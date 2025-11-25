Євросоюз відхилив вимогу США послабити технологічні правила для зниження тарифів на сталь

Європейський Союз відкинув можливість послаблення технологічних правил блоку після заяви міністра торгівлі США Говарда Лютніка про те, що Брюссель має змінити свої цифрові норми для досягнення угоди щодо зниження американських тарифів на сталь та алюміній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лутнік повідомив, що США готові запропонувати ЄС "холодну" угоду по сталі й алюмінію, якщо Євросоюз відмовиться від своїх технологічних правил. При цьому Сполучені Штати запроваджують 50% мито на європейський імпорт цих металів.

"Європейський цифровий збірник правил не підлягає обговоренню. Ми, європейці, прийняли наші правила, щоб забезпечити справедливі ринки та захистити права споживачів, одночасно забезпечуючи цифрове майбутнє Європи", ‒ відреагувала керівниця антимонопольного управління Європейського Союзу Тереза Рібера.

Пропозиція Лутніка напряму пов’язати сталеві мита з технологічними регулюваннями ставить ЄС у складне становище, адже блок намагається домогтися від США винятків із тарифів. Президент Дональд Трамп раніше дорікав Євросоюзу, стверджуючи, що його було створено, щоб "підвести" США, і критикував профіцит ЄС у торгівлі товарами та нібито наявні бар’єри для американського експорту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри погрози з боку Трампа, ЄС не призупинив застосування антимонопольних правил у цифровій сфері та нещодавно оштрафував Apple Inc. і Meta Platforms Inc. на 500 мільйонів євро (576 мільйонів доларів США) та 200 мільйонів євро відповідно.

У Євросоюзі особливо занепокоєні тим, що 50% ставка на метали охоплює широкий перелік товарів (понад 400 позицій), а можливе введення нових, ще вищих тарифів для окремих галузей може розмити торговельну угоду між ЄС і США та узгоджену стелю в 15% для мит.

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп заявив про плани зменшити мита на товари з Індії після того, як країна знизила обсяги закупівель російської нафти.