окремих положень, аби забезпечити повноцінну участь.

"Відсутність попиту на стартових умовах може свідчити про те, що початкова ціна перевищує ринкову в сукупності з іншими фінансовими зобовʼязаннями, що їх має взяти на себе покупець", ‒ пояснили у ФДМУ.

Як повідомлялося, бізнесмен і співвласник "Квартал 95" Тімур Міндіч може опинитися серед можливих фігурантів розслідування ФБР, яке стосується ймовірного відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Справа пов’язана з колишнім співвласником ОПЗ, а також з діями українських правоохоронних органів у межах цього епізоду.

Автор: 

аукціон (1402) Одеський припортовий завод (22) ФДМУ (1400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Для міндічів держать
показати весь коментар
25.11.2025 11:59 Відповісти
+3
Так чернишов, міндіч та решта зеленої плісняви трохи зайняті, а без відкатів неможно....
показати весь коментар
25.11.2025 16:54 Відповісти
+2
Це точно не тому, що всі знають, хто цей припортовий завод доїть з Міндічем чи без?
показати весь коментар
26.11.2025 00:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для міндічів держать
показати весь коментар
25.11.2025 11:59 Відповісти
"..і це не дивно.." (с)
який ідіот зараз буде купувати підприємство в Україні, коли невідомо, що буде завтра..
показати весь коментар
25.11.2025 12:18 Відповісти
Чого б і ні? Все залежить від ціни і строків окупності. Але як раз припортовий під ці критерії дуже не підходить
показати весь коментар
25.11.2025 18:43 Відповісти
Так чернишов, міндіч та решта зеленої плісняви трохи зайняті, а без відкатів неможно....
показати весь коментар
25.11.2025 16:54 Відповісти
Без дешевого газу цей завод нафіг нікому не потрібний. Тим більше, що з нього вичавили всі соки, доки він працював
показати весь коментар
25.11.2025 18:42 Відповісти
Там досі російський аміак транспортують.
показати весь коментар
25.11.2025 20:26 Відповісти
А ви в цій країні хоч щось створили , щоб все брати.
показати весь коментар
25.11.2025 20:23 Відповісти
Це точно не тому, що всі знають, хто цей припортовий завод доїть з Міндічем чи без?
показати весь коментар
26.11.2025 00:33 Відповісти
Місце прокляте там )
показати весь коментар
26.11.2025 09:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 