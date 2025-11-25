Акції Nvidia падають після повідомлення про переговори Meta та Google щодо розробки ШІ-чипів

Акції Nvidia Corp. пішли вниз після повідомлення про те, що Meta Platforms Inc. веде перемовини щодо витрати мільярдів доларів на чипи штучного інтелекту від Google. Це може свідчити, що інтернет-гігант просувається у створенні конкурента найпопулярнішому на ринку прискорювачу ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Information.

За даними Information, яке посилається на неназване джерело, обізнане з переговорами, Meta обговорює можливість використання цих чипів – тензорних процесорів (TPU) – у своїх дата-центрах у 2027 році. Також, за інформацією видання, компанія може орендувати TPU у хмарного підрозділу Google вже наступного року.

На тлі цих новин акції Alphabet Inc., материнської компанії Google, наприкінці торгів зросли на 2,7%, тоді як котирування Nvidia в певний момент втратили до 2,7%.

Потенційна угода з Meta може посилити позиції TPU як реальної альтернативи чіпам Nvidia, які нині вважають галузевим стандартом для великих техкомпаній і стартапів – від Meta до OpenAI – що потребують обчислювальних потужностей для розробки й запуску ШІ-платформ. Раніше Google вже домовилася про постачання до 1 мільйона TPU компанії Anthropic PBC. Водночас Nvidia й далі зберігає домінування на цьому ринку.

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Домовленість із Meta – одним із найбільших світових інвесторів у дата-центри та розвиток ШІ – може стати важливою перемогою для Google. Втім, ключовим залишатиметься питання, чи зможуть TPU забезпечити необхідний рівень енергоефективності та продуктивності, аби бути конкурентним довгостроковим рішенням.

TPU, які понад десять років тому створювалися спеціально під завдання штучного інтелекту, дедалі активніше виходять за межі власної екосистеми Google і застосовуються як інструмент для навчання та запуску складних моделей. Їхня привабливість зростає на тлі занепокоєння компаній у світі надмірною залежністю від Nvidia, навіть попри те, що Advanced Micro Devices Inc. утримує помітне друге місце на ринку.

Графічні процесори (GPU), сегмент у якому домінує Nvidia, спершу створювалися для прискорення роботи з графікою – здебільшого у відеоіграх і програмах візуальних ефектів. Проте вони виявилися дуже придатними для навчання ШІ-моделей завдяки здатності обробляти великі масиви даних та паралельні обчислення. TPU натомість належать до спеціалізованих інтегральних схем – мікрочіпів, розроблених під конкретні задачі й сценарії використання.

Як повідомлялося, Google розширює доступ до AI Mode у пошуку, тож відтепер ця функція працюватиме більш ніж у 180 країнах, зокрема й в Україні. Крім того, компанія впроваджує для неї нові агентні та персоналізовані можливості.